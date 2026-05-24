Топ-30 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США

Представители каких специальностей больше всего зарабатывают в США? Как видно на инфографике, наиболее высокооплачиваемой оказалась сфера медицины.

Топ-30 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США / © Sabrina Lam, Visual Capitalist

Согласно Бюро статистики труда США, высокая оплата труда оказалась сконцентрирована в сфере здравоохранения. 24 из 30 самых высокооплачиваемых рабочих мест заняли медики. При этом в некоторых самых прибыльных профессиях работает очень мало специалистов.

Например, самой высокооплачиваемой специальностью в США оказались детские хирурги. Они получают в среднем около 450,8 тысячи долларов в год. При этом по всей стране работает лишь около 1000 таких специалистов.

В топ-3 также вошли кардиологи и хирурги. Они получают около 432,5 тысячи долларов и 371,3 тысячи долларов в год соответственно.

Представители сферы здравоохранения заняли первые 12 строчек рейтинга. Самая высокооплачиваемая специальность вне медицины — пилоты авиакомпаний и бортинженеры. Они в среднем получают около 280,6 тысячи долларов в год.