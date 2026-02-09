Слушатели узнают, как стареют организмы и почему этот механизм заложен во всей природе.

О мероприятии

Почему гренландский кит живет почти 200 лет, намного дольше других млекопитающих? Что такое «онтогенез» и на каких два периода он делится? Почему реальный возраст может отличаться от биологического и как его «посчитать»? Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог и популяризатор науки Александра Серикова.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация