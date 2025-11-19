  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
19 ноября, 07:17
Рейтинг: +506
Посты: 771

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Объявлены имена победителей ежегодной фотопремии Nature inFocus. В этом году в конкурсе приняли участие более 1250 фотографов почти из 40 стран, представивших на суд жюри около 16 000 работ в восьми номинациях.

# животные
# природа
# фотографии
Победитель в номинации «Охрана природы» / © Rajat Chordia / Vidhan Dwivedi
Победитель в номинации «Охрана природы» / © Rajat Chordia / Vidhan Dwivedi

Среди работ-победителей — драматичный портрет арктического волка, столкнувшегося со стадом овцебыков, отдыхающий в расслабленной позе шимпанзе, группа кормящихся фламинго и пронзительный снимок леопарда на фоне мусора и отходов.

Победитель в номинации «Поведение животных» / © Amit Eschel
Победитель в номинации «Поведение животных» / © Amit Eschel
Второе место в номинации «Поведение животных» / © Kashyap Naresh Raval
Второе место в номинации «Поведение животных» / © Kashyap Naresh Raval
Победитель в номинации «Портрет животного» / © Federica Cordero
Победитель в номинации «Портрет животного» / © Federica Cordero
Второе место в номинации «Портрет животного» / © Amit Eshel
Второе место в номинации «Портрет животного» / © Amit Eshel
Победитель в номинации «Сосуществование» / © Sarthak Agrawal
Победитель в номинации «Сосуществование» / © Sarthak Agrawal
Второе место в номинации «Сосуществование» / © Kasim Mohammed
Второе место в номинации «Сосуществование» / © Kasim Mohammed
Победитель в номинации «Животные в естественной среде обитания» / © Sergey Bystritsky
Победитель в номинации «Животные в естественной среде обитания» / © Sergey Bystritsky
Второе место в номинации «Животные в естественной среде обитания» / © Pratik Pradhan
Второе место в номинации «Животные в естественной среде обитания» / © Pratik Pradhan
Победитель в номинации «Молодой фотограф» / © Tinnapat Netcharussaeng
Победитель в номинации «Молодой фотограф» / © Tinnapat Netcharussaeng
Второе место в номинации «Молодой фотограф» / © Dana Palihawadana
Второе место в номинации «Молодой фотограф» / © Dana Palihawadana
Победитель в номинации «Творческая природа» / © Bidyut Kalita 
Победитель в номинации «Творческая природа» / © Bidyut Kalita 
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
17 ноября, 09:52
ПНИПУ

Экологически безопасная наножидкость повысила нефтедобычу до 70%

Нефть — горючая жидкость из углеводородов, которая накапливается в подземных пористых породах внутри специальных геологических ловушек. Вопреки распространенному представлению, она не образует подземных озер, а распределена в микроскопических пустотах. Эта особенность существенно осложняет добычу — традиционные технологии позволяют извлечь не более 40% запасов, так как молекулярные силы прочно удерживают сырье в природных резервуарах. При этом современные технологии повышения нефтеотдачи также имеют серьезные недостатки. Например, термические подходы требуют значительных энергозатрат, газовые технологии — дорогостоящих реагентов, а химические составы теряют свои действия из-за поглощения породой и создают экологические риски. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали экологически безопасную наножидкость, позволяющую эффективно извлекать до 70% запасов.

ПНИПУ
# Наножидкость
# нефтедобыча
# технологии
# эффективность
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
