Психологи объяснили, почему люди склонны обвинять пострадавших

Люди считают пострадавших виноватыми, когда не готовы им помочь. Это защитный механизм, который оправдывает бездействие, выяснили американские психологи.

Когда человек становится жертвой несчастного случая, сталкивается с насилием или оказывается в тяжелых жизненных обстоятельствах, окружающие нередко считают, что к произошедшему привели его собственные действия. О женщинах, столкнувшихся с изнасилованием, например, говорят, что они «сами виноваты». Это явление хорошо известно, однако детально изучено не было.

Специалисты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) и Института политических исследований в Париже (Франция) пришли к выводу, что, обвиняя в несчастном случае тех, кто из-за него пострадал, люди находят «уважительную причину» не помогать жертве. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Evolution and Human Behavior.

«Люди в основном считают себя готовыми к сотрудничеству и щедрыми, но за помощь тем, кто не может ответить взаимностью, приходится платить», — описали внутренний конфликт «обвинителей» авторы исследования.

Ученые провели эксперимент, участникам которого предложили пожертвовать деньги героям вымышленных новостей о несчастных случаях. В этих историях люди, например, попадали в аварию, потому что писали текстовое сообщение за рулём, или встречались с хищником во время пешего похода. Сценарии разработали таким образом, чтобы можно было оценить, насколько участник эксперимента сопереживает героям и готов им помочь. О том, что новости выдуманные, респонденты не знали до конца эксперимента.

После знакомства с каждой из историй участникам исследования предлагали сформулировать свое отношение к пострадавшему и оценить степень его вины. В некоторых из шести раундов эксперимента респонденты также могли пожертвовать герою новости до 60 центов, но средняя сумма материальной помощи составила 15 центов — четверть от максимума.

Проанализировав, как количество денег, пожертвованных одним человеком, связано с его оценкой пострадавшего, ученые выявили следующую тенденцию: чем больше недостатков респонденты видели у жертвы несчастного случая, тем меньшую сумму они были готовы отдать. В ситуациях, когда участники эксперимента не хотели помогать пострадавшему, они говорили, что тот не заслуживает помощи.

Результаты исследования противоречат выводу, который сделали психологи в 1960-е годы. Тогда допустили, что нежелание помогать пострадавшим связано с верой в справедливость мира и то, что плохое случается только с плохими людьми. Авторы новой работы отметили, что люди не считают всех жертв изначально заслуживающими несчастий, а ищут индивидуальные недостатки в каждом человеке, который столкнулся с неприятностями.

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