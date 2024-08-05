  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 минуты назад
ПНИПУ
18

Исследование Пермского Политеха ускорит добычу нефти с повышенной вязкостью

4.3

Запасы легко добываемой маловязкой нефти сокращаются. Вместо нее извлекают ископаемое с высокой вязкостью (это около 55 процентов всех запасов в России), но процесс становится гораздо сложнее. Электрические центробежные насосы в скважине не всегда выдерживают подобную нагрузку, поэтому существуют ограничения по максимально допустимой вязкости перекачиваемой жидкости. Ученые Пермского Политеха проанализировали метод добычи «тяжелой» нефти при помощи электрического призабойного нагрева и разработали модель расчета оптимальной длины нагревателя. Это поможет снизить ограничения, повысить эффективность работы насоса и уменьшить материальные затраты при разработке месторождений.

ПНИПУ
# взякая нефть
# вязкая нефть
# математическая модель
# нефтедобыча
# нефть
погружной скважинный насос
Погружной скважинный насос / © Никита Костарев, пресс-служба ПНИПУ

Статья опубликована в журнале «Вычислительная механика сплошных сред». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Для улучшения эффективности извлечения нефти с высокой вязкостью используется электрический призабойный нагреватель – устройство, которое расположено в призабойной зоне скважины ниже подвески центробежного насоса. Он позволяет повысить температуру нефти и тем самым снизить ее вязкость. За счет этого уменьшается нагрузка на электрический центробежный насос, для которого существует критический максимум вязкости перекачиваемой жидкости. Нарушение предела приведет к поломке оборудования и прекращению нефтедобычи.

Ученые ПНИПУ разработали трехмерную математическую модель для изучения процессов тепломассопереноса (перемещение тепла и нефти) в скважине. Это позволяет оценить распределение температуры в скважине и предпринять необходимые меры для снижения вязкости и отсутствия отложений. Чтобы сохранить эффективность эксплуатации нагревателя необходимо изучать закономерности этого процесса.

Сейчас применяют матмодель, которая позволяет оценить распределение температуры на стенке насосно-компрессорной трубы, определить участок возможного отложения асфальтосмолопарафиновых веществ и необходимые условия для предотвращения их образования. Но ее главный недостаток — невозможность изучить течение нефти через перфорационные отверстия, которые обеспечивают гидродинамическое соединение пласта со скважиной.

Модель ученых Пермского Политеха, в отличие от предшествующих, трехмерна и содержит область с перфорированной трубой. Политехники определили, что наибольшей скорости нефть достигает вблизи перфорированных отверстий около нагревателя и центробежного насоса, а наименьшей вязкости – в центре потока и рядом с устройством.

Визуализация объема температуры / © Никита Костарев, пресс-служба ПНИПУ

Расчеты позволили вычислить необходимую длину нагревателя, которой будет достаточно для обеспечения стабильной перекачки жидкости. Политехники сравнили несколько аппаратов разной мощности и длины. При этом поддерживалась одинаковая рабочая (допустимая) для них температура – 122°С. Изменение температуры показало, что нагрев нефти устройством длиной в один метр протекает быстрее на участке от ноля до двух метров, поскольку удельная мощность (количество энергии по отношению к массе или объему) у этого нагревателя выше, чем у трех- или пятиметрового.

«Мы выяснили, что использование в перфорированной скважине нагревателя с наибольшей мощностью позволяет повысить температуру нефти на входе в электрический центробежный насос до 60°С, а значение вязкости снизить до 0.7 Па•с. Это более чем в 14 раз ниже начальной вязкости нефти. Наша модель позволила детально описать характер течения и теплообмен на участке скважины с низкой производительностью и высоковязкой нефтью», – комментирует Никита Костарев, кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологий в электротехнике ПНИПУ.

Ученые Пермского Политеха разработали модель исследования тепломассопереноса, включающую область с перфорационными отверстиями. Она более точна и эффективна за счет изучения показателей нефти на входе в скважину, а также применима в расчетах необходимой длины нагревателя, которой будет достаточно для снижения вязкости нефти и обеспечения бесперебойной работы электрического центробежного насоса. Это значительно снизит материальные затраты и ограничит чрезмерное потребление ресурсов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
741 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# взякая нефть
# вязкая нефть
# математическая модель
# нефтедобыча
# нефть
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Гравюры из коллекции Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
750
Генетический паспорт
Paradox Live
Москва
Лекция
06 Авг
600
Обоняние
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Царство львов: прошлое и настоящее Шри-Ланки
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Загадки звучащей речи: исследования и обработка аудиовизуального сигнала
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Авг
500
Лингвистика как наука всех наук
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Крупные хищники Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мозг и космос: что меняется в голове у космонавта на МКС
Нейрокампус
Онлайн
Лекция
08 Авг
500
Лабиринт Минотавра: новые открытия, новые загадки
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 августа
Ekaterina

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
2 августа
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
2 августа
Unitsky String Technologies Inc.

Рассчитан на 48 человек: как устроен один из самых больших пассажирских беспилотников

Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.

Unitsky String Technologies Inc.
# U4-220
# пассажирские беспилотники
# пассажиры
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнибус
2 августа
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
2 августа
Ekaterina

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 57

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно