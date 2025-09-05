Уведомления
Любовь не на словах, а на деле оказалась важнее для женщин, но не для мужчин
Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.
Авторы научной работы — психологи из Юго-Западного университета (Чунцин, КНР) — организовали серию экспериментов, чтобы сравнить отношение мужчин и женщин к двум распространенным моделям поведения у партнеров в паре. Их обозначили фразами «сладкие речи» и «милые поступки» (на английском — sweet words / sweet actions), подразумевая под этим склонность демонстрировать любовь и привязанность на словах и на деле.
В трех исследованиях, которые провели с помощью китайской платформы для онлайн-опросов Credamo, участвовали 513 взрослых жителей КНР. В каждом случае число мужчин и женщин в выборках было примерно одинаковым. Средний возраст людей колебался примерно от 25 до 29 лет.
В первом эксперименте респонденты представляли себя в ситуациях, когда партнер по романтическим отношениям выражал привязанность словесно (к примеру, после тяжелого рабочего дня утешал, поддерживал и говорил теплые слова) либо действиями (помогал с домашней уборкой, стиркой и тому подобным). Затем участники оценивали, насколько желанным для них было бы такое поведение.
Второе и третье исследования имели схожий дизайн, но отличались некоторыми деталями. Добровольцам предлагали два профиля гипотетических партнеров. Один в большей мере был склонен проявлять любовь на словах, а второй — с помощью поступков. Участников просили выбрать, с кем бы они предпочли вступить в романтические отношения, а также оценить теплоту и надежность потенциальных вторых половин.
Во всех трех случаях психологи выявили схожие тенденции. Женщины неизменно предпочитали демонстрацию любви в виде конкретных поступков. Мужчинам же, напротив, «сладкие речи» нравились больше, хотя разница в предпочтениях была менее выраженной, чем у женщин.
Объясняя результаты, исследователи отметили, что с точки зрения теории эволюционного развития женщины могут быть более восприимчивы к поведенческим сигналам, говорящим о готовности партнера тратить время и силы на поддержание отношений, без чего невозможны успешная семейная жизнь, воспитание детей и долгосрочная стабильность. В этом смысле конкретные действия красноречивее слов.
Мужчинам же, возможно, проще судить о намерениях и эмоциональной привязанности партнерши по словесным проявлениям — их легче интерпретировать как знаки романтического или сексуального интереса, особенно на ранних этапах отношений.
Впрочем, следует помнить, что исследование проходило в форме опросов, а ситуации были постановочными. В условиях реальной жизни предпочтения людей могут оказаться другими. Кроме того, нельзя исключать влияния на результаты культурных особенностей жителей Китая и других ограничений, предупредили психологи. Их статью опубликовал журнал Psychological Science.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
