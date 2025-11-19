Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые впервые зафиксировали, как дикий волк использует рыболовную сеть

Дикий волк в Канаде преподнес ученым сенсацию — впервые в истории хищника засняли за добычей рыбы при помощи человеческих орудий. Молодая волчица научилась вытягивать зубами сети с уловом.

Ученые впервые зафиксировали, как дикий волк использует рыболовную сеть / © Handout / Kyle Artelle

По данным NBC News, когда жители общины Хейлтсук в провинции Британская Колумбия стали жаловаться на пропажу рыбы из сетей, виновницу с помощью камер нашли ученые. Видео показывает, как волчица уверенно извлекает сеть на берег, понимая связь между поплавком и скрытой добычей.

© ТАСС / Reuters / Storyful

Раньше такие способности отмечали только у волков в неволе. Теперь ясно: дикие хищники способны анализировать, делать выводы и эффективно использовать человеческие артефакты в своих целях.