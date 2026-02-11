Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите
Китайская группа исследователей, как сообщается, завершила «первую в мире орбитальную верификацию» беспроводного имплантируемого интерфейса «мозг—компьютер» (BCI). Целью эксперимента было выяснить, способна ли подобная технология работать в условиях космического пространства.
По данным издания Interesting Engineering, устройство BCI, разработанное Северо-Западным политехническим университетом Китая, доставили на орбиту в декабре прошлого года с помощью специализированной экспериментальной космической платформы. Примечательно, что система, предназначенная для считывания мозговой активности, не только не сломалась, но и стабильно функционировала в экстремальной среде космоса.
В рамках эксперимента работоспособный BCI был помещен в среду, имитирующую биологические жидкости человеческого организма. Несмотря на жесткие условия орбитального полета, устройство сохраняло стабильный сбор электроэнцефалографических (ЭЭГ) сигналов.
Испытание дало важнейшие данные о прочности аппаратной части и уровне шумовых помех, подтвердив, что чувствительная нейроэлектроника не обязательно деградирует и не выходит из строя после выхода за пределы земной атмосферы. Разработчики заявили, что эксперимент восполнил «критический международный пробел» в данной области.
По словам команды исследователей, помимо демонстрации надежности аппаратуры, полученные результаты открывают новые возможности для понимания того, как человеческий мозг адаптируется к условиям космического вакуума.
Эксперимент впервые предоставил количественные данные о долговечности электродов в космосе. Эти сведения позволяют ученым точно отслеживать, каким образом микрогравитация изменяет нейронные паттерны возбуждения.
Подробности о самой платформе и архитектуре эксперимента пока не раскрываются.
Использование BCI позволяет отслеживать нейронную активность в реальном времени, что дает ученым возможность напрямую наблюдать, как микрогравитация влияет на мозг космонавта. В перспективе это может сыграть ключевую роль в защите когнитивного здоровья экипажей во время длительных миссий, включая полёты к Марсу.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Анализ грунта, доставленного с астероида Бенну миссией NASA OSIRIS-REx, показал, что аминокислоты в космосе могут образовываться не только в горячих недрах небесных тел, но и в глубоком холоде. Сравнив образцы Бенну с метеоритом Мурчисон, ученые выяснили, что простейшая аминокислота — глицин — имеет разную химическую историю. Если в метеорите она синтезировалась в теплой жидкой воде, то на Бенну возникла в первичных льдах еще до формирования Солнечной системы.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Ноября, 2017
Гид по Вселенной: кто есть кто
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии