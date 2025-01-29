Вегетарианцев посчитали менее привлекательными романтическими партнерами

Приверженцы вегетарианства могут показаться менее привлекательными партнерами для романтических отношений людям, которые не соблюдают такой режим питания с преимущественно или исключительно растительным рационом. Это выяснилось по результатам исследования в Польше, где, как и в России, исторически преобладают традиции мясоедения.

Вегетарианцами становятся по разным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным. Решившие отказаться от животной пищи часто рассматривают вегетарианство не просто как диету, а как особый образ жизни и мировоззрения. Порой эти принципы расходятся с традиционными нормами, что может провоцировать предвзятое отношение у людей, употребляющих все виды продуктов, в том числе мясо.

Группа психологов из Варшавского университета (Польша) решила на примере соотечественников выяснить, как информация о принадлежности к вегетарианцам влияет на отношение к человеку и оценку его привлекательности в качестве потенциального романтического партнера. Поскольку подавляющее большинство поляков — мясоеды, выборку для исследования сформировали именно из таких людей. Статью о научной работе опубликовал журнал Social Psychological Bulletin.

В серии экспериментов, которые проходили онлайн, поучаствовали 204 женщины и 200 мужчин гетеросексуальной ориентации. Их возраст колебался от 18 до 82 лет (среднее значение — около 45 лет).

Участников попросили представить, что они выбирают возможного романтического партнера или партнершу с помощью приложения для знакомств. Затем им предложили анкеты потенциальных кандидатов с фотографиями, информацией об их круге интересов и типе питания. В разных версиях профилей указывалось, что человек придерживается вегетарианства по этическим, экологическим либо медицинским причинам. Четвертым, контрольным вариантом было отсутствие информации о пищевых привычках.

После просмотра профиля предстояло ответить на ряд вопросов, в том числе оценить общее впечатление о человеке, желание начать встречаться, соответствие полу, женственность (для женских анкет) и мужественность (для мужских).

Оказалось, профили, где не говорилось о пищевых предпочтениях кандидата, неизменно производили на участников лучшее впечатление, чем анкеты вегетарианцев. Среди последних наиболее негативные оценки получили те, в которых выбор диеты связывали со здоровьем. Исследователи также отметили, что женщины воспринимали анкеты этических вегетарианцев несколько лучше, если сравнивать с мужчинами, когда они изучали подобные же профили потенциальных партнерш.

Авторы связали выявленные тенденции с рядом культурных и психологических теорий. К примеру, считается, что людей больше привлекают те, кто имеют схожие с ними ценности и образ жизни. Поскольку пищевые привычки часто отражают другие, более скрытые предпочтения, употребляющие мясо могут воспринимать вегетарианцев как принципиально отличающихся людей. Это снижает их привлекательность как возможных партнеров для отношений.

Также исследователи отметили, что для польского общества характерна приверженность традиционным ценностям и семейной модели с распределением ролей между мужчинами и женщинами. С учетом того, что мясные продукты присутствуют на столе большинства жителей этой страны, вегетарианство может казаться отклонением от нормы, особенно для мужчин, поскольку потребление мяса культурно ассоциируется с силой и мужественностью.

То, что эксперимент проходил в Польше, упомянули и в перечне ограничений. Чтобы понять, свойственно ли подобное отношение к вегетарианцам в других культурах, необходимы дополнительные исследования в разных странах, заключили польские психологи.

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