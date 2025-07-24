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Психологи посчитали, что победа Дональда Трампа на выборах была предопределена
Победу нынешнего президента США на выборах можно объяснить многими политическими причинами. Но ключевую роль сыграло его поведение за несколько недель до дня голосования, выяснили американские ученые.
Психологи из Пенсильванского университета (США) уверены, что исход президентских выборов 2024 года можно было предсказать заранее, проанализировав публичные выступления кандидатов. По их мнению, важнее всего то, как претенденты на пост президента страны рассказывали избирателям о проблемах: рассматривали их как временные или неразрешимые, единичные или распространенные; насколько оптимистично видели ситуацию Камала Харрис и Дональд Трамп.
Исследовательская группа изучила стенограммы высказываний кандидатов на трех этапах: при выдвижении на пост президента, на дебатах 10 сентября и 24 других выступлений и интервью (по 12 от каждого) с середины сентября по 27 октября 2024 года. Контент-анализ текстов показал: оба кандидата упоминали о негативных событиях и трудностях 1389 раза. Любопытно, что по этому показателю Трамп опередил Харрис в четыре раза.
Ученые применили специальный метод контент-анализа, который используют в психологии для оценки стиля объяснения тех или иных сложностей, выделив их из текстов. Эксперты оценили каждый такой фрагмент выступления по двум параметрам: стабильность (насколько длительной выглядит проблема) и глобальность (распространенной она кажется или нет). Объяснение неудачных моментов единичным и краткосрочным провалом в политике оценивалось как оптимистичное, а утверждение, что затруднения возникли из-за глубокого кризиса, — как пессимистичное.
Самым поразительным результатом исследования его авторы назвали то, что степень оптимизма Дональда Трампа росла и достигла пика в последние недели до выборов. Его высказывания касались уже не постоянных и глобальных вопросов, а тех, которые казались временными и решаемыми.
Такое сочетание акцента на понятных насущных задачах и надежды, возможно, и повысило его привлекательность, вызвав беспокойство избирателей и одновременно заверив их в том, что у Трампа есть решения, предположили психологи.
Чтобы убедиться, что полученные результаты не зависят от других характеристик речи, команда ученых использовала распространенный инструмент лингвистического анализа LIWC-22 для оценки эмоционального тона высказываний.
Результаты исследования подчеркивают важность того, как именно политики говорят о проблемах. Они также опровергают распространенное предположение, что концентрация на негативных сторонах действительности вредит кандидату.
Свои выводы ученые представили в статье для издания The Journal of Positive Psychology.
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