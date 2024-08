Более чем у 25% людей в коме обнаружили признаки сознания

Явление, когда человек с нарушением сознания (например, находящийся в коме) ни на что не реагирует физически, но у него фиксируется активность мозга, называется когнитивно-моторной диссоциацией. В последние годы ее активно изучают. Разные исследования, в частности пациентов с черепно-мозговыми травмами, показывали, что когнитивно-моторная диссоциация свойственна достаточно большой доле людей в коме — от 15% до 25%.

Однако все существующие работы по этой теме охватывали маленькое количество пациентов в стенах одной клиники, и их результаты, скорее, демонстрировали частные случаи. Считается, что систематически когнитивно-моторная диссоциация у людей с нарушениями сознания не изучалась.

Международная команда исследователей провела первое масштабное исследование, в рамках которого двумя методами изучила активность головного мозга у 353 человек в коме. Процент тех, кто реагировал на внешние стимулы на уровне мозговой активности, оказался выше, чем было принято считать. Результаты работы опубликовал The New England Journal of Medicine.

Исследование проводили в шести международных медицинских центрах (в Бельгии, Франции, Великобритании и США) с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Некоторых пациентов тестировали с помощью обоих методов, для некоторых был доступен только один. Участников эксперимента было 353, при этом у трети выборки (112 человек, 31%) отметили способность реагировать на внешние раздражители заметно — например, слабыми жестами.

Во время фМРТ и ЭЭГ пациентов просили представить, что они играют в теннис или сжимают и разжимают руку. Исследователи непрерывно повторяли команды 15-30 секунд, после чего делали паузу. Тест проводили суммарно от шести до восьми раз.

Среди больных, которые не были способны реагировать на команды физически, у 25% зафиксировали мозговую активность, соответствующую заданию. Это были более молодые участники исследования, у которых травма головного мозга случилась относительно давно. У людей в коме, способных заметно реагировать на словесные команды, мозговую активность во время эксперимента отметили в 38% случаев.

Среди людей, которые казались не реагирующими на внешние раздражители, мозговую активность обнаружили у 25% / © Yelena G. Bodien et al., The New England Journal of Medicine

У исследования есть ряд ограничений. Например, не все медицинские центры давали пациентам одинаковые задания, и не везде были доступны оба метода фиксации мозговой активности. Тем не менее, по словам авторов публикации, работа, скорее недооценивает долю людей, которые во время комы находятся в сознании, чем переоценивает. Они отметили, что показатели когнитивно-моторной диссоциации оказались самыми высокими у людей, которые прошли и фМРТ, и ЭЭГ. Соответственно, если бы для каждого пациента в выборке использовали оба метода, итоговый процент мог бы быть еще выше.

Исследователи подчеркнули, что выявлять людей, которые, несмотря на кому, остаются в сознании, важно. Это поможет врачам и родственникам принимать более грамотные решения о том, как в дальнейшем выстраивать лечение и жизнеобеспечение.

