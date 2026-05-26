Первый полет без импортных деталей: Ка-226Т успешно поднялся в воздух

Импортозамещенный вертолет Ка-226Т выполнил первый полет / © «Вертолеты России» / «Ростех»

Во время первых испытаний легкий многоцелевой вертолет выполнил руление, зависание и серию маневров в воздухе над аэродромом. В ходе полета специалисты проверили устойчивость машины, ее управляемость и нагрузки на основные узлы при горизонтальном движении и выполнении разворотов.

Работы по импортозамещению проводились конструкторами Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова без серьезного изменения конструкции фюзеляжа. Помимо двигателя ВК-650В, вертолет получил современную российскую авионику, модернизированную систему управления и новую бортовую кабельную сеть.

Ка-226Т способен выполнять широкий спектр задач — от перевозки пассажиров и грузов до поисково-спасательных операций, патрулирования и медицинской эвакуации. Благодаря модульной конструкции конфигурацию вертолета можно менять менее чем за час.

Особенностью Ка-226Т остается соосная схема несущих винтов, обеспечивающая высокую устойчивость, отличную управляемость в условиях разреженного воздуха и сильного бокового ветра, а также высокую скороподъемность. Машина способна работать на ограниченных площадках, включая палубы малотоннажных судов, и эффективно выполнять полёты в городской застройке рядом с высотными зданиями.