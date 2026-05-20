Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
20 мая, 08:53
Рейтинг: +497
Посты: 1058

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Несмотря на то что индустрией искусственного интеллекта (ИИ) по-прежнему в основном управляют американские компании, лидерами по уровню реального использования ИИ оказались совсем другие страны — преимущественно небольшие, но высокоцифровизированные экономики.

 Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году / © Visual Capitalist
Согласно оценкам Microsoft, в первом квартале 2026 года около 17,8% трудоспособного населения мира регулярно пользовались инструментами на базе искусственного интеллекта — то есть проводили с ними не менее 90 минут в месяц.

Абсолютным мировым лидером стали Объединенные Арабские Эмираты: более 70% жителей трудоспособного возраста там уже активно используют ИИ. Второе место занимает Сингапур с показателем 63%.

При этом США, где расположены многие ведущие разработчики ИИ-моделей, не входят даже в первую двадцатку стран по уровню внедрения технологии. Значительно выше оказались многие европейские государства — включая Норвегию, Ирландию, Францию, Испанию и Нидерланды, где уровень использования ИИ превышает 40%. Высокие показатели Европы объясняются развитой цифровой экономикой, качественным интернетом и большим числом специалистов, привыкших работать с цифровыми сервисами.

В то же время многие развивающиеся государства пока находятся лишь на начальном этапе внедрения ИИ. Это создает растущий глобальный разрыв, который в ближайшее десятилетие может серьезно повлиять на производительность труда и конкурентоспособность экономик.

Несмотря на мировое лидерство в инвестициях в ИИ, разработке моделей и производстве вычислительной инфраструктуры, уровень регулярного использования ИИ в США составляет лишь 31,3% — ниже, чем у двадцати других стран. Одной из причин аналитики называют масштаб страны. Внедрять ИИ среди огромного и неоднородного рынка труда значительно сложнее, чем в компактных и централизованных цифровых экономиках вроде Сингапура или ОАЭ.

Исследование также подчеркивает растущий разрыв между созданием ИИ и его повседневным применением. Америка по-прежнему доминирует в разработке моделей, проектировании чипов и венчурном финансировании, однако некоторые небольшие государства быстрее внедряют ИИ в обычные рабочие процессы.

По данным Microsoft, Азия уже включает 10 из 15 самых быстрорастущих рынков искусственного интеллекта в мире. Самый резкий рост зафиксирован в Южной Корее: с первой половины 2025 года по первый квартал 2026-го использование ИИ там увеличилось на 43,2%. Быстро растут также показатели Таиланда (36,2%), Японии (34,1%) и Монголии (32,2%).

Во многом этот скачок связан с серьезным улучшением качества работы ИИ на неанглоязычных языках. За последний год ИИ-сервисы стали значительно полезнее для азиатских пользователей, а государства региона активно инвестируют в цифровую инфраструктуру.

Интересно, что Китай пока демонстрирует относительно низкий показатель — около 16%. Однако даже умеренный рост в стране с таким населением способен добавить сотни миллионов новых пользователей ИИ. 

По мере того как искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную работу, различия в темпах его внедрения могут стать одним из ключевых факторов экономического неравенства следующего десятилетия — подобно тому, как в свое время глобальную конкуренцию изменила массовая цифровизация и распространение интернета.

Комментарии

Популярные По порядку
4 Комментария
Stenli Corvin
Stenli Corvin
5 минут назад
-
0
+
Только я вижу карту где видны страны которые скай-нет первым делом разнес бы. На вскидку чтобы рулить через цифру всем нужно всех кто ниже 35 размотать.
Ответить
-
0
+
Павел Кравцов
Павел Кравцов
3 часа назад
-
0
+
На карте видно страны, идущие по пути прогресса. А нас зато есть Боженька, прописанный в конституции
Ответить
-
0
+
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Павел, своих техпроцессов современных для производства микросхем нет, при чем тут прогресс и боженька. Приходится ИИ создавать на параллельных, серых и китайских чипах. Что до "все свое" так даже у Китая пока не получается имортозаместить актуальные литографы хотя бы на 5 нм. Работают на западном оборудовании которое вовремя сумели закупить.
    Ответить
    -
    0
    +
    Aнтон Леонов
    Aнтон Леонов
    2 часа назад
    -
    1
    +
    Павел, нафиг этот "прогресс" при котором люди потом останутся без работы. И еще отупеют полагаясь на ИИ
    Ответить
    -
    1
    +
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

