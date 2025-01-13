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Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Факторам, влияющим на выбор второй половины, посвящено немало исследований. В одной из статей сообщалось, что людей привлекают партнеры со схожим словарным запасом. Авторы другой работы проанализировали, как с годами меняются женские представления о желательных качествах спутника жизни.
Новая научная публикация по близкой тематике вышла в журнале Personal Relationships. Психологи и социологи из Чехии, Ирландии и США решили выяснить предпочитаемую разницу в возрасте в начале новых романтических отношений для мужчин и женщин. В основу работы легли данные почти 36 тысяч жителей 28 европейских стран и Израиля, которые поучаствовали в двух волнах исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE).
Анализ возрастных различий в парах на момент начала отношений показал, что 25-летние мужчины чаще выбирали спутниц примерно на три года моложе себя, то есть 22-летних. Женщины того же возраста, наоборот, были склонны встречаться с партнерами на три года старше, то есть с 28-летними мужчинами.
Отследив дальнейшие тенденции, ученые установили, что с годами представители сильного пола предпочитали завязывать отношения со все более молодыми женщинами. Возраст последних снижался на один год с каждыми пятью дополнительными годами жизни у мужчин.
Пропорционально расширялся и возрастной разрыв в паре. Таким образом, у 40-летних мужчин предпочитаемая разница в возрасте с новой партнершей увеличивалась до шести лет, у 50-летних — до восьми лет, у 60-летних — до 10 лет. В группе 70- и 80-летних мужчин расхождение достигало 12 и 14 лет.
Похожий, но менее выраженный эффект наблюдали у женщин: после 25 лет они начинали чаще выбирать более молодых мужчин для отношений. Каждые следующие 10 лет жизни у женщин добавляли примерно один год к возрастной разнице с новым романтическим партнером. На столько же уменьшался возраст мужчин.
Поскольку в молодости женщины преимущественно выбирали партнеров постарше, к 50-60 годам возрастные предпочтения у слабого пола смещались в сторону ровесников, а после 60 лет — мужчин моложе на полтора-два года.
Авторы исследования полагают, что выявленные тенденции в плане возраста партнеров связаны с широким спектром эволюционных и социокультурных факторов.
Ранее другой опрос 17 тысяч одиноких представительниц прекрасного пола из 147 стран также показал, что с годами женщины становятся гибче в вопросе возраста спутника жизни. Это выражалось в более широком возрастном диапазоне, который указывался приемлемым для партнера, и в большей готовности к романтическим отношениям с человеком моложе себя.
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