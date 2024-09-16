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Разработки «Росатома» победили в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России»
Устройства, созданные учеными «Росатома», завоевали номинации престижного конкурса «Лучший промышленный дизайн России». Зарядная станция компании «Парус электро» получила первое место в номинации «Городской дизайн», а передвижной конусно-лучевой компьютерный томограф, созданный в Научном дивизионе «Росатома», победил в категории «Дизайн медицинского оборудования».
Премию учредило правительство Москвы совместно с Минпромторгом России при поддержке Министерства культуры в прошлом году. Задача конкурса — поддержать и популяризировать промышленный дизайн, поэтому его участники — инженеры, дизайнеры, архитекторы, дизайн-студии и отечественные промышленные предприятия. Неудивительно, что на соискание премии заявки подали более тысячи проектов почти из 50 регионов страны.
Быстрая зарядная станция от компании «Парус электро» (ЭСЭМ-26-150К-3-ДБ 2024) предназначена для электромобилей. С ее помощью можно заряжать несколько машин одновременно, причем делать это максимально эффективно для каждой из них. ЭСЭМ оборудована передовой интеллектуальной технологией динамической балансировки.
Станцию создали с учетом отзывов владельцев электромобилей из разных регионов страны — от Сахалина и Якутии до Краснодарского края и Северного Кавказа. Интерфейс интуитивно понятный, доработаны крепления коннекторов, оптимизированы места расположения ключевых узлов. Помимо этого, разработчики внедрили в станцию новую систему наглядной индикации уровня заряда батареи. Когда заявку подавали в июле, зарядная станция еще находилось на стадии прототипа — сегодня разработку уже пустили в производство.
Второй номинант, завоевавший победу, — передвижной конусно-лучевой компьютерный томограф. Это очень важное устройство для лечения онкопатологии при использовании так называемого метода брахитерапии — вида радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь поврежденного органа. С помощью томографа можно получить точное изображение размеров и формы опухоли. Это позволит составлять более оптимальный план лечения, рассчитать точность дозы облучения — а значит, свести к минимуму побочные эффекты для окружающих здоровых тканей. Томограф также поможет проводить наблюдения за динамикой изменения новообразования в период терапии.
До конца 2024 года ученые Научного дивизиона «Росатома» планируют завершить создание прототипа томографа. По словам директора НПЦ медицинских изделий Научного дивизиона «Росатома» Михаила Степичева, разработка заместит зарубежные аналоги на рынке диагностического медицинского оборудования.
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