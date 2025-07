Эксперимент показал, как появляются морщины

Многие современные исследования в области биологии и медицины посвящены изменениям кожи, связанным со старением или условиями окружающей среды. Например, авторы недавних работ доказали, что интенсивное курение ускоряет появление морщин, а также объяснили, почему после длительного нахождения в воде на пальцах появляются складки.

Специалисты из Бингемтонского университета описали, как кожа стареет и что происходит, прежде чем образуются морщины. Результаты исследования появились в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Авторы публикации провели эксперимент, во время которого растягивали крошечные полоски кожи, принадлежащей людям разных возрастов: от 16 лет до 91 года. Таким образом они имитировали нагрузку, с которой кожа сталкивается ежедневно, натягиваясь из-за движений человека. Оказалось, что когда полоска растягивается в одном направлении (например, в горизонтальном), то она становится у́же в противоположном (вертикальном).

«Если, например, растянуть пластилин, то он удлинится горизонтально, но при этом будет сжиматься и в обратном направлении — станет тоньше. То же самое происходит с кожей, причем с возрастом она деформируется сильнее. Изменения становятся все более заметными, и появляются морщины», — пояснили исследователи.

Стареющую кожу также можно сравнить с поношенной толстовкой. Когда-то она была новой, но после нескольких лет носки у нее растянулась ткань на локтях и капюшоне, ее стало тяжелее гладить из-за постоянно появляющихся складок в этих местах. Аналогично молодая кожа сначала обладает одним набором механических свойств, а затем меняется и становится менее ровной и упругой.

«Со временем состояние кожи ухудшается, и оказывается, что она сильнее растягивается в поперечном направлении. Это и приводит к образованию морщин. И причина, по которой это происходит, в первую очередь в том, что кожа не свободна от стресса: на самом деле она немного растягивается. Получается, кожа сама частично «виновата» в появлении морщин», — подытожили авторы статьи.

Полина Меньшова 381 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.