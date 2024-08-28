Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Любимые фильмы человека рассказали о его нервной системе
По жанрам кино, которые предпочитает человек, можно сделать вывод о том, какую информацию он воспринимает лучше всего. Например, любители боевиков сильнее реагируют на отрицательные эмоции, а поклонники комедий — на положительные. Определить людей, невосприимчивых к эмоциональным стимулам, тоже способны их любимые фильмы.
Взгляды на жизнь и культурные предпочтения способны многое рассказать о человеке с биологической и психологической точек зрения. Например, согласно недавним научным работам, литературные вкусы передаются по наследству так же, как внешность, а политические убеждения влияют на то, как мы трактуем исторические события и как к ним относимся.
Исследователи из нескольких немецких университетов изучили, как связаны любимые жанры кино с особенностями обработки эмоций. Оказалось, что при любви к разным фильмам неодинакова и активность головного мозга. Статью, в которой описана эта связь, опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.
В эксперименте, который провели ученые, участвовали 257 человек. Им которым показывали изображения лиц, выражающих злость или испуг, и геометрических фигур, а реакцию головного мозга на эти картинки фиксировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Экспериментаторы сосредоточились на миндалевидном теле, которое вызывает реакцию «бей или беги» в ответ на угрозу, и на прилежащем ядре — центре вознаграждения. Кроме того, все участники исследования рассказали о фильмах и жанрах кино, которые им нравятся.
Авторы статьи предполагали, что у поклонников боевиков нервная система будет возбуждаться труднее, поскольку такие фильмы, как правило, дают много эмоциональных стимулов. Однако любители боевиков и комедий продемонстрировали самую сильную реакцию в обеих областях мозга, которые рассматривались в исследовании. При этом у людей, предпочитающих триллеры и документальные фильмы, ответ на эмоциональные стимулы был значительно слабее.
Важно, что активность мозга при взгляде на испуганные и сердитые лица у любителей боевиков и комедий оказалась одинаковой, а фильмы этих жанров в основном вызывают разные эмоции: боевики — отрицательные, комедии — положительные. По мнению авторов исследования, это наблюдение подтверждает, что удовольствие от просмотра фильма какого-то жанра объясняется переживанием эмоций как таковым.
Ученые сделали вывод, что люди, которые с нейробиологической точки зрения более склонны реагировать на страх, гнев и вообще любые эмоциональные стимулы, предпочитают фильмы, где эмоции играют важную роль. Те, кто, наоборот, менее восприимчив к эмоциональным стимулам, выбирают кино, воздействующее, скорее, на когнитивном уровне. Это могут быть, например, детективы и триллеры, в которых «распутывается» какая-то тайна, раскрывается преступление, или документальные фильмы, где ценится большое количество фактов.
В дальнейших исследованиях, считают авторы работы, важно учесть индивидуальные различия в реакциях мозга на эмоциональные стимулы. Кроме того, есть смысл проверить, не возникла ли характерная мозговая активность как следствие регулярного просмотра фильмов конкретного жанра.
Многие дети вне зависимости от когнитивных способностей обращают внимание на большее количество информации, чем нужно для решения конкретной задачи. Взрослые, как правило, связывают это с низким уровнем развития, рассеянностью, неумением отделить важное от неважного. Однако, выяснили психологи из США, такое «отсутствие фокусировки» — один из этапов формирования памяти.
Ученые, которые работают с самым чувствительным в мире детектором темной материи LUX-ZEPLIN, рассказали о первых масштабных результатах работы этой машины. Новые данные хотя и оказались вполне ожидаемыми, но все же вселяют надежду. По мнению исследователей, люди как никогда оказались близки к обнаружению частиц этой загадочной субстанции.
Участники Института SETI запустили проект по поиску техносигнатур в других галактиках с помощью обсерватории Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии. Чтобы отправить межгалактический сигнал, цивилизация должна стоять на высшей ступени развития и уметь использовать энергию звезд своей галактики.
Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.
Многие дети вне зависимости от когнитивных способностей обращают внимание на большее количество информации, чем нужно для решения конкретной задачи. Взрослые, как правило, связывают это с низким уровнем развития, рассеянностью, неумением отделить важное от неважного. Однако, выяснили психологи из США, такое «отсутствие фокусировки» — один из этапов формирования памяти.
Ученые, которые работают с самым чувствительным в мире детектором темной материи LUX-ZEPLIN, рассказали о первых масштабных результатах работы этой машины. Новые данные хотя и оказались вполне ожидаемыми, но все же вселяют надежду. По мнению исследователей, люди как никогда оказались близки к обнаружению частиц этой загадочной субстанции.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
На стройках далеких планет
«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии