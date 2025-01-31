Психологи повторно сравнили болтливость мужчин и женщин

Почти 20 лет назад группа американских психологов взялась проверить стереотип о женской говорливости и установила, что по количеству произносимых за день слов мужчины и женщины практически не отличаются. Однако в научном сообществе эти выводы раскритиковали из-за размеров и специфики выборки. Недавно исследование повторили, исправив слабые места. Полученные результаты несколько разошлись с первоначальными.

Оригинальная статья под названием «Действительно ли женщины разговорчивее мужчин?» вышла летом 2007 года в журнале Science. В ней ученые проанализировали аудиоданные, собранные в серии экспериментов. Суть их заключалась в записи фрагментов разговоров людей в повседневной жизни на протяжении нескольких дней, в течение всего времени бодрствования. В дальнейшем психологи подсчитали, что люди обоих полов в среднем произносили примерно равное число слов в день — около 16 000.

Записи с помощью периодически активируемых диктофонов делали в разные годы в университетах США и Мексики. В исследовании поучаствовали пять групп американских студентов и одна мексиканских — в общей сложности 210 девушек и 186 юношей. Критики упрекали работу за то, что с более многочисленной и разнообразной выборкой статистика могла быть другой.

Тем временем стереотип о склонности женщин к болтовне за прошедшие годы никуда не исчез, хотя эмпирических подтверждений распространенному штампу так и не привели. Поэтому группа ученых, в которую вошел автор прежней работы — профессор психологии Матиас Мэйль из университета Аризоны (США), сочла необходимым воспроизвести исследование с теми же методами, но расширив изначальную выборку более чем в пять раз.

В новой серии экспериментов повседневные разговоры разных групп людей записывали с 2005 по 2019 годы в четырех странах: США, Швейцарии, Сербии и Австралии. Общее количество участников составило 2197 человек, а их возраст колебался от 10 до 94 лет.

Психологи собрали более 631 тысячи аудиозаписей, после чего в них подсчитали количество слов, произнесенных каждым участником. Затем с помощью ПО для лингвистического анализа оценили суммарное число слов за день. Чтобы обеспечить единообразие сравнения, специалисты делали поправки на продолжительность периодов записи и предполагаемое время бодрствования.

Подсчеты показали незначительное преимущество женщин: они в среднем произносили 13 349 слов против 11 950 у мужчин. Хотя разница в чуть более чем 1000 слов почти вдвое превысила зафиксированную в пером исследовании, ученые отметили, что разрыв все равно небольшой. К тому же, показатель сильно варьировался от человека к человеку в зависимости от индивидуальных особенностей. К примеру, некоторые ограничивались менее чем сотней слов в день, а у других показатель мог превышать 120 тысяч.

Рассмотрев разные периоды жизни, исследователи выяснили, что у подростков (10 — 17 лет) и в юности (18 лет — 24 года) разница в количестве используемых за день слов между мужчинами и женщинами была намного меньше, чем в молодом и зрелом возрасте (25 лет — 64 года), когда преимущество в пользу дам достигало 3275 слов.

Отдельно специалисты оценили влияние фактора стресса, поскольку есть гипотезы, что речь может помогать женщинам справляться с напряжением. В таком случае в стрессовых условиях участницы должны были бы еще сильнее опережать мужчин по количеству произносимых слов. Однако в действительности ученые обнаружили, что стресс существенно не влиял на эту разницу.

В заключении авторы отметили, что большая вариативность индивидуальных результатов не позволяет с достаточной уверенностью определить, говорят ли женщины значительно больше мужчин, или же представители обоих полов в этом смысле практически равны. Статью о новой научной работе опубликовал Journal of Personality and Social Psychology.

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