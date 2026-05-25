25 мая, 18:05
НИТУ МИСИС
319

Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.

Робот читает книгу / © Vasilyev Alexandr, Shutterstock

Распространение языковой компетенции в обществе обладает преобразующим потенциалом: оно не только расширяет коммуникативные возможности, но и формирует новые модели мировосприятия, иерархии смыслов и типы социальной рефлексии, тем самым качественно изменяя общественное сознание. 

В условиях технологической гонки лингвист начинает выполнять функции эксперта по смыслам и коммуникации, помогая, например, технологическим компаниям находить «общий язык» со своими партнерами и клиентами для более эффективного достижения своих целей. Неверно выбранное слово может привести к обратному эффекту. 

Например, когда Pepsi выходила на китайский рынок, слоган Come alive with the Pepsi Generation был переведен буквально и из-за диалектного многообразия китайского языка в ряде региональных версий приобрел смысл, близкий к «Pepsi воскресит ваших предков». То, что звучало как бодрый молодежный призыв на английском, в местном прочтении задело культурные коды, связанные с памятью об умерших.

Современный рынок труда требует от выпускника университета владения не только иностранными языками, но и инструментарием цифровых гуманитарных наук, т.н. digital humanities. Ключевыми векторами развития актуальных образовательных программ ведущих университетов становятся когнитивная, корпусная, мультиканальная лингвистика, а также дискурс-анализ. Акцент смещается на междисциплинарные связи на стыке когнитивных наук, психологии, социологии и культурологии, а также на социальную миссию гуманитарных наук в решении актуальных общественных задач.

Лингвистика сегодня существует в парадигме «4Е-когнитивизма»: embodied (воплощенное в теле), embedded (встроенное в среду), enacted (основанное на действии), extended (расширенное вовне), где язык рассматривается как результат телесного опыта, включенности в среду и когнитивной распределенности. Именно эта методологическая рамка делает лингвистику конвергентной областью знания, потенциально совместимой с инженерными и IT-направлениями, что создает предпосылки для ее укоренения в технических университетах. 

Современная лингвистика, укорененная в междисциплинарности, становится органичной частью экосистемы технического университета. В качестве примера можно привести магистратуру «Язык и коммуникации» (Language and Communication) Университета МИСИС. Будучи полностью англоязычной и реализуемой в кросс-культурной среде, программа институционально закрепляет отход от узкой профилизации в пользу подготовки универсального специалиста-коммуникатора для высокотехнологичных отраслей.

Программа реализуется в рамках пилотного проекта Минобрнауки России по совершенствованию системы высшего образования и строится в соответствии с принципами фундаментальности и практикоориентированности. Студенты погружены в решение реальных бизнес-задач в коллаборации с инженерными подразделениями. Магистранты работают с кейсами от индустриальных партнеров, создают коммуникационные стратегии и анализируют данные, что позволяет им органично совмещать гуманитарную экспертизу с цифровыми навыками.

Те, кто выбирает трек международного PR, разрабатывают коммуникационные стратегии совместно с медиааналитической платформой «Медиалогия». Студенты трека педагогического проектирования с первого семестра создают полноценные онлайн-курсы на английском языке в партнерстве с EdTech-компаниями, такие как ProgressMe, Scrolltool и Лабмедиа, и к моменту защиты диплома уже имеют продукт в портфолио. Студенты трека международного туризма исследуют культурный потенциал территорий и проектируют туристические маршруты в сотрудничестве с Mzungu Expeditions. Также подготовка включает работу с цифровыми инструментами, направленную на понимание алгоритмических механизмов.

Модель подготовки, реализованная в магистратуре Language and Communication НИТУ МИСИС, демонстрирует, что эффективность гуманитарного образования в инженерной среде достигается за счет практико-ориентированности, полного погружения в международный контекст и точечного совмещения лингвистических компетенций с цифровыми технологиями и проектным менеджментом. Подобный подход обеспечивает выпускникам востребованность на глобальном рынке труда, где ценятся специалисты, способные соединять смыслы и технологии. Обучая языку, мы формируем не инструментальный навык кодирования информации, а глубинное умение конструировать и реконструировать смыслы в различных коммуникативных средах.

Мы понимаем, что языковые модели нейросетей будут совершенствоваться. Они будут точнее имитировать культурную чуткость, накапливать больше контекста, делать меньше очевидных ошибок, но принципиальный разрыв останется: алгоритм оптимизирует текст под паттерны, а специалист по коммуникациям работает с ситуациями, где паттерн не применим — с новым рынком, с незнакомой аудиторией, с кризисом, у которого нет прецедента.

Будущее межкультурной коммуникации — это не замена человека алгоритмом, а их сложное взаимодействие. Конфигурация глобального культурного пространства зависит в том числе от того, кто будет обучать алгоритмы и интерпретировать их выводы. За человеком останется способность понимать смыслы там, где слова уже переведены, а диалога еще не получилось.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИТУ МИСИС
99 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

