Ученые выяснили, люди каких профессий меньше подвержены оптическим иллюзиям

Оптические, или зрительные, иллюзии создаются за счёт цвета, контраста, формы, размера, шаблонов и перспективы. Ранее считалось, что этим парадоксам восприятия подвержены практически все, и научиться избегать их эффекта невозможно. Однако недавно британские исследователи в серии экспериментов показали, что определенные навыки, которые приобретают во время обучения профессиям в области медицинской визуализации, могут помочь снизить восприимчивость к обманам зрения.

Среди известных примеров иллюзий восприятия — оптическая иллюзия Эббингауза. Она состоит в том, что два абсолютно одинаковых круга выглядят разными по величине из-за расположенных вокруг объектов. Окружение из мелких фигур создает впечатление большего размера.

Из прошлых исследований известно, что на восприятие оптических иллюзий может влиять пол, возраст, наличие психических расстройств и другие факторы. Например, женщины им подвержены сильнее, чем мужчины, а маленькие дети не видят разницу в размере кругов в иллюзии Эббингауза, поскольку их мозг еще не научился учитывать контекст. Люди с аутизмом и шизофренией могут ее не замечать, поскольку концентрируют внимание на центральной фигуре, меньше обращая внимания на фон.

Культура, в которой вырос человек, тоже играет роль. Эксперименты показывали, что для японцев характерна более высокая восприимчивость к зрительным иллюзиям, чем для британцев, а на представителей племени Химба, живущего в северной Намибии, такие приемы могут и вовсе не действовать.

Но реально ли повысить «стойкость» к подобным к обманам зрения? Группа ученых из Ланкастерского университета и Университета Восточной Англии (Великобритания) считает, что да. В одном из прошлых научных проектов специалисты сравнивали, есть ли разница в восприятии оптических иллюзий между математиками и теми, кто занимается гуманитарными науками вроде социологов и психологов. У вторых восприимчивость оказалась выше.

В новой работе, статья о которой недавно вышла в журнале Scientific Reports, исследователи укрепились в своем мнении. На этот раз к эксперименту привлекли 44 человека, которые уже освоили либо еще учатся профессиям, связанным с такими направлениями медицинской визуализации, как радиология, рентгенология и рентгентодиагностика. В качестве контрольной группы выступили 107 студентов-медиков и психологов.

Ученые предположили, что у людей, которым по роду деятельности часто приходится анализировать рентгеновские снимки, данные МРТ и компьютерной томографии, развивается привычка фокусировать внимание на важных областях, игнорируя лишние детали. Это может изменить восприятие и снизить чувствительность к зрительным иллюзиям.

Результаты опытов в двух группах подтвердили подозрения. Рассматривая несколько видов оптических иллюзий (Эббингауза, Понцо и Мюллера-Лайера), рентгенологи чаще верно определяли размеры фигур и линий, не обращая внимания на зрительные искажения, в отличие от студентов-медиков и психологов, которые в основном попадались на обман.

Исследователи отметили, что у начинающих специалистов в области медицинской визуализации, которые еще учились, устойчивость перед иллюзиями была на уровне контрольной группы. Из этого авторы заключили, что меньшая восприимчивость, видимо, развивается в результате многолетней практики, то есть ее можно натренировать.

Столы Шепарда / © Wikimedia Commons

Впрочем одна иллюзия под названием «столы Шепарда» обманула участников обеих групп. В ней изображены два стола с одинаковой длиной и шириной. Тем не менее из-за угла поворота левый стол кажется более узким, а правый — более широким, хотя измерения линейкой показывают, что столешницы идентичны. Исследователи объяснили отсутствие преимущества у рентгенологов в этом тесте тем, что на картинке нет фоновых элементов, которые можно было бы отсечь, а иллюзия возникает из-за попыток мозга интерпретировать рисунок, как трёхмерный объект.

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