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Эксперимент показал, как появляются морщины
Долгое время считалось, что кожа стареет из-за множества факторов: генетики, патологических состояний, влияния солнечного света. Точный механизм известен не был, но ученые из США провели эксперимент, который позволил его описать.
Многие современные исследования в области биологии и медицины посвящены изменениям кожи, связанным со старением или условиями окружающей среды. Например, авторы недавних работ доказали, что интенсивное курение ускоряет появление морщин, а также объяснили, почему после длительного нахождения в воде на пальцах появляются складки.
Специалисты из Бингемтонского университета описали, как кожа стареет и что происходит, прежде чем образуются морщины. Результаты исследования появились в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.
Авторы публикации провели эксперимент, во время которого растягивали крошечные полоски кожи, принадлежащей людям разных возрастов: от 16 лет до 91 года. Таким образом они имитировали нагрузку, с которой кожа сталкивается ежедневно, натягиваясь из-за движений человека. Оказалось, что когда полоска растягивается в одном направлении (например, в горизонтальном), то она становится у́же в противоположном (вертикальном).
«Если, например, растянуть пластилин, то он удлинится горизонтально, но при этом будет сжиматься и в обратном направлении — станет тоньше. То же самое происходит с кожей, причем с возрастом она деформируется сильнее. Изменения становятся все более заметными, и появляются морщины», — пояснили исследователи.
Стареющую кожу также можно сравнить с поношенной толстовкой. Когда-то она была новой, но после нескольких лет носки у нее растянулась ткань на локтях и капюшоне, ее стало тяжелее гладить из-за постоянно появляющихся складок в этих местах. Аналогично молодая кожа сначала обладает одним набором механических свойств, а затем меняется и становится менее ровной и упругой.
«Со временем состояние кожи ухудшается, и оказывается, что она сильнее растягивается в поперечном направлении. Это и приводит к образованию морщин. И причина, по которой это происходит, в первую очередь в том, что кожа не свободна от стресса: на самом деле она немного растягивается. Получается, кожа сама частично «виновата» в появлении морщин», — подытожили авторы статьи.
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