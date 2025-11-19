Уведомления
На древней статуэтке из Израиля увидели сексуальный контакт женщины с гусем
Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.
Цивилизация не возникла в одно мгновение, ей предшествовали тысячелетия медленного, но важного человеческого развития. В этот период наши предки совершили ключевые открытия, которые позволили им перейти от кочевой жизни охотников-собирателей к оседлой. Речь идет о целом комплексе изменений — начиная с технологических, заканчивая мировоззренческими.
Одну из ключевых ролей в этом переходе сыграла натуфийская культура — группа людей, которая жила на территории Леванта 12 500–9500 лет до нашей эры. Натуфийцы не занимались земледелием в том виде, в каком оно появится позднее, но многие их общины уже жили более оседло: строили постоянные жилища, что делало их уникальными для своего времени.
По мнению ряда ученых, эти люди были прямым связующим звеном между охотниками-собирателями и первыми земледельцами эпохи неолита. Хотя их рацион в основном состоял из мяса животных и ягод, археологи находят доказательства того, что натуфийцы могли активно заниматься переработкой диких злаков и других растений — задолго до появления полноценного земледелия.
Что касается их мировоззрения, оно, скорее всего, сильно отличалось от нашего. Богатые погребения, амулеты и символические предметы позволяют говорить о сложных верованиях и ритуалах натуфийцев, возможно, включавших представления о духах, то есть о формах анимизма.
Анимизм — вера в то, что душой обладают не только люди, но и животные, растения, даже камни и реки. Похоже, натуфийицы верили, что могут общаться с этими духами, вступать с ними в контакт через сны, ритуалы или видения шаманов.
О мироощущении натуфийцев судят именно по предметам материальной культуры. Чем больше таких предметов находят, тем шире открывается окно в духовный мир этих людей.
В 2019 году, во время раскопок натуфийского поселения Нахаль-Эйн-Гев-II возрастом 12 тысяч лет, расположенного в Израиле, археологи обнаружили небольшую глиняную фигурку без основания. Ее высота составляет 37 миллиметров, ширина — 18 миллиметров, а масса — всего 12,6 грамма. Долгое время ученые не могли точно понять, что именно статуэтка изображает. Только спустя пять лет это удалось выяснить международной команде археологов под руководством Лорана Давина (Laurent Davin) из Еврейского университета в Иерусалиме.
С помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, а также других методов Давин и его коллеги смогли восстановить сюжет. По их мнению, статуэтка представляет собой фигурку женщины, на спине, шее и голове которой сидит гусь.
Ученые рассмотрели несколько версий, объясняющих сюжет. Первая — бытовая. Может, это охотница несет домой добычу? Но гипотеза не выдержала критики. Поза птицы не похожа на положение мертвого животного. Гусь изображен очень натуралистично, в позе самца, спаривающегося с самкой.
Это открытие заставило исследователей искать другое объяснение. Они пришли к выводу, что фигурка изображает не реальное событие, а мистический, ритуальный акт. Ученые интерпретировали сцену как воображаемое спаривание между духом животного и человеком.
У многих древних народов существовала вера в то, что духи животных могут вступать в близкую, даже интимную связь с человеком. Подобные сюжеты часто рождались в особых, пограничных состояниях сознания. Они приходили людям в виде эротических снов, являлись шаманам в ритуальных видениях или ложились в основу мифов, объясняющих происхождение племени и его связь с тотемным животным. Таким образом, найденная фигурка — не случайная фантазия, а часть огромного пласта верований, общих для многих культур мира.
Интересно, что в поселении Нахаль‑Эйн‑Гев II археологи обнаружили значительное количество костей гусей, особенно крыльев и грудных частей. Это говорит не просто об экономическом использовании птиц, но об их культовой или символической роли в жизни натуфийцев. Такая концентрация останков усиливает гипотезу о том, что гусь мог быть важным тотемным или ритуальным животным для этого сообщества.
Геохимический анализ показал, что древний мастер специально обжег фигурку при относительно низкой температуре — приблизительно 400 градусов Цельсия. Этого было достаточно, чтобы придать ей некоторую прочность.
Еще больше поражает художественное мастерство. По мнению исследователей, автор обладал глубоким пониманием анатомии и тонким чувством формы. Он виртуозно использовал игру света и тени, чтобы сделать сцену более динамичной и выразительной.
Фигурка из Нахаль-Эйн-Гев II — не самый древний артефакт с гибридными чертами. Например, знаменитая статуэтка «Человек-лев», найденная в Германии, старше почти на 30 тысяч лет. Однако, по словам Давина, израильская находка — самый ранний на сегодняшний день предмет, изображающий взаимодействия человека и животного.
Выводы команды Давина вызвали споры в научном сообществе. Не все согласны с версией о мистическом союзе. Австралийский археолог Пол Такон (Paul Taçon) из Университета Гриффита предложил альтернативное, более прозаическое объяснение.
Ученый вспомнил свой опыт общения с канадскими гусями. По его мнению, когда они злятся, то могут атаковать. Если повернуться к ним спиной и побежать, они взлетают и пытаются приземлиться на спину, чтобы начать клевать голову или шею. Возможно, фигурка изображает историю о нападении гуся на женщину, а не об интимной встрече.
Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Нефть — горючая жидкость из углеводородов, которая накапливается в подземных пористых породах внутри специальных геологических ловушек. Вопреки распространенному представлению, она не образует подземных озер, а распределена в микроскопических пустотах. Эта особенность существенно осложняет добычу — традиционные технологии позволяют извлечь не более 40% запасов, так как молекулярные силы прочно удерживают сырье в природных резервуарах. При этом современные технологии повышения нефтеотдачи также имеют серьезные недостатки. Например, термические подходы требуют значительных энергозатрат, газовые технологии — дорогостоящих реагентов, а химические составы теряют свои действия из-за поглощения породой и создают экологические риски. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали экологически безопасную наножидкость, позволяющую эффективно извлекать до 70% запасов.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
