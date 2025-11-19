  • Добавить в закладки
19 ноября, 07:55
Игорь Байдов
16

На древней статуэтке из Израиля увидели сексуальный контакт женщины с гусем

❋ 3.3

Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.

Глиняная фигурка
Глиняная фигурка из Нахаль-Эйн-Гев I, изображающая женщину и гуся во время соития / © Laurent Davin

Цивилизация не возникла в одно мгновение, ей предшествовали тысячелетия медленного, но важного человеческого развития. В этот период наши предки совершили ключевые открытия, которые позволили им перейти от кочевой жизни охотников-собирателей к оседлой. Речь идет о целом комплексе изменений — начиная с технологических, заканчивая мировоззренческими.

Одну из ключевых ролей в этом переходе сыграла натуфийская культура — группа людей, которая жила на территории Леванта 12 500–9500 лет до нашей эры. Натуфийцы не занимались земледелием в том виде, в каком оно появится позднее, но многие их общины уже жили более оседло: строили постоянные жилища, что делало их уникальными для своего времени. 

По мнению ряда ученых, эти люди были прямым связующим звеном между охотниками-собирателями и первыми земледельцами эпохи неолита. Хотя их рацион в основном состоял из мяса животных и ягод, археологи находят доказательства того, что натуфийцы могли активно заниматься переработкой диких злаков и других растений — задолго до появления полноценного земледелия.

Что касается их мировоззрения, оно, скорее всего, сильно отличалось от нашего. Богатые погребения, амулеты и символические предметы позволяют говорить о сложных верованиях и ритуалах натуфийцев, возможно, включавших представления о духах, то есть о формах анимизма.

Анимизм — вера в то, что душой обладают не только люди, но и животные, растения, даже камни и реки. Похоже, натуфийицы верили, что могут общаться с этими духами, вступать с ними в контакт через сны, ритуалы или видения шаманов.

О мироощущении натуфийцев судят именно по предметам материальной культуры. Чем больше таких предметов находят, тем шире открывается окно в духовный мир этих людей. 

В 2019 году, во время раскопок натуфийского поселения Нахаль-Эйн-Гев-II возрастом 12 тысяч лет, расположенного в Израиле, археологи обнаружили небольшую глиняную фигурку без основания. Ее высота составляет 37 миллиметров, ширина — 18 миллиметров, а масса —  всего 12,6 грамма. Долгое время ученые не могли точно понять, что именно статуэтка изображает. Только спустя пять лет это удалось выяснить международной команде археологов под руководством Лорана Давина (Laurent Davin) из Еврейского университета в Иерусалиме. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, а также других методов Давин и его коллеги смогли восстановить сюжет. По их мнению, статуэтка представляет собой фигурку женщины, на спине, шее и голове которой сидит гусь.

Фигурка женщины-гуся, которая, по мнению ученых, была создана 12 тысяч лет назад / © Laurent Davin

Ученые рассмотрели несколько версий, объясняющих сюжет. Первая — бытовая. Может, это охотница несет домой добычу? Но гипотеза не выдержала критики. Поза птицы не похожа на положение мертвого животного. Гусь изображен очень натуралистично, в позе самца, спаривающегося с самкой.

Это открытие заставило исследователей искать другое объяснение. Они пришли к выводу, что фигурка изображает не реальное событие, а мистический, ритуальный акт. Ученые интерпретировали сцену как воображаемое спаривание между духом животного и человеком. 

У многих древних народов существовала вера в то, что духи животных могут вступать в близкую, даже интимную связь с человеком. Подобные сюжеты часто рождались в особых, пограничных состояниях сознания. Они приходили людям в виде эротических снов, являлись шаманам в ритуальных видениях или ложились в основу мифов, объясняющих происхождение племени и его связь с тотемным животным. Таким образом, найденная фигурка — не случайная фантазия, а часть огромного пласта верований, общих для многих культур мира.

Интересно, что в поселении Нахаль‑Эйн‑Гев II археологи обнаружили значительное количество костей гусей, особенно крыльев и грудных частей. Это говорит не просто об экономическом использовании птиц, но об их культовой или символической роли в жизни натуфийцев. Такая концентрация останков усиливает гипотезу о том, что гусь мог быть важным тотемным или ритуальным животным для этого сообщества.

Геохимический анализ показал, что древний мастер специально обжег фигурку при относительно низкой температуре — приблизительно 400 градусов Цельсия. Этого было достаточно, чтобы придать ей некоторую прочность. 

Еще больше поражает художественное мастерство. По мнению исследователей, автор обладал глубоким пониманием анатомии и тонким чувством формы. Он виртуозно использовал игру света и тени, чтобы сделать сцену более динамичной и выразительной.

Фигурка из Нахаль-Эйн-Гев II — не самый древний артефакт с гибридными чертами. Например, знаменитая статуэтка «Человек-лев», найденная в Германии, старше почти на 30 тысяч лет. Однако, по словам Давина, израильская находка — самый ранний на сегодняшний день предмет, изображающий взаимодействия человека и животного.

Выводы команды Давина вызвали споры в научном сообществе. Не все согласны с версией о мистическом союзе. Австралийский археолог Пол Такон (Paul Taçon) из Университета Гриффита предложил альтернативное, более прозаическое объяснение.

Ученый вспомнил свой опыт общения с канадскими гусями. По его мнению, когда они злятся, то могут атаковать. Если повернуться к ним спиной и побежать, они взлетают и пытаются приземлиться на спину, чтобы начать клевать голову или шею. Возможно, фигурка изображает историю о нападении гуся на женщину, а не об интимной встрече.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Игорь Байдов
429 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
