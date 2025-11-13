Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Embraer превратит штурмовик A-29 Super в «охотника за дронами»

Представители авиастроительной компании Embraer сообщили, что модернизированные легкие штурмовики A-29 Super Tucano можно будет использовать для перехвата и уничтожения вражеских дронов.

A-29 Super Tucano / © Embraer

A-29 Super Tucano — это двухместный одномоторный турбовинтовой самолет, широко используемый по всему миру в качестве учебно-боевой платформы и легкого штурмовика. В стандартной комплектации он оснащен двумя пулеметами, размещенными в крыльях, и способен нести разнообразное вооружение — управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты — на четырех подкрыльевых пилонах и еще одном под фюзеляжем.

Кроме того, самолет можно оснастить оптико-электронной прицельной станцией (с инфракрасными и телевизионными камерами, лазерным целеуказателем или трекером) в носовой части.

«Используя возможности A-29, включая новые сенсоры, специализированные каналы передачи данных для получения координат целей, систему EO/IR для лазерного сопровождения и наведения, а также управляемые ракеты и пулеметы для поражения беспилотных систем, разработанный Embraer концепт применения позволит нынешним и будущим пользователям A-29 выполнять задачи по борьбе с дронами, когда это необходимо», — говорится в пресс-релизе Embraer, где описан потенциал A-29 как «летающего истребителя беспилотников».

Ключевым элементом нового концепта стали лазерно-наводимые ракеты APKWS II, разработанные компанией BAE Systems.

Преимущество APKWS II в том, что они намного дешевле и компактнее классических ракет «воздух–воздух»: одна ракета стоит десятки тысяч долларов, тогда как AIM-9X Sidewinder обойдется примерно в 500 тысяч, а AIM-120 AMRAAM — около миллиона. При этом на одном пилоне можно разместить пусковую установку на семь ракет APKWS, тогда как стандартно она вмещает лишь одну ракету AIM.

Кроме того, ведется разработка усовершенствованной версии APKWS II с инфракрасной головкой самонаведения, что повысит ее эффективность как против воздушных, так и наземных целей.

Сочетание A-29 Super Tucano и лазерно-наводимых ракет открывает значительные тактические возможности. Благодаря низким эксплуатационным расходам и простоте обслуживания, такие самолеты можно развертывать ближе к зонам боевых действий, где использование реактивных истребителей экономически или логистически затруднено.