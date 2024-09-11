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Психологи уточнили, когда просмотр порно говорит о склонности к сексуальной агрессии
Ученым известно о возможной связи между просмотром порнографии и склонностью к сексуальному насилию, но некоторые исследования по этому вопросу выявляли слабую корреляцию либо вовсе ее отсутствие. Рассмотрев разные модели потребления порно и типы контента, американские психологи выяснили, какие из них способны стать факторами риска.
Как правило, авторы прошлых научных работ о негативных последствиях просмотра материалов «для взрослых» обращали внимание на частоту подобной практики. Из недавней статьи, вышедшей в журнале Psychology of Violence, следует, что такую же, если не большую, роль играет характер порнографического контента.
Для нового исследования с помощью онлайн-платформы набрали почти 500 добровольцев из США. Средний возраст участников составил примерно 30 лет. Большинство в пункте об этнической принадлежности указали европейский тип, но в выборку вошли и мужчины афроамериканского, латиноамериканского и азиатского происхождения.
Во время опроса респондентам нужно было сообщить о привычках в отношении просмотра порно. Например, как часто и долго они это делают, какого рода материалы предпочитают. К выбору предложили три варианта: ненасильственные изображения или фильмы, унижающие видео и порнография с насилием. Участникам, не смотревшим подобный контент, начислили ноль баллов по всем пунктам, которые касались порнографических материалов.
О склонности к сексуальной агрессии добровольцев судили по вопросам, в которых речь шла об опыте принуждения партнера к сексу или применения физической силы в процессе. Также исследователи выяснили отношение к мифам об изнасилованиях, оправдывающим или принижающим их вред. Кроме того, участников оценили на предмет проявлений агрессивной маскулинности, опыта случайного секса, психопатии и проблем с эмоциональным регулированием.
Изучив анкеты, исследователи выделили три типа профилей «порносмотрителей»: нечастые (113 человек), среднестатистические (302) и поклонники порно с жестокостями (76). Представители третьей группы к тому же проводили за порнографическим контентом больше всего времени.
С помощью метода латентно-профильного анализа ученые выяснили, что у смотревших порно с жестокостями прослеживалась гораздо более выраженная связь со всеми из перечисленных выше результирующих переменных. Причем тип контента оказался более надежным предиктором склонности к сексуальной агрессии, чем только частота просмотра порнографических материалов.
Отметим, что некоторые психологи усматривают маркер потенциального насильника даже в распространенных мужских привычках. Специалисты из австралийского Университета Эдит Коуэн недавно представили экспериментальные свидетельства того, что мужчины, которые при взгляде на женщин часто устремляют его на тело, а не лицо, в большей мере склонны к вредным стереотипам и проявлениям в отношении противоположного пола.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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