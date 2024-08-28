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1 час назад
Полина Меньшова
215

Любимые фильмы человека рассказали о его нервной системе

5.2

По жанрам кино, которые предпочитает человек, можно сделать вывод о том, какую информацию он воспринимает лучше всего. Например, любители боевиков сильнее реагируют на отрицательные эмоции, а поклонники комедий — на положительные. Определить людей, невосприимчивых к эмоциональным стимулам, тоже способны их любимые фильмы.

Психология
# активность головного мозга
# любимые фильмы
# мозговая активность
# эмоциональная реакция
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Кадр из сериала «Теория большого взрыва» / © wbd.com

Взгляды на жизнь и культурные предпочтения способны многое рассказать о человеке с биологической и психологической точек зрения. Например, согласно недавним научным работам, литературные вкусы передаются по наследству так же, как внешность, а политические убеждения влияют на то, как мы трактуем исторические события и как к ним относимся.

Исследователи из нескольких немецких университетов изучили, как связаны любимые жанры кино с особенностями обработки эмоций. Оказалось, что при любви к разным фильмам неодинакова и активность головного мозга. Статью, в которой описана эта связь, опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.

В эксперименте, который провели ученые, участвовали 257 человек. Им которым показывали изображения лиц, выражающих злость или испуг, и геометрических фигур, а реакцию головного мозга на эти картинки фиксировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Экспериментаторы сосредоточились на миндалевидном теле, которое вызывает реакцию «бей или беги» в ответ на угрозу, и на прилежащем ядре — центре вознаграждения. Кроме того, все участники исследования рассказали о фильмах и жанрах кино, которые им нравятся.

Авторы статьи предполагали, что у поклонников боевиков нервная система будет возбуждаться труднее, поскольку такие фильмы, как правило, дают много эмоциональных стимулов. Однако любители боевиков и комедий продемонстрировали самую сильную реакцию в обеих областях мозга, которые рассматривались в исследовании. При этом у людей, предпочитающих триллеры и документальные фильмы, ответ на эмоциональные стимулы был значительно слабее.

Важно, что активность мозга при взгляде на испуганные и сердитые лица у любителей боевиков и комедий оказалась одинаковой, а фильмы этих жанров в основном вызывают разные эмоции: боевики — отрицательные, комедии — положительные. По мнению авторов исследования, это наблюдение подтверждает, что удовольствие от просмотра фильма какого-то жанра объясняется переживанием эмоций как таковым.

У поклонников боевиков (слева) обе рассматриваемые области мозга активировались сильнее, чем у тех, кому этот жанр не близок (справа) / © Esther Zwiky et al., Frontiers in Behavioral Neuroscience
У поклонников боевиков (слева) обе рассматриваемые области мозга активировались сильнее, чем у тех, кому этот жанр не близок (справа) / © Esther Zwiky et al., Frontiers in Behavioral Neuroscience

Ученые сделали вывод, что люди, которые с нейробиологической точки зрения более склонны реагировать на страх, гнев и вообще любые эмоциональные стимулы, предпочитают фильмы, где эмоции играют важную роль. Те, кто, наоборот, менее восприимчив к эмоциональным стимулам, выбирают кино, воздействующее, скорее, на когнитивном уровне. Это могут быть, например, детективы и триллеры, в которых «распутывается» какая-то тайна, раскрывается преступление, или документальные фильмы, где ценится большое количество фактов.

В дальнейших исследованиях, считают авторы работы, важно учесть индивидуальные различия в реакциях мозга на эмоциональные стимулы. Кроме того, есть смысл проверить, не возникла ли характерная мозговая активность как следствие регулярного просмотра фильмов конкретного жанра.

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Психология
# активность головного мозга
# любимые фильмы
# мозговая активность
# эмоциональная реакция
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