Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Несмотря на то что индустрией искусственного интеллекта (ИИ) по-прежнему в основном управляют американские компании, лидерами по уровню реального использования ИИ оказались совсем другие страны — преимущественно небольшие, но высокоцифровизированные экономики.

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году / © Visual Capitalist

Согласно оценкам Microsoft, в первом квартале 2026 года около 17,8% трудоспособного населения мира регулярно пользовались инструментами на базе искусственного интеллекта — то есть проводили с ними не менее 90 минут в месяц.

Абсолютным мировым лидером стали Объединенные Арабские Эмираты: более 70% жителей трудоспособного возраста там уже активно используют ИИ. Второе место занимает Сингапур с показателем 63%.

При этом США, где расположены многие ведущие разработчики ИИ-моделей, не входят даже в первую двадцатку стран по уровню внедрения технологии. Значительно выше оказались многие европейские государства — включая Норвегию, Ирландию, Францию, Испанию и Нидерланды, где уровень использования ИИ превышает 40%. Высокие показатели Европы объясняются развитой цифровой экономикой, качественным интернетом и большим числом специалистов, привыкших работать с цифровыми сервисами.

В то же время многие развивающиеся государства пока находятся лишь на начальном этапе внедрения ИИ. Это создает растущий глобальный разрыв, который в ближайшее десятилетие может серьезно повлиять на производительность труда и конкурентоспособность экономик.

Несмотря на мировое лидерство в инвестициях в ИИ, разработке моделей и производстве вычислительной инфраструктуры, уровень регулярного использования ИИ в США составляет лишь 31,3% — ниже, чем у двадцати других стран. Одной из причин аналитики называют масштаб страны. Внедрять ИИ среди огромного и неоднородного рынка труда значительно сложнее, чем в компактных и централизованных цифровых экономиках вроде Сингапура или ОАЭ.

Исследование также подчеркивает растущий разрыв между созданием ИИ и его повседневным применением. Америка по-прежнему доминирует в разработке моделей, проектировании чипов и венчурном финансировании, однако некоторые небольшие государства быстрее внедряют ИИ в обычные рабочие процессы.

По данным Microsoft, Азия уже включает 10 из 15 самых быстрорастущих рынков искусственного интеллекта в мире. Самый резкий рост зафиксирован в Южной Корее: с первой половины 2025 года по первый квартал 2026-го использование ИИ там увеличилось на 43,2%. Быстро растут также показатели Таиланда (36,2%), Японии (34,1%) и Монголии (32,2%).

Во многом этот скачок связан с серьезным улучшением качества работы ИИ на неанглоязычных языках. За последний год ИИ-сервисы стали значительно полезнее для азиатских пользователей, а государства региона активно инвестируют в цифровую инфраструктуру.

Интересно, что Китай пока демонстрирует относительно низкий показатель — около 16%. Однако даже умеренный рост в стране с таким населением способен добавить сотни миллионов новых пользователей ИИ.

По мере того как искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную работу, различия в темпах его внедрения могут стать одним из ключевых факторов экономического неравенства следующего десятилетия — подобно тому, как в свое время глобальную конкуренцию изменила массовая цифровизация и распространение интернета.