Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Аниме студии «Гибли» и видеоигра дали молодым людям ощущение счастья и удовлетворенности жизнью
Многочисленные международные исследования показали, что студенты и аспиранты университетов все чаще испытывают тревогу. Во многом это объясняется не только сложностью учебных программ и высокими образовательными стандартами, но и средой, где господствует конкуренция. Страх неудачи может приводить к хроническому стрессу и выгоранию. Недавно команда ученых выяснила: короткий отдых за видеоигрой и просмотром аниме эффективно снимает стресс.
Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Университета штата Джорджия (США) и Университета Кюсю Сангё (Япония) обнаружили: видеоигры и просмотр аниме возвращают молодым людям положительные эмоции, усиливают чувства удовлетворенности жизнью и целеустремленности, а в итоге дают общее ощущение счастья.
В исследовании участвовали 518 аспирантов Университета Кюсю Сангё, которых распределили на четыре равные группы. Молодые люди из одной группы провели полчаса за видеоигрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, другие смотрели семиминутные фрагменты аниме «Мой сосед Тоторо» или «Ведьмина служба доставки» студии «Гибли». Аспиранты в третьей группе вначале играли, а затем смотрели мультфильмы. Последняя группа была контрольной — ее участники, как обычно, занимались в аудиториях университета.
Затем всем испытуемым предложили оценить утверждения, отражающие их ощущения, по девятибалльной шкале, которую разработал американский социальный психолог Ренсис Ликерт.
Средний показатель уровня счастья у тех, кто играл в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, составил 4,56, тогда как в контрольной группе — 3,17. Когда к игре добавился просмотр фрагментов мульфильмов Studio Ghibli, средний показатель возрастал до 5,45.
Таким образом, в группе тех, кто только играл, уровень счастья был выше показателей в контрольной группе на 48%, в аниме-группе — на 63%, у аспирантов группы «игра и аниме» — на 130%. Исследователи полагают: впечатляющий рост показателей в группе «игра и мульфильмы» связан с тем, что популярные аниме Хаяо Миядзаки дополнительно вызывали чувство доброй ностальгии. Она из-за увлекательного содержания и художественных особенностей мультфильмов не приводила к негативным ощущениям чего-то давно утраченного. Выводы ученые представили в статье для журнала JMIR Serious Games.
Новое исследование, несмотря на интересные результаты, имеет некоторые ограничения. В частности, поскольку испытуемым предлагали только одну видеоигру, нельзя сделать вывод, что гейминг в целом усиливает ощущения счастья и удовлетворенности жизнью.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
С электромобилями не все так просто! Эксперты вносят долю скепсиса
Терраформирование: как превратить другую планету в свою?
Как мы умрем: рейтинг причин человеческой смертности
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
Российская вакцина от коронавируса: опасна для введения или еще одна антивакцинаторская истерия?
Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству
Как мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии