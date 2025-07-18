О мероприятии

Колыбель цивилизации майя, страна вечного лета и действующих вулканов, родина основоположника магического реализма Мигеля Анхеля Астураиса. Только здесь на берегах самого глубокого озера Атитлан мог возникнуть необычный культ Сан-Симона, святого с репутацией настоящего разбойника.

Почему национальный символ Гватемалы — гордая птичка кетцаль? А все ли помнят, что именно в Гватемале Че Гевара укрепился в своем стремлении стать настоящим революционером? Как звучит маримба и где живут гарифуна? Ну и наконец, кто такие «чапины» и почему они так называются. Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат филологических наук Елизавета Журавлева.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация