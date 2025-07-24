  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 июля, 08:00
Денис Яковлев
3

Психологи посчитали, что победа Дональда Трампа на выборах была предопределена

Победу нынешнего президента США на выборах можно объяснить многими политическими причинами. Но ключевую роль сыграло его поведение за несколько недель до дня голосования, выяснили американские ученые.

Психология
# Выборы
# Дональд Трамп
# оптимизм
# политика
Победу нынешнего президента США на выборах можно объяснить многими политическими причинами. Но ключевую роль сыграло его поведение за несколько недель до дня голосования, выяснили американские ученые.
Психологи из Пенсильванского университета (США) уверены, что исход президентских выборов 2024 года можно было бы предсказать заранее, проанализировав публичные выступления кандидатов / © Gage Skidmore, Wikimedia Commons

Психологи из Пенсильванского университета (США) уверены, что исход президентских выборов 2024 года можно было предсказать заранее, проанализировав публичные выступления кандидатов. По их мнению, важнее всего то, как претенденты на пост президента страны рассказывали избирателям о проблемах: рассматривали их как временные или неразрешимые, единичные или распространенные; насколько оптимистично видели ситуацию Камала Харрис и Дональд Трамп.

Исследовательская группа изучила стенограммы высказываний кандидатов на трех этапах: при выдвижении на пост президента, на дебатах 10 сентября и 24 других выступлений и интервью (по 12 от каждого) с середины сентября по 27 октября 2024 года. Контент-анализ текстов показал: оба кандидата упоминали о негативных событиях и трудностях 1389 раза. Любопытно, что по этому показателю Трамп опередил Харрис в четыре раза.

Ученые применили специальный метод контент-анализа, который используют в психологии для оценки стиля объяснения тех или иных сложностей, выделив их из текстов. Эксперты оценили каждый такой фрагмент выступления по двум параметрам: стабильность (насколько длительной выглядит проблема) и глобальность (распространенной она кажется или нет). Объяснение неудачных моментов единичным и краткосрочным провалом в политике оценивалось как оптимистичное, а утверждение, что затруднения возникли из-за глубокого кризиса, — как пессимистичное.

Самым поразительным результатом исследования его авторы назвали то, что степень оптимизма Дональда Трампа росла и достигла пика в последние недели до выборов. Его высказывания касались уже не постоянных и глобальных вопросов, а тех, которые казались временными и решаемыми.

Такое сочетание акцента на понятных насущных задачах и надежды, возможно, и повысило его привлекательность, вызвав беспокойство избирателей и одновременно заверив их в том, что у Трампа есть решения, предположили психологи.

Чтобы убедиться, что полученные результаты не зависят от других характеристик речи, команда ученых использовала распространенный инструмент лингвистического анализа LIWC-22 для оценки эмоционального тона высказываний.

Результаты исследования подчеркивают важность того, как именно политики говорят о проблемах. Они также опровергают распространенное предположение, что концентрация на негативных сторонах действительности вредит кандидату.

Свои выводы ученые представили в статье для издания The Journal of Positive Psychology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
47 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
Показать больше
Психология
# Выборы
# Дональд Трамп
# оптимизм
# политика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Порода животных как биотехнологическое явление
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
24 Июл
Бесплатно
Что надеть космонавту
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Цифровое биоразнообразие
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
25 Июл
Бесплатно
Экскурсия в Музей ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
25 Июл
Бесплатно
Леди в скафандрах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Мьянма: сокровища древних королевств
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Поиски жизни: от SETI до экзопланет
Яблоко
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Гватемала — страна желтых кроликов с ушами из листьев маиса
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Июл
1000
Как наука и здравый смысл убивают мистику и сверхъестественное
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
23 июля, 11:29
Людмила Соколова

Сверхмассивная черная дыра дважды «перекусила» звездой 

Вспышка приливного разрушения — «встреча» звезды со сверхмассивной черной дырой — считается приговором для светила: гравитация космического «монстра» разрывает его на части, унося часть вещества в аккреционный диск. Однако яркие вспышки, зафиксированные астрономами в 2022 и 2024 годах в далекой галактике, показали, что одна и та же звезда дважды попала в «объятия» черной дыры.

Астрономия
# VLA
# аккреция
# компьютерное моделирование
# приливное разрушение звезд
# радиотелескопы
# сверхмассивная черная дыра
21 июля, 11:14
Игорь Байдов

Галактики «‎маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли

Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.

