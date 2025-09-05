Любовь не на словах, а на деле оказалась важнее для женщин, но не для мужчин

Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.

Авторы научной работы — психологи из Юго-Западного университета (Чунцин, КНР) — организовали серию экспериментов, чтобы сравнить отношение мужчин и женщин к двум распространенным моделям поведения у партнеров в паре. Их обозначили фразами «сладкие речи» и «милые поступки» (на английском — sweet words / sweet actions), подразумевая под этим склонность демонстрировать любовь и привязанность на словах и на деле.

В трех исследованиях, которые провели с помощью китайской платформы для онлайн-опросов Credamo, участвовали 513 взрослых жителей КНР. В каждом случае число мужчин и женщин в выборках было примерно одинаковым. Средний возраст людей колебался примерно от 25 до 29 лет.

В первом эксперименте респонденты представляли себя в ситуациях, когда партнер по романтическим отношениям выражал привязанность словесно (к примеру, после тяжелого рабочего дня утешал, поддерживал и говорил теплые слова) либо действиями (помогал с домашней уборкой, стиркой и тому подобным). Затем участники оценивали, насколько желанным для них было бы такое поведение.

Второе и третье исследования имели схожий дизайн, но отличались некоторыми деталями. Добровольцам предлагали два профиля гипотетических партнеров. Один в большей мере был склонен проявлять любовь на словах, а второй — с помощью поступков. Участников просили выбрать, с кем бы они предпочли вступить в романтические отношения, а также оценить теплоту и надежность потенциальных вторых половин.

Во всех трех случаях психологи выявили схожие тенденции. Женщины неизменно предпочитали демонстрацию любви в виде конкретных поступков. Мужчинам же, напротив, «сладкие речи» нравились больше, хотя разница в предпочтениях была менее выраженной, чем у женщин.

Объясняя результаты, исследователи отметили, что с точки зрения теории эволюционного развития женщины могут быть более восприимчивы к поведенческим сигналам, говорящим о готовности партнера тратить время и силы на поддержание отношений, без чего невозможны успешная семейная жизнь, воспитание детей и долгосрочная стабильность. В этом смысле конкретные действия красноречивее слов.

Мужчинам же, возможно, проще судить о намерениях и эмоциональной привязанности партнерши по словесным проявлениям — их легче интерпретировать как знаки романтического или сексуального интереса, особенно на ранних этапах отношений.

Впрочем, следует помнить, что исследование проходило в форме опросов, а ситуации были постановочными. В условиях реальной жизни предпочтения людей могут оказаться другими. Кроме того, нельзя исключать влияния на результаты культурных особенностей жителей Китая и других ограничений, предупредили психологи. Их статью опубликовал журнал Psychological Science.

