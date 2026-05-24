Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-30 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США
Представители каких специальностей больше всего зарабатывают в США? Как видно на инфографике, наиболее высокооплачиваемой оказалась сфера медицины.
Согласно Бюро статистики труда США, высокая оплата труда оказалась сконцентрирована в сфере здравоохранения. 24 из 30 самых высокооплачиваемых рабочих мест заняли медики. При этом в некоторых самых прибыльных профессиях работает очень мало специалистов.
Например, самой высокооплачиваемой специальностью в США оказались детские хирурги. Они получают в среднем около 450,8 тысячи долларов в год. При этом по всей стране работает лишь около 1000 таких специалистов.
В топ-3 также вошли кардиологи и хирурги. Они получают около 432,5 тысячи долларов и 371,3 тысячи долларов в год соответственно.
Представители сферы здравоохранения заняли первые 12 строчек рейтинга. Самая высокооплачиваемая специальность вне медицины — пилоты авиакомпаний и бортинженеры. Они в среднем получают около 280,6 тысячи долларов в год.
Эффект Даннинга — Крюгера, который описывает резкий всплеск уверенности в своих силах у новичков и такое же стремительное ее падение при наборе опыта, объясняется особенностями процесса обучения и набора новых знаний. К такому выводу пришли сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым. Они разработали математическую модель процесса обучения и показали, как формируется и изменяется субъективная уверенность по мере накопления знаний и как преподаватель может уменьшить «долину отчаяния» для ученика.
Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.
Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Января, 2015
Космонавты в Сети
26 Ноября, 2016
Космические проекты: смерть до рождения
13 Сентября, 2013
Позиции самолетов в реальном времени
29 Ноября, 2022
«Наш человек привык жить своим умом»
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии