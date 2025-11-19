Уведомления
Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
Неандертальцы (Homo neanderthalensis) — двоюродные братья сапиенсов, они жили примерно с 400 до 40 тысяч лет назад. Облик представителей этого вида отличался от облика современных людей. У неандертальцев было широкое лицо с мощными скулами, над глазницами проходил выраженный надбровный (лобный) валик — толстая костная дуга. Еще у них был крупный, высоко поставленный нос.
Иногда антропологи находили у неандертальцев необычное внутреннее строение носовой полости. Поэтому ученые долго полагали, что у представителей вида внутри носа были особые анатомические структуры, которые помогали согревать и увлажнять холодный и сухой воздух, прежде чем он попадал в легкие. Считалось, что такое устройство носа давало неандертальцам преимущество в ледниковые эпохи.
Эти «детали» — костный гребень, известный как вертикальная медиальная проекция, вздутие на стенках носовой полости и отсутствие костной крыши над слезной бороздой — даже предлагали считать определяющими видовыми признаками. Предполагалось, что ледниковые условия буквально вылепили лицо неандертальца, наделив его встроенной системой «климат-контроля».
Проблема заключалась в том, что большинство черепов неандертальцев, дошедших до наших дней, имеют серьезные повреждения. Тонкие и хрупкие структуры внутри носовой полости чаще всего разрушались за тысячи лет или оказывались заполнены породой. Хороших палеонтологических свидетельств, которые дали бы полную картину внутреннего строения носа, не хватало. Эта загадка оставалась неразгаданной, пока международная команда антропологов под руководством Костантино Буци (Costantino Buzi) из Университета Перуджи в Италии не обратила внимание на череп «Человека из Альтамуры».
Скелет «Человека из Альтамуры», чей возраст оценивается от 130 до 172 тысяч лет, принадлежит неандертальцу. Его нашли в 1993 году в пещере Ламалунга недалеко от города Альтамура в Южной Италии. Он до сих пор частично встроен в породу — кости оставили там, потому что процесс их извлечения очень рискованный. Они покрыты особыми известковыми отложениями, которые называют «попкорновыми конкрециями». Эти небольшие узелки кальцита придают скелету сходство с коралловым рифом.
Буци и его коллеги изучили находку на месте. Ученые принесли свое оборудование через узкие ходы пещеры и с помощью эндоскопа заглянули внутрь черепной коробки, что позволило создать цифровую реконструкцию превосходно сохранившихся внутренних костных структур носовой полости.
Полученная картина удивила всех. Исследователи не обнаружили и следа тех самых внутренних носовых особенностей, которые десятилетиями считались определяющими для неандертальцев. Ни вертикальной медиальной проекции, ни вздутия на стенках носовой полости, ни отсутствия костной крыши над слезной бороздой — ничего из этого списка у «Человека из Альтамуры» не было.
В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, авторы научной работы сделали вывод, что вышеперечисленные носовые структуры больше нельзя считать характерными признаками неандертальца. Следовательно, крупный нос, по-видимому, сформировался не под прямым влиянием необходимости адаптации дыхательной системы к холоду, а оказался связан с общими массивными пропорциями черепа.
Однако команда Буци обнаружила и другую важную деталь. Носовые раковины у «Человека из Альтамуры» оказались весьма объемными, что гипотетически должно помогать согревать воздух. Но это не доказывает, что нос специально был приспособлен к холодному климату.
Эти выводы хорошо согласуются с результатами работ других ученых, представленных в сентябре 2025 года. В тех исследованиях специалисты изучали строение шеи неандертальцев в условиях ледниковых эпох и обнаружили некоторые эволюционные изменения. По их мнению, эти изменения могли повлиять и на форму лица, например на тот же крупный нос. То есть характерный облик неандертальцев мог появиться не из-за того, что им нужно было по-особому дышать в холоде, а потому что менялись другие части тела, и лицо изменилось как результат этих общих перестроек.