Астрономия
# James Webb
# активные ядра галактик
# галактики
# Джеймс Уэбб
# Черные дыры
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи посчитали, что победа Дональда Трампа на выборах была предопределена

    24 июля, 08:00

  2. Студентам объяснили, в какое время лучше сдавать экзамены

    24 июля, 07:01

  3. Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

    24 июля, 06:47

  4. Светящиеся бактерии помогли найти в морях Лаптевых, Баренцевом и Карском токсины, провоцирующие рак

    23 июля, 16:08
Выбор редакции

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

24 июля, 06:47

Последние комментарии

Сергей Мороз
40 минут назад
Ох уж эти аналитики). Одни подсчитали ущерб природе и озоновому слою если Старшип начнет летать) другие аналитики ущерб отрасли если не начнет

Аналитики оценили риски для отрасли, если SpaceX не запустит Starship в эксплуатацию

Arthur Kusainov
2 часа назад
Эта статья тоже с помощью ИИ написана 😂😂😂

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Иван Иванов
4 часа назад
Valentyn, судя по комментариям подгорает у тебя и не плохо 😅

Спутники запечатлели скопление большого количества военной техники в районе Пекина

Иван Иванов
4 часа назад
Stas, в отличие от тебя шаболды ,я ее защищаю от таких гомосеков как ты

Спутники запечатлели скопление большого количества военной техники в районе Пекина

vitautas shilingas
8 часов назад
Статья безупречна – и этим сразу настораживает. Неужели учёные тоже ИИ?! Шучу. Но теперь каждое “спасибо” коллеге буду читать вслух, ища признаки

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Анатолий Николаев
8 часов назад
Турпоездка

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Dron N
9 часов назад
Пытаюсь иногда что-то понять в ваших формулировках, но наверное COVID сильно повлиял на мой мозг. Для начала: "Из-за пандемии Covid-19 мозг состарился

Из-за пандемии Covid-19 мозг состарился даже у тех, кто не заболел

Genghis Khan
10 часов назад
Ольга, вот это и вызывает вопросы! Почему изгнан из Рая был человек, но страдают за его грехи все живые существа? И как Бог создал такое

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Valerij Zviozdkin
10 часов назад
Кирпань,концентрация водорода из-за сверхмассивной чёрной дыры в центре просто выше чем на окраинах галактики?Как вы думаете или возможный

Темная материя могла «‎подарить» звездам Галактики «вечную молодость»

Valerij Zviozdkin
10 часов назад
Сверхмассивная чёрная дыра притягивает солнечный ветер и концентрация водорода в межзвездном пространстве в центре галактики просто выше,чем в

Темная материя могла «‎подарить» звездам Галактики «вечную молодость»

Володя Переведенцев
10 часов назад
Серьезно, люди жрущие пельмени , бургеры, роллы , курицу, колбасу - говорят что им мышку жалко , хотя это естественный отбор. Вскройтесь в лису, бесите.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Максим Андреевич
10 часов назад
О, может и это связано с тем, что я тупо не сплю сейчас в 2 ночи, хоть мне и завтра на работу, а мог лечь легко и в 11, будет утром херово, я это знал, и всё

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Володя Переведенцев
10 часов назад
Просто это аэротакси

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Jazz Photosalon
11 часов назад
Михаил, правда ли это мир такой жестокий, или такими его делают сами люди? Животные убивают, чтобы выжить — так устроена природа. А человек? Часто —

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Jazz Photosalon
11 часов назад
Ольга, точно 💯

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Nizam Quseynov
12 часов назад
Через минуту - две будет заживо разорвана на куски. И кажется она уже знает по генетическому сигналу😪

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Александр Каа
12 часов назад
Оксана, на самом деле ужас для мыша начнется чуть позже. Коршун будет рвать его не давая умереть, что бы мясо свежее было... А сейчас у мышки эйфория.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Roman Frolov
13 часов назад
Ничего, бывает. А вот это самое поглощение и увеличение гравитационной массы у поглотившей ЧД - для меня самый стремный момент в теории НГ.

Гравитационный телескоп впервые зарегистрировал слияние черных дыр промежуточных масс

Юрий Багов
13 часов назад
А какие другие гипотезы есть?

Темная материя могла «‎подарить» звездам Галактики «вечную молодость»

Valentyn
14 часов назад
Zaza, o zadrocher narisovalsa)

Спутники запечатлели скопление большого количества военной техники в районе Пекина

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно