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Инфографика: крупнейшие страны — производители угля

Инфографика: крупнейшие страны-производители угля / © Visualcapitalist

Мировая добыча угля в 2024 году составила 9,24 миллиарда тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. Эта инфографика представляет крупнейших мировых производителей угля на основе данных «Статистического обзора мировой энергетики» Института энергетики.

В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось более 80% мировой добычи угля, при этом доля Китая в региональной добыче составила 64%. Только на Китай в 2024 году пришлось более половины мировой добычи угля — почти 4,8 миллиарда тонн, что превышает совокупный объем добычи следующих десяти стран в списке. Китай также стал крупнейшим потребителем и импортером этого ресурса в мире.

Индия и Индонезия следуют за Китаем со значительно меньшими объемами добычи, хотя в обеих странах они выросли примерно на 7% в прошлом году. Среди западных стран лидируют США, добывшие в 2024 году 464 миллиона тонн угля. Однако добыча в США снизилась на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Другие крупные производители — Россия и Австралия: обе страны добыли более 400 миллионов тонн в 2024 году.