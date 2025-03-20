Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, люди каких профессий меньше подвержены оптическим иллюзиям
Оптические, или зрительные, иллюзии создаются за счёт цвета, контраста, формы, размера, шаблонов и перспективы. Ранее считалось, что этим парадоксам восприятия подвержены практически все, и научиться избегать их эффекта невозможно. Однако недавно британские исследователи в серии экспериментов показали, что определенные навыки, которые приобретают во время обучения профессиям в области медицинской визуализации, могут помочь снизить восприимчивость к обманам зрения.
Среди известных примеров иллюзий восприятия — оптическая иллюзия Эббингауза. Она состоит в том, что два абсолютно одинаковых круга выглядят разными по величине из-за расположенных вокруг объектов. Окружение из мелких фигур создает впечатление большего размера.
Из прошлых исследований известно, что на восприятие оптических иллюзий может влиять пол, возраст, наличие психических расстройств и другие факторы. Например, женщины им подвержены сильнее, чем мужчины, а маленькие дети не видят разницу в размере кругов в иллюзии Эббингауза, поскольку их мозг еще не научился учитывать контекст. Люди с аутизмом и шизофренией могут ее не замечать, поскольку концентрируют внимание на центральной фигуре, меньше обращая внимания на фон.
Культура, в которой вырос человек, тоже играет роль. Эксперименты показывали, что для японцев характерна более высокая восприимчивость к зрительным иллюзиям, чем для британцев, а на представителей племени Химба, живущего в северной Намибии, такие приемы могут и вовсе не действовать.
Но реально ли повысить «стойкость» к подобным к обманам зрения? Группа ученых из Ланкастерского университета и Университета Восточной Англии (Великобритания) считает, что да. В одном из прошлых научных проектов специалисты сравнивали, есть ли разница в восприятии оптических иллюзий между математиками и теми, кто занимается гуманитарными науками вроде социологов и психологов. У вторых восприимчивость оказалась выше.
В новой работе, статья о которой недавно вышла в журнале Scientific Reports, исследователи укрепились в своем мнении. На этот раз к эксперименту привлекли 44 человека, которые уже освоили либо еще учатся профессиям, связанным с такими направлениями медицинской визуализации, как радиология, рентгенология и рентгентодиагностика. В качестве контрольной группы выступили 107 студентов-медиков и психологов.
Ученые предположили, что у людей, которым по роду деятельности часто приходится анализировать рентгеновские снимки, данные МРТ и компьютерной томографии, развивается привычка фокусировать внимание на важных областях, игнорируя лишние детали. Это может изменить восприятие и снизить чувствительность к зрительным иллюзиям.
Результаты опытов в двух группах подтвердили подозрения. Рассматривая несколько видов оптических иллюзий (Эббингауза, Понцо и Мюллера-Лайера), рентгенологи чаще верно определяли размеры фигур и линий, не обращая внимания на зрительные искажения, в отличие от студентов-медиков и психологов, которые в основном попадались на обман.
Исследователи отметили, что у начинающих специалистов в области медицинской визуализации, которые еще учились, устойчивость перед иллюзиями была на уровне контрольной группы. Из этого авторы заключили, что меньшая восприимчивость, видимо, развивается в результате многолетней практики, то есть ее можно натренировать.
Впрочем одна иллюзия под названием «столы Шепарда» обманула участников обеих групп. В ней изображены два стола с одинаковой длиной и шириной. Тем не менее из-за угла поворота левый стол кажется более узким, а правый — более широким, хотя измерения линейкой показывают, что столешницы идентичны. Исследователи объяснили отсутствие преимущества у рентгенологов в этом тесте тем, что на картинке нет фоновых элементов, которые можно было бы отсечь, а иллюзия возникает из-за попыток мозга интерпретировать рисунок, как трёхмерный объект.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Черные дыры, Наполеон Бонапарт и русские поселения в Америке – что может быть общего?
Остров несуществующих геоданных: виртуальное место, где каждый из нас реально побывал
Живем ли мы в голограмме
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии