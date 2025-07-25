В Ивановской области успешно испытали особо прочный асфальт

Исследователи РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина подвели итоги испытаний разработанного в университете модификатора к асфальтобетонной смеси. Изготовленное с его использованием дорожное покрытие тестировалось в течение пяти лет на участке дороги «Шуя-Ковров». Испытания подтвердили, что модификатор структуры битума для асфальтробетонной смеси (рабочее название «МСБ1») повышает устойчивость к морозу, образованию трещин и колей, а также увеличивает поглощение шума. Кроме того, замеры показали снижение длины тормозного пути за счет повышения адгезии покрытия.

Качество дорожного полотна на экспериментальном участке исследовалось методами контрольной вырубки, дефектоскопией и георадарным сканированием.

МСБ1 представляет собой добавку сложного состава. В результате ее применения изменяется структура асфальтобетона. В нем образуются разноуровневые физические и химические пространственные сетки, что обеспечивает прочное армирование асфальтобетонной смеси и сокращает миграцию низкомолекулярных соединений (масляных составляющих) из битума.

Модификация структуры снижает износ асфальта, обеспечивая устойчивость к воздействию циклических перепадов температур, которые характерны для климата средней полосы России.

Исследования подтвердили, что применение МСБ1 позволяет использовать на 0,6 – 1% меньше битума в составе асфальтобетонной смеси, что на 10% снижает стоимость асфальтобетонной смеси по сравнению с существующими аналогами.

«В настоящее время мы выпускаем опытно-промышленные партии модификатора. Для расширения производства необходимо иметь гарантии от потребителей и заинтересованность компаний, — отметила профессор кафедры технологии переработки нефти Губкинского университета Елена Чернышева. — Сейчас мы продолжаем испытания модификатора, чтобы исследовать его свойства в различных условиях. На автодороге Р-79 «Иваново-Ярославль» несколько лет назад организован второй экспериментальный участок с использованием опытной партии асфальтобетонной смеси протяженностью в километр. За ним будем наблюдать до 2028 года».

Образцы нефтей из разных месторождений. От исходного сырья зависят характеристики гудрона и полученных на его основе битумов / © Пресс-центр Губкинского университета

На следующем этапе исследования планируется разработать оптимизированные составы добавки для различных климатических зон, где погодные условия отличаются от средней полосы России.

По данным мониторинга НОЦ «Битумные материалы» Губкинского университета, в нефтехимической промышленности сохраняется тренд на увеличение доли использования в качестве сырья тяжелых высоковязких нефтей и высокозастывающих нефтей парафинового основания. Это значительно снижает эффективность процесса окисления гудрона и качество битума, требуя применения модификаторов – полимерных соединений для улучшения качества конечного продукта.

НОЦ «Битумные материалы» — научный центр, координирующий и оценивающий научно-технические разработки в сфере битумных материалов. Образован на базе битумной лаборатории Губкинского университета — старейшего научно-исследовательского центра в стране по созданию технологий производства и повышению качества битумных материалов.

Экспериментальный участок дороги был организован при поддержке правительства Ивановской области.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Губкинский университет 5 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.