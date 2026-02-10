  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
10 февраля, 08:39
Рейтинг: +31
Посты: 157

В США назвали количество самолетов, необходимое для победы над Китаем

Военно-воздушные силы США должны закупить не менее 500 самолетов шестого поколения — истребителей и бомбардировщиков, что значительно превышает текущие планы Пентагона, чтобы иметь шансы на победу в возможной войне с Китаем. К такому выводу пришел Институт аэрокосмических исследований Митчелла (Mitchell Institute for Aerospace Studies) в докладе, опубликованном 9 февраля 2026 года.

Сообщество
# B-21 Raider
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Air Force
Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © Air Force

В аналитической записке под названием «Стратегический удар: сохранение способности ВВС лишать противника безопасных тылов» эксперты института утверждают, что ВВС США необходимы как минимум 300 истребителей нового поколения F-47 и не менее 200 малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, чтобы эффективно сдерживать и, при необходимости, противостоять Китаю. Ранее ВВС заявляли о планах закупить не менее 185 F-47 производства Boeing и около 100 B-21, создаваемых компанией Northrop Grumman.

В ходе онлайн-обсуждения доклада директор по исследованиям Института Митчелла и бывший пилот F-16 Хезер Пенни подчеркнула, что опыт прошлых войн США — в Корее и Вьетнаме — наглядно показывает: армии, которые не способны или не решаются наносить удары по вражеским базам и тыловым «убежищам», рискуют оказаться втянутыми в изнурительную войну на истощение, сравнимую с позиционной окопной войной.

Без существенно усиленного боевого авиапарка, способного в полном объеме проецировать дальнобойную воздушную мощь, Соединенные Штаты, по ее словам, могут столкнуться с аналогичной угрозой в противостоянии с Китаем.

Пенни отметила, что недавние ударные операции ВВС США, такие как «Полуночный молот», в ходе которой были нанесены удары по иранским ядерным объектам, проведены на исключительно высоком уровне. Однако эта операция задействовала весь имеющийся парк стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit — часть машин участвовала непосредственно в ударе, часть использовалась в качестве ложных целей.

Если бы Ирану удалось сбить хотя бы один B-2, подчеркнула Пенни, ВВС США не смогли бы восполнить эту потерю. Более того, они не смогли бы провести аналогичную операцию на следующий день в случае необходимости повторного удара.

В возможном конфликте с Китаем или другой крупной региональной державой, по ее словам, ВВС столкнулись бы с куда более серьезной угрозой, чем Иран, — с гораздо более развитой системой ПВО. При недостаточном резерве боевых самолетов США могли бы быть вынуждены держаться за пределами китайской зоны противовоздушной обороны и избегать рискованных операций, чтобы не потерять невосполнимые самолеты. Однако столь осторожная стратегия может оказаться недостаточной ни для победы, ни для сдерживания Пекина от первого удара по Тайваню.

Пенни и Институт Митчелла также настаивают, что ВВС США должны принять промежуточные меры для сохранения боеспособности до тех пор, пока B-21 и F-47 не поступят на вооружение в значительных количествах.

В частности, предлагается не списывать ни одного бомбардировщика B-1 Lancer и B-2 до тех пор, пока в строю не будет как минимум 100 B-21. Институт также призывает Конгресс и Пентагон обеспечить дополнительное финансирование для ускорения закупок нового бомбардировщика.

Кроме того, ВВС необходимо нарастить темпы закупок истребителей пятого поколения F-35A, многоцелевых F-15EX Eagle II, а также автономных беспилотных ведомых. По оценке Пенни, для начала восстановления потенциала после десятилетий сокращений ВВС должны ежегодно закупать 74 F-35A и 24 F-15EX.

Институт Митчелла также считает, что ВВС США должны располагать не менее чем 300 бомбардировщиками. При наличии в строю 76 модернизируемых B-52 Stratofortress это означает необходимость закупки как минимум 224 B-21, чтобы достичь рекомендованного уровня.

При этом ВВС планируют списать все B-1 и B-2 в течение ближайшего десятилетия и перейти к флоту из двух типов бомбардировщиков.

