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Инфографика: самые счастливые страны 2025 года

Эксперты опубликовали новый Доклад о мировом счастье, который представляет ежегодный рейтинг самых счастливых стран. Его снова возглавила Финляндия со стабильным показателем 7,7, лидируя восьмой год подряд. Следом идут Дания и Исландия.

Инфографика: самые счастливые страны в 2025 году / © visualcapitalist

В десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. Россия заняла 66‑е место, улучшив показатель на шесть позиций по сравнению с 2024 годом.

Рейтинг основан на данных опросов тысяч респондентов из каждого государства, которых просили оценить субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью) с помощью показателей, основанных на так называемой Лестнице Кантрила.

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