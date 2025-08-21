  • Добавить в закладки
21 августа, 10:45
Денис Яковлев
8

Аниме студии «Гибли» и видеоигра дали молодым людям ощущение счастья и удовлетворенности жизнью

Многочисленные международные исследования показали, что студенты и аспиранты университетов все чаще испытывают тревогу. Во многом это объясняется не только сложностью учебных программ и высокими образовательными стандартами, но и средой, где господствует конкуренция. Страх неудачи может приводить к хроническому стрессу и выгоранию. Недавно команда ученых выяснила: короткий отдых за видеоигрой и просмотром аниме эффективно снимает стресс.

Просмотр аниме возвратил молодым людям положительные эмоции и усилил чувство удовлетворенности жизнью / © Studio Ghibli

Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Университета штата Джорджия (США) и Университета Кюсю Сангё (Япония) обнаружили: видеоигры и просмотр аниме возвращают молодым людям положительные эмоции, усиливают чувства удовлетворенности жизнью и целеустремленности, а в итоге дают общее ощущение счастья.

В исследовании участвовали 518 аспирантов Университета Кюсю Сангё, которых распределили на четыре равные группы. Молодые люди из одной группы провели полчаса за видеоигрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, другие смотрели семиминутные фрагменты аниме «Мой сосед Тоторо» или «Ведьмина служба доставки» студии «Гибли». Аспиранты в третьей группе вначале играли, а затем смотрели мультфильмы. Последняя группа была контрольной — ее участники, как обычно, занимались в аудиториях университета.

Затем всем испытуемым предложили оценить утверждения, отражающие их ощущения, по девятибалльной шкале, которую разработал американский социальный психолог Ренсис Ликерт.

Средний показатель уровня счастья у тех, кто играл в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, составил 4,56, тогда как в контрольной группе — 3,17. Когда к игре добавился просмотр фрагментов мульфильмов Studio Ghibli, средний показатель возрастал до 5,45.

Таким образом, в группе тех, кто только играл, уровень счастья был выше показателей в контрольной группе на 48%, в аниме-группе — на 63%, у аспирантов группы «игра и аниме» — на 130%. Исследователи полагают: впечатляющий рост показателей в группе «игра и мульфильмы» связан с тем, что популярные аниме Хаяо Миядзаки дополнительно вызывали чувство доброй ностальгии. Она из-за увлекательного содержания и художественных особенностей мультфильмов не приводила к негативным ощущениям чего-то давно утраченного. Выводы ученые представили в статье для журнала JMIR Serious Games.

Новое исследование, несмотря на интересные результаты, имеет некоторые ограничения. В частности, поскольку испытуемым предлагали только одну видеоигру, нельзя сделать вывод, что гейминг в целом усиливает ощущения счастья и удовлетворенности жизнью.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
79 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Показать больше
