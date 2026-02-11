Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Китайская группа исследователей, как сообщается, завершила «первую в мире орбитальную верификацию» беспроводного имплантируемого интерфейса «мозг—компьютер» (BCI). Целью эксперимента было выяснить, способна ли подобная технология работать в условиях космического пространства.

Человек с устройством интерфейса «мозг-компьютер» / © Getty Images

По данным издания Interesting Engineering, устройство BCI, разработанное Северо-Западным политехническим университетом Китая, доставили на орбиту в декабре прошлого года с помощью специализированной экспериментальной космической платформы. Примечательно, что система, предназначенная для считывания мозговой активности, не только не сломалась, но и стабильно функционировала в экстремальной среде космоса.

В рамках эксперимента работоспособный BCI был помещен в среду, имитирующую биологические жидкости человеческого организма. Несмотря на жесткие условия орбитального полета, устройство сохраняло стабильный сбор электроэнцефалографических (ЭЭГ) сигналов.

Испытание дало важнейшие данные о прочности аппаратной части и уровне шумовых помех, подтвердив, что чувствительная нейроэлектроника не обязательно деградирует и не выходит из строя после выхода за пределы земной атмосферы. Разработчики заявили, что эксперимент восполнил «критический международный пробел» в данной области.

По словам команды исследователей, помимо демонстрации надежности аппаратуры, полученные результаты открывают новые возможности для понимания того, как человеческий мозг адаптируется к условиям космического вакуума.

Эксперимент впервые предоставил количественные данные о долговечности электродов в космосе. Эти сведения позволяют ученым точно отслеживать, каким образом микрогравитация изменяет нейронные паттерны возбуждения.

Подробности о самой платформе и архитектуре эксперимента пока не раскрываются.

Использование BCI позволяет отслеживать нейронную активность в реальном времени, что дает ученым возможность напрямую наблюдать, как микрогравитация влияет на мозг космонавта. В перспективе это может сыграть ключевую роль в защите когнитивного здоровья экипажей во время длительных миссий, включая полёты к Марсу.