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Российские ученые выяснили, какие фразы труднее всего даются младшим школьникам
Психолингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ сравнили восприятие разных грамматических конструкций у младших школьников и взрослых. Эксперимент показал, что стратегии понимания сложных синтаксических конструкций формируются годами, а переход к взрослым механизмам восприятия текста происходит в конце начальной школы.
Исследование опубликовано в журнале Rhema.Рема. Чтобы понимать текст, недостаточно просто знать слова — важно разбираться в сложном синтаксисе предложения. Дети, которые только учатся этому, могут воспринимать предложения иначе, чем взрослые. Одни конструкции они понимают легко, а в других могут путаться. Лингвисты из НИУ ВШЭ решили выяснить, какие языковые конструкции дети понимают лучше, как их восприятие меняется с возрастом и чем оно отличается от взрослого восприятия.
В ходе эксперимента ученикам 1–4-го классов зачитывали сложные предложения разных типов: со сравнениями, описаниями пространства, временными зависимостями и причастными оборотами. После каждого предложения детям задавали вопрос о его содержании с двумя вариантами ответа. В исследовании приняли участие 145 школьников. Чтобы выявить различия, ученые также сравнили их ответы с результатами аналогичного теста для взрослых.
Исследование показало, что дети легко понимают предложения, в которых одно событие следует за другим, например: «Перед тем как папа вернулся домой, мама ушла в парк». В таких заданиях их результаты практически не отличались от результатов взрослых. Однако сравнительные конструкции, где нужно выстроить последовательность признаков, уже давались сложнее. Например, в предложении «Михаил старше Николая, но младше Ефрема» первоклассники чаще допускали ошибки.
«Мы видим, как с возрастом дети переходят от одной стратегии понимания предложений к другой, — комментирует стажер-исследователь Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Полина Пилипец. — Чем старше школьник, тем больше он знает о том, какие конструкции типичны для русского языка, и тем легче ему запоминать информацию из предложения».
Самый интересный результат был связан с конструкциями с ранним и поздним закрытием — типами синтаксических структур, где перед причастным оборотом стоят два существительных, одно из которых в родительном падеже. Если оборот относится к первому существительному, речь идет о раннем закрытии, а если ко второму — о позднем. Когда человек слышит фразу, он стремится как можно быстрее определить, какие слова связаны друг с другом. Однако в некоторых случаях такая связь остается неочевидной до конца предложения, и мозгу приходится выбирать между несколькими вариантами интерпретации.
Пример такой конструкции — предложение «В штаб доложили о командире солдата, исполнявшем приказ». Здесь причастный оборот «исполнявшем приказ» по смыслу может относиться как к «командиру» (раннее закрытие), так и к «солдату» (позднее закрытие), только по окончанию причастия можно понять, что речь идет именно о командире. Исследования, проведенные на материале разных языков, показывают, что предпочтение одного из вариантов зависит от языковой системы. В русском языке чаще встречается раннее закрытие, но оно сложнее для восприятия, так как связанные слова находятся дальше друг от друга.
Эксперимент показал, что взрослые чаще интерпретируют подобные предложения в пользу раннего закрытия (то есть считают, что приказ исполнял командир), тогда как младшие школьники склонны выбирать позднее закрытие (приписывают действие солдату). Чем младше дети, тем чаще они выбирают второй вариант. К 4-му классу большинство уже начинают воспринимать фразу как взрослые. Исследователи объясняют это тем, что, когда причастный оборот связан с дальним словом, ребенку нужно запомнить больше информации, чтобы правильно понять фразу.
«Обычно кажется, что речь — это в первую очередь слова, но на самом деле синтаксис и привычность той или иной конструкции значительно влияют на понимание предложения, — рассказывает младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Владислава Староверова. — Наше исследование показывает, что стратегии понимания сложных синтаксических конструкций формируются годами и ближе к концу начальной школы происходит переход к взрослым механизмам восприятия текста».
Исследователи считают, что данные помогут в разработке тестов для оценки понимания сложных синтаксических конструкций у школьников. Их смогут использовать логопеды и учителя, чтобы вовремя отслеживать и исправлять возможные трудности в понимании языка.
Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Центры превосходства НИУ ВШЭ».
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