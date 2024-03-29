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Психологи узнали, как люди меняют свою личность
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в изменении личности человека.
Одни уверены, что человеческая личность неизменна на протяжении всей жизни («горбатого могила исправит»). Другие, напротив, считают, что личностная трансформация происходит в нас постоянно. Даже существует мнение, что наш характер меняется примерно каждые пять лет (хотя бы отчасти).
Не исключено, что истина где-то посередине: есть некое личностное ядро, которое может быть относительно неизменным, но чем условно дальше от него находятся некоторые психологические характеристики, тем более они подвержены изменениям. Особенно если есть большое желание что-то в себе изменить. Возможно, в таком случае можно даже говорить о глубокой трансформации личности. Потенциал этих изменений важен, потому что психологические черты человека в итоге определяют его жизнь.
Психологи из Вашингтонского (США) и Цюрихского (Швейцария) университетов провели обзор исследований на тему трансформации личности, а свои выводы представили в журнале Nature Reviews Psychology. Их целью было определить механизмы, способные изменить нашу личность.
Первым из них оказались некие предварительные условия — собственно, инструменты для трансформации, определенные личностные черты, например сила воли. Второй механизм — внесение изменений в среду обитания, в свое окружение. Эксперты предположили, что это позволяет устранить триггеры, которые подтолкнули бы человека обратно к прежней модели поведения.
Третье условие — положительные подкрепления. С их помощью человек получает дополнительный стимул к изменениям. Наконец, четвертый механизм включает в себя факты, позволяющие человеку поддерживать в себе новые черты, после того как удалось их развить.
Психологи отметили, что ключевой фактор в попытке произвести личностные изменения, — это большое желание сделать это. Человек должен хотеть подобной трансформации и иметь веские причины для нее. В противном случае его ждет внутриличностный конфликт: человек будет постоянно бороться с внутренним желанием вернуться к тому, что было раньше, все усилия окажутся напрасными, и в конце концов ничего не получится.
Важным, по мнению ученых, может оказаться и время, отпущенное на трансформацию. Оно нужно для выработки новой привычки. Например, при переезде на новое место или при вынашивании ребенка существует определенное время, которое позволяет привыкнуть к новому в себе и адаптироваться.
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