В Китае завершили испытания нового экраноплана
Компания Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. завершила полный цикл испытаний и пробных выходов в море нового экраноплана Seagull 002. Тесты прошли в акватории морского испытательного полигона у острова Даваншань города Чжухай.
Аппарат рассчитан на экипаж из двух пилотов и может брать на борт до 10 пассажиров. Основной режим движения — полет в нескольких метрах над водой. При необходимости машина способна подняться до 150 метров — например, чтобы обойти препятствие.
Разработчики делают ставку на универсальность. Экраноплан предлагают использовать как:
- скоростное такси для пассажиров и грузов;
- экскурсионный борт для прибрежных туров;
- средство быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях;
- транспорт для снабжения островов и удаленных территорий (включая военные задачи).
