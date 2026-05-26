Прощение заставило мозг отредактировать плохие воспоминания

Когда мы кого-то прощаем, мозг не стирает негативные воспоминания, а незаметно переписывает, включая в них новую информацию и тем самым делая прошлые обиды не такими болезненными, выяснили нейробиологи. То есть речь идет не столько о «простить и забыть», сколько о «простить и обновить».

Прощение имеет важное значение для залечивания душевных ран и поддержания крепких социальных связей. Народная мудрость даже советует «простить и забыть» причиненное зло, подразумевая, что слова прощения должны заставить болезненное воспоминание просто исчезнуть.

Однако, как показали психологические исследования, на самом деле прощение не заставляет нас забыть о негативном опыте — оно лишь может притупить память о нем. До сих пор оставалось неясным, как этот процесс отражается в работе мозга.

Чтобы выяснить это, американские нейробиологи, статья которых опубликована в журнале Emotion, провели эксперимент с участием 23 добровольцев. В первый день каждый из участников, лежа в магнитно-резонансном томографе, смотрел на серию изображений, которые, как ему сказали, выбрали для наго два других участника исследования (выборщики).

При этом большинство фотографий были крайне неприятными. Это заставляло человека думать, что выбравшие именно такие изображения люди хотели намеренно причинить ему вред.

В середине эксперимента участнику сообщали, что у одного выборщика была веская причина выбрать негативные картинки, он даже извинился за это, в то время как второй выборщик не проявил по этому поводу никакого раскаяния.

Затем участника просили постараться простить того выборщика, который извинился. Оставаясь в сканере и продолжая смотреть на изображения, человек должен был оценивать, насколько негативными были его ощущения от каждой картинки. При этом он мысленно прощал извинившегося выборщика и просто безоценочно наблюдал за фото, выбранными вторым, не прощенным выборщиком.

На следующий день участники вернулись, чтобы снова оценить все те же изображения. Оказалось, прощение заметно смягчило отношение к неприятным картинкам, этот эффект даже сохранился на второй день. Чего нельзя было сказать об изображениях, выбранных непрощенным выборщиком.

МРТ-сканирование показало, что во время экспериментов по прощению активизировались две ключевые области мозга. Одна из них — дорсомедиальная префронтальная кора. Это область, связанная с высшими когнитивными процессами: самосознанием, самоанализом, принятием решений, регуляцией эмоций, а также с социальным познанием, то есть способностью понимать точку зрения и намерения другого человека.

Другая активизировавшаяся область — задний гиппокамп. Этот участок гиппокампа отвечает в том числе за хранение эпизодических воспоминаний.

Когда участники эксперимента мысленно прощали одного из выборщиков, то при просмотре выбранных им изображений в этих областях мозга наблюдался определенный сценарий нейронной активности. Практически тот же сценарий появлялся во время просмотра тех же картинок и на второй день. Таким образом, мозг, по-видимому, встраивал новую информацию, оправдывающую выборщика, в исходное воспоминание, предположили исследователи.

То есть, когда мы прощаем, мы создаем новую историю, которая вплетается в старую память. На следующий день, когда думаем о ситуации, мы вспоминаем слегка измененную версию событий, в которой можем сочувствовать обидчику и ощущать себя менее оскорбленными.

«Вместо „простить и забыть“, прощение может включать в себя процесс „простить и обновить“, во время которого воспоминания пересматриваются для содействия примирению», — резюмировали ученые.

Они признали, что наблюдать за тем, как незнакомцы выбирают неприятные фотографии, — не то же самое, что справляться с предательством близкого друга или партнера. Чтобы выяснить, проявляется ли эффект прощения в более крупных и разнообразных группах, а также как долго он сохраняется, необходимы дополнительные исследования.

