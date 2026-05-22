Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга
Генетики доказали, что неолитические общины Европы, строившие гигантские каменные сооружения, не были изолированными племенами. Масштабный анализ древних геномов показал, что носители разных археологических культур активно взаимодействовали, заключали браки и переезжали на сотни километров от дома. Исследование также подтвердило, что традиция возводить мегалиты передавалась от народа к народу как культурная идея, а не в результате массовой миграции.
В позднем неолите, примерно с 4500 по 2800 год до нашей эры, по всей Европе распространилась традиция строить мегалиты — масштабные сооружения из массивных каменных блоков. Традиционно археологи классифицировали их создателей на основе формы керамической посуды и особенностей архитектуры. Так, на территории современной Германии выделяют западную культуру воронковидных кубков (с подземными камерами в скалах) и культуру Вартберг (с галерейными гробницами). Поскольку артефакты этих сообществ сильно различались, историки считали их отдельными группами с независимой историей.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, отсеквенировали и проанализировали геномы 203 человек, чьи останки покоились в шести коллективных мегалитических гробницах. Одна из гробниц (Зорсум) относилась к культуре воронковидных кубков, а остальные пять — к культуре Вартберг. Генетики искали совпадающие участки ДНК, чтобы выстроить карту родственных связей как внутри каждого склепа, так и между разными регионами.
Результаты показали, что, несмотря на разные керамику и архитектуру, люди из всех шести поселений оказались одной генетически однородной популяцией с идентичным соотношением кровей древних земледельцев и охотников-собирателей. Более того, алгоритмы выявили беспрецедентную для каменного века мобильность: ученые нашли останки биологических отца и сына-подростка, захороненные на расстоянии 225 километров друг от друга (в разных культурах). Исследователи предположили, что юноша мог родиться в поселении отца, затем переехать в соседнюю общину в качестве приемного ребенка или ученика, где в итоге и был похоронен.
Собранные генеалогические древа, охватывающие до шести поколений, продемонстрировали патриархальное устройство общества. Мужчины предпочитали жить и умирать там, где родились, тогда как женщины часто покидали родные общины, обеспечивая генетический обмен между удаленными поселениями.
Вместе с тем анализ гробниц вскрыл важную социальную деталь: почти половина (48 процентов) захороненных в них людей не имели кровных родственников в той же могиле. Это означает, что престижные мегалитические усыпальницы не были исключительно семейными склепами. Право быть похороненным там давало социальное родство, а не только биологические связи.
Авторы научной работы также сравнили полученные данные с геномами строителей мегалитов из Скандинавии и с Британских островов. Прямого генетического родства между ними и жителями Германии не обнаружили. Это доказывает, что мода на монументальную архитектуру распространялась по Европе не из-за вторжения одного народа-строителя, а путем культурного и информационного обмена.
