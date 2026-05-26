Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый полет без импортных деталей: Ка-226Т успешно поднялся в воздух
Холдинг «Вертолеты России» приступил к летным испытаниям модернизированного Ка-226Т, оснащенного новым российским двигателем ВК-650В, разработанным Объединенной двигателестроительной корпорацией. Обе структуры входят в состав Госкорпорации «Ростех».
Во время первых испытаний легкий многоцелевой вертолет выполнил руление, зависание и серию маневров в воздухе над аэродромом. В ходе полета специалисты проверили устойчивость машины, ее управляемость и нагрузки на основные узлы при горизонтальном движении и выполнении разворотов.
Работы по импортозамещению проводились конструкторами Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова без серьезного изменения конструкции фюзеляжа. Помимо двигателя ВК-650В, вертолет получил современную российскую авионику, модернизированную систему управления и новую бортовую кабельную сеть.
Ка-226Т способен выполнять широкий спектр задач — от перевозки пассажиров и грузов до поисково-спасательных операций, патрулирования и медицинской эвакуации. Благодаря модульной конструкции конфигурацию вертолета можно менять менее чем за час.
Особенностью Ка-226Т остается соосная схема несущих винтов, обеспечивающая высокую устойчивость, отличную управляемость в условиях разреженного воздуха и сильного бокового ветра, а также высокую скороподъемность. Машина способна работать на ограниченных площадках, включая палубы малотоннажных судов, и эффективно выполнять полёты в городской застройке рядом с высотными зданиями.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.
В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории
Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Января, 2015
Памятники людским порокам и добродетелям
16 Апреля, 2016
Вопросы жизни и смерти
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии