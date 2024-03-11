Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи объяснили, почему люди склонны обвинять пострадавших
Люди считают пострадавших виноватыми, когда не готовы им помочь. Это защитный механизм, который оправдывает бездействие, выяснили американские психологи.
Когда человек становится жертвой несчастного случая, сталкивается с насилием или оказывается в тяжелых жизненных обстоятельствах, окружающие нередко считают, что к произошедшему привели его собственные действия. О женщинах, столкнувшихся с изнасилованием, например, говорят, что они «сами виноваты». Это явление хорошо известно, однако детально изучено не было.
Специалисты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) и Института политических исследований в Париже (Франция) пришли к выводу, что, обвиняя в несчастном случае тех, кто из-за него пострадал, люди находят «уважительную причину» не помогать жертве. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Evolution and Human Behavior.
«Люди в основном считают себя готовыми к сотрудничеству и щедрыми, но за помощь тем, кто не может ответить взаимностью, приходится платить», — описали внутренний конфликт «обвинителей» авторы исследования.
Ученые провели эксперимент, участникам которого предложили пожертвовать деньги героям вымышленных новостей о несчастных случаях. В этих историях люди, например, попадали в аварию, потому что писали текстовое сообщение за рулём, или встречались с хищником во время пешего похода. Сценарии разработали таким образом, чтобы можно было оценить, насколько участник эксперимента сопереживает героям и готов им помочь. О том, что новости выдуманные, респонденты не знали до конца эксперимента.
После знакомства с каждой из историй участникам исследования предлагали сформулировать свое отношение к пострадавшему и оценить степень его вины. В некоторых из шести раундов эксперимента респонденты также могли пожертвовать герою новости до 60 центов, но средняя сумма материальной помощи составила 15 центов — четверть от максимума.
Проанализировав, как количество денег, пожертвованных одним человеком, связано с его оценкой пострадавшего, ученые выявили следующую тенденцию: чем больше недостатков респонденты видели у жертвы несчастного случая, тем меньшую сумму они были готовы отдать. В ситуациях, когда участники эксперимента не хотели помогать пострадавшему, они говорили, что тот не заслуживает помощи.
Результаты исследования противоречат выводу, который сделали психологи в 1960-е годы. Тогда допустили, что нежелание помогать пострадавшим связано с верой в справедливость мира и то, что плохое случается только с плохими людьми. Авторы новой работы отметили, что люди не считают всех жертв изначально заслуживающими несчастий, а ищут индивидуальные недостатки в каждом человеке, который столкнулся с неприятностями.
Трехмерное моделирование красных сверхгигантов позволило международной команде астрофизиков лучше понять необычные наблюдательные данные, полученные от Бетельгейзе. В своей новой работе ученые показали, что такие наблюдения можно объяснить «кипением» или, точнее, крупномасштабным конвективным движением атмосферы звезды.
ООН задумалась о борьбе с глобальным потеплением за счет геоинжиниринга — то есть изменения свойств земной атмосферы. Ученые по всему миру бьют тревогу: это лекарство может оказаться горше болезни.
Американские нейробиологи обнаружили новый способ коллективного ориентирования электрических рыб. Ранее считалось, что посылаемые импульсы могли мешать сородичам, но все оказалось совсем наоборот.
Трехмерное моделирование красных сверхгигантов позволило международной команде астрофизиков лучше понять необычные наблюдательные данные, полученные от Бетельгейзе. В своей новой работе ученые показали, что такие наблюдения можно объяснить «кипением» или, точнее, крупномасштабным конвективным движением атмосферы звезды.
Балтийский янтарь возрастом примерно 38 миллионов лет с застывшей в нем парой ископаемых термитов позволил ученым реконструировать и проанализировать брачное поведение вымерших насекомых. По словам исследователей, это древнейшая и пока единственная описанная в научной литературе окаменелость, содержащая одновременно самца и самку термитов вида Electrotermes affinis.
ООН задумалась о борьбе с глобальным потеплением за счет геоинжиниринга — то есть изменения свойств земной атмосферы. Ученые по всему миру бьют тревогу: это лекарство может оказаться горше болезни.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сто секунд до полуночи: почему перевод стрелок на часах Судного дня — это важно
Самые необычные отели в мире
10 главных нововведений iOS 8
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии