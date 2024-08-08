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В частой мужской привычке увидели маркер потенциального насильника
Психологи из австралийского Университета Эдит Коуэн представили экспериментальные свидетельства того, что мужчины, которые при взгляде на женщин чаще смотрят на тело, а не лицо, в большей мере склонны к вредным стереотипам и проявлениям в отношении противоположного пола. Потенциально это ведет к сексуальному насилию.
Исследование под руководством австралийского психолога Росса Холлета (Ross Hollett), недавно вышедшее в журнале Archives of Sexual Behaviour, продолжает его предыдущую работу по этой теме. Ранее ученый вместе с коллегами по вузу установил, что наличие у гетеросексуальных мужчин привычки разглядывать женские тела, выявленное с их слов и инструментально, положительно коррелировало с опасными представлениями о сексуальном насилии. В частности, такие мужчины оказались более склонны к сексуальной объективации женщин и обвинению жертв насилия.
В новой серии экспериментов Холлет и его исследовательская группа решили дополнительно убедиться в валидности или пригодности опросника о наличии склонности к чрезмерному разглядыванию тела для выявления девиантных сексуальных установок и аффективных состояний. По мнению ученых, методика может быть полезна для прогнозирования рисков и оценки эффективности программ коррекции поведения.
Для эксперимента пригласили 110 гетеросексуальных мужчин из числа студентов университета и их окружения. В объявлении о наборе указали, что исследование направлено на изучение реакций на материалы сексуального и агрессивного характера.
Возраст добровольцев колебался от 18 до 62 лет (в среднем 28,3 года). Большинство участников имели белый цвет кожи, но четверть добровольцев были другой этнической принадлежности (азиатской, африканской, смешанной и прочих).
На первом этапе исследователи измерили реакцию электрической проводимости кожи у мужчин во время просмотра изображений женщин в повседневной одежде и нижнем белье, а также с повреждениями на лице и без. Кожно-гальваническую реакцию (КГР) считают показателем активности вегетативной нервной системы. В психофизиологических исследованиях по ней судят о том, какие стимулы вызывают у испытуемых больший эмоциональный отклик.
Затем участникам предложили серию тестов. Один из опросников касался привычки при взгляде на женщин смотреть на тело, другой был направлен на оценку сексуального возбуждения в ответ на описанные выше изображения, третий измерял когнитивные ассоциации между сексом и агрессией. Также ученые применили ряд методик, чтобы оценить склонность к скрытому и явному сексуальному насилию.
Исследователи отметили, что все тесты проводили анонимно и с соблюдением мер конфиденциальности. По завершении процедур участники получили вознаграждение в виде зачета за учебный курс либо подарочного сертификата на 20 австралийских долларов (чуть больше 1000 рублей по актуальному курсу).
Проанализировав результаты, авторы эксперимента пришли к выводу, что привычка разглядывать тело женщин тесно коррелировала с маркерами склонности к сексуальному насилию. В частности, ученые проследили связь с принятием оправдывающих изнасилование мифов, опытом сексуальных посягательств, более выраженной скрытой ассоциацией эротики с агрессией и сниженной физиологической реакцией на изображения раздетых женщин со ссадинами.
Ученые заключили, что частое разглядывание женских тел может быть поведенческим маркером склонности винить в насилии жертву, предпочтения грубости в сексе и сниженной физиологической чувствительности к виду пострадавших женщин.
Говоря о значимости исследования, Росс Холлет подчеркнул, что понимание установок и действий, которые предшествуют или сопутствуют сексуальному насилию, важно для прогнозирования и предотвращения таких преступлений. Он добавил, что на следующем этапе планируется опробовать методику выявления склонности к чрезмерному разглядыванию тела в рамках профилактических программ в студенческой среде либо в коррекционных проектах среди совершивших сексуальные преступления.
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