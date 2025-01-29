Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вегетарианцев посчитали менее привлекательными романтическими партнерами
Приверженцы вегетарианства могут показаться менее привлекательными партнерами для романтических отношений людям, которые не соблюдают такой режим питания с преимущественно или исключительно растительным рационом. Это выяснилось по результатам исследования в Польше, где, как и в России, исторически преобладают традиции мясоедения.
Вегетарианцами становятся по разным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным. Решившие отказаться от животной пищи часто рассматривают вегетарианство не просто как диету, а как особый образ жизни и мировоззрения. Порой эти принципы расходятся с традиционными нормами, что может провоцировать предвзятое отношение у людей, употребляющих все виды продуктов, в том числе мясо.
Группа психологов из Варшавского университета (Польша) решила на примере соотечественников выяснить, как информация о принадлежности к вегетарианцам влияет на отношение к человеку и оценку его привлекательности в качестве потенциального романтического партнера. Поскольку подавляющее большинство поляков — мясоеды, выборку для исследования сформировали именно из таких людей. Статью о научной работе опубликовал журнал Social Psychological Bulletin.
В серии экспериментов, которые проходили онлайн, поучаствовали 204 женщины и 200 мужчин гетеросексуальной ориентации. Их возраст колебался от 18 до 82 лет (среднее значение — около 45 лет).
Участников попросили представить, что они выбирают возможного романтического партнера или партнершу с помощью приложения для знакомств. Затем им предложили анкеты потенциальных кандидатов с фотографиями, информацией об их круге интересов и типе питания. В разных версиях профилей указывалось, что человек придерживается вегетарианства по этическим, экологическим либо медицинским причинам. Четвертым, контрольным вариантом было отсутствие информации о пищевых привычках.
После просмотра профиля предстояло ответить на ряд вопросов, в том числе оценить общее впечатление о человеке, желание начать встречаться, соответствие полу, женственность (для женских анкет) и мужественность (для мужских).
Оказалось, профили, где не говорилось о пищевых предпочтениях кандидата, неизменно производили на участников лучшее впечатление, чем анкеты вегетарианцев. Среди последних наиболее негативные оценки получили те, в которых выбор диеты связывали со здоровьем. Исследователи также отметили, что женщины воспринимали анкеты этических вегетарианцев несколько лучше, если сравнивать с мужчинами, когда они изучали подобные же профили потенциальных партнерш.
Авторы связали выявленные тенденции с рядом культурных и психологических теорий. К примеру, считается, что людей больше привлекают те, кто имеют схожие с ними ценности и образ жизни. Поскольку пищевые привычки часто отражают другие, более скрытые предпочтения, употребляющие мясо могут воспринимать вегетарианцев как принципиально отличающихся людей. Это снижает их привлекательность как возможных партнеров для отношений.
Также исследователи отметили, что для польского общества характерна приверженность традиционным ценностям и семейной модели с распределением ролей между мужчинами и женщинами. С учетом того, что мясные продукты присутствуют на столе большинства жителей этой страны, вегетарианство может казаться отклонением от нормы, особенно для мужчин, поскольку потребление мяса культурно ассоциируется с силой и мужественностью.
То, что эксперимент проходил в Польше, упомянули и в перечне ограничений. Чтобы понять, свойственно ли подобное отношение к вегетарианцам в других культурах, необходимы дополнительные исследования в разных странах, заключили польские психологи.
Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ — от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов — с точки зрения количества попыток отказа от них, которые люди предпринимают, прежде чем удается добиться стойкого воздержания. Знания о том, какие из пристрастий чаще сопровождаются рецидивами, а значит, требуют больших усилий для преодоления, важны специалистам по лечению такого рода зависимостей.
Понять, насколько романтические партнеры удовлетворены отношениями, можно по их мимике во время разговора друг с другом. Ученые из США обнаружили связь между синхронностью улыбок и наличием проблем внутри влюбленной пары.
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Галлюцинации и «библия для неграмотных»: психология средневекового человека
От «Ледяного человека» до Вселенной: как ученые определяют возраст всего
Живем ли мы в голограмме
Жизнь после войны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии