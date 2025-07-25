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Медики подсчитали, насколько сильное горе от потери близких повышает риск смерти
Скорбь после утраты близких — естественная реакция, неотъемлемая часть человеческой жизни и любви. Однако некоторые переживают горе так тяжело, что это ведет к психическим и физическим нарушениям, приближающим их собственную смерть. Подтверждение этому представили датские врачи, которые на протяжении 10 лет отслеживали людей, потерявших вторую половину или кого-то из родных.
Ранее ученые из США установили, что горе от потери супруга может вызывать воспаление, способное негативно повлиять на работу сердца. Другая группа американских исследователей недавно привела свидетельства, что потеря близкого человека ускоряет биологическое старение.
Свой вклад в изучение последствий сильной скорби теперь внесла группа медиков под руководством сотрудницы Орхусского университета (Дания) Метте Кьергаард Нильсен (Mette Kjærgaard Nielsen). Их свежая статья вышла в журнале Frontiers in Public Health.
Новая работа продолжает предыдущее исследование с участием 1735 вдовцов, вдов и тех, у кого умерли родители или другие родственники. Выборку сформировали из жителей страны с помощью Национального реестра рецептов на лекарства, из которого взяли сведения о неизлечимо больных пациентах, получавших соответствующие препараты. Ученые связались с умирающими и их близкими и предложили поучаствовать в исследовании. Наблюдения вели с 2012 по 2022 год.
С помощью специализированного опросника врачи ранее выделили пять основных траекторий переживания горя в зависимости от силы проявлений в первые три года после утраты. У людей с «низкой» траекторией (38% выборки) отмечали стабильно слабый уровень симптомов, но у шести процентов с «высокой» траекторией интенсивность скорби устойчиво росла. Между этими крайностями расположились еще три типа: с «высокой, но снижающейся» и «умеренной, но снижающейся» траекторией. Пятый тип под названием «траектория позднего всплеска» характеризовался пиком симптомов примерно через полгода после смерти близких.
В новом исследовании наблюдения за участниками продлили с трех до 10 лет, исключив тех, кто уже скончался или уехал из страны. Данные дополнили информацией о назначении психотропных препаратов и обращениях за психологической помощью к врачам общей практики либо узким специалистам. Уход людей из жизни отслеживали по записям в датском реестре смертности.
Статистический анализ позволил установить, что вероятность умереть в течение 10 лет у сильно скорбевших была почти вдвое выше (показатель относительного риска — 1,88), чем в группе с «низкой» траекторией переживаний горя. Кроме того, через три года после утраты первым чаще требовалась психологическая и медикаментозная помощь (антидепрессанты, седативные средства и другие подобные лекарства).
Спустя восемь лет после ухода близких различия в частоте обращений к медикам среди пяти рассмотренных типов людей сгладились. Тем не менее избыточная смертность участников из группы с высокой интенсивностью скорби оставалась выраженной на протяжении всех 10 лет наблюдений, подчеркнули авторы.
Исследователи отметили, что у тяжело переживших потерю близких в среднем отмечался более низкий уровень образования, а повышенная частота назначений им психотропных средств до утраты указывала на признаки психической уязвимости, которая могла привести к более выраженному стрессу в момент горя.
Кроме того, ранее медики выявили связь между сильной скорбью и повышенной частотой сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с психикой и самоубийств. Эти тенденции требуют дальнейшего изучения для выработки возможных мер противодействия.
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