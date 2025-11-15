  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
15 ноября, 17:22
Семь самых «умных» городов мира 2025 года

Согласно Глобальному индексу инноваций 2025 года (Global Innovation Index), опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), лидерами технологического прогресса становятся страны и мегаполисы, активно инвестирующие в инновации и внедряющие их в повседневную жизнь.

Дубай (ОАЭ) / © Getty Images
Дубай (ОАЭ) / © Getty Images

Исследование охватывает сто крупнейших инновационных центров — от Сан-Франциско до Шэньчжэня, на долю которых приходится более 70% всех мировых патентов и венчурных инвестиций. Ниже представлены семь городов, признанных самыми «умными» в мире по состоянию на 2025 год.

1. Цюрих (Швейцария)

Успех Цюриха как «умного города» основан на продуманной стратегии Smart City Zürich, запущенной в 2018 году. Город применяет цифровые платформы для мониторинга и оптимизации трафика, управления отходами и улучшения работы общественных служб.

Проект Open Zurich обеспечивает прозрачность данных и способствует сотрудничеству между правительством, стартапами и городскими планировщиками.

Цифровая экосистема охватывает транспорт и энергетику: приложение ZVV объединяет автобусы, поезда и электросамокаты в единую систему, а тепло, выделяемое промышленными предприятиями, используется для отопления и охлаждения зданий. Современные инструменты — дополненная реальность и «цифровые двойники» — помогают проектировать более безопасные и устойчивые сооружения.

2. Осло (Норвегия)

С 2019 года Осло удерживает второе место в мировом рейтинге умных городов, получив наивысшую оценку AAA за лидерство в области экологичного и инклюзивного развития. Город, удостоенный звания «Зеленая столица Европы», продолжает ставить амбициозные экологические цели.

Электромобили составляют уже 40% всех частных автомобилей и 90% новых продаж (по состоянию на 2024 год). Программа FutureBuilt, включающая 50 проектов, способствует созданию архитектуры с низким углеродным следом рядом с транспортными узлами.

Около 60% всей энергии Осло получает из гидроисточников, а система Oslo Toll Ring стимулирует использование транспорта с нулевыми выбросами и направляет сборы на «зеленые» инфраструктурные проекты.

3. Женева (Швейцария)

Женева укрепила позиции в индексе Smart City, вновь получив рейтинг AAA, что подтверждает лидерство Швейцарии в сфере инноваций. В рамках программы Smart Canton город активно внедряет цифровые технологии в инфраструктуру.

Особое внимание уделяется устойчивому развитию. Проект TetraEner сочетает реновацию и новое строительство, увеличивая долю возобновляемой энергии. Программа Geneva Lac Nations соединяет здания с гидросетью, обеспечивающей отопление, охлаждение и полив.

Сеть LoRaWAN используется для мониторинга экологических параметров и оптимизации энергосистем. Женева также занимает высокие места по уровню образования, участию граждан в принятии решений и количеству зеленых зон.

4. Дубай (ОАЭ)

Дубай совершил впечатляющий рывок — поднявшись с 12-го на четвертое место в рейтинге Smart City Index 2025 года. Его амбиция — стать «самым счастливым и умным городом на Земле», опираясь на искусственный интеллект и цифровые технологии.

Стратегия города строится на шести столпах: экономика, жизнь, управление, экология, люди и мобильность. Интеллектуальные транспортные системы с тысячами сенсоров и камер сокращают пробки на 20%, а дорожное агентство регулирует движение в реальном времени.

Дубай активно внедряет «зеленые» инициативы: проекты DEWA Smart Grid и Dubai Silicon Oasis повышают энергоэффективность и поддерживают цель ОАЭ — достичь 75% чистой энергии к 2050 году.

5. Абу-Даби (ОАЭ)

Столица ОАЭ поднялась с десятого на пятое место, укрепив позиции региона на мировой арене. В 2024 году запущен проект Zayed Smart City — пятилетняя программа с применением искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT).

Пилотные зоны на Корнише уже тестируют «умные» системы освещения, парковки и управления движением. Цифровая платформа TAMM объединила сотни госуслуг в одном онлайн-портале, сократив использование бумаги более чем на 90%.

Город активно внедряет электромобили и гибриды, развивая сеть зарядных станций в рамках Стратегии устойчивой энергетики, направленной на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

6. Лондон (Великобритания)

Лондон стал пионером в создании устойчивого города, внедрив такие инициативы, как плата за въезд в центр (Congestion Charge), бесконтактные платежи и зона ультранизких выбросов (ULEZ).

К 2025 году в метро планируется завершить установку сети протяженностью 2000 километров, обеспечив бесперебойное покрытие 4G и 5G во всех поездах и тоннелях.

Платформы открытых данных дают возможность стартапам и разработчикам создавать сервисы на основе городской информации: от умных парковок до систем экологического мониторинга. Все это помогает сократить пробки и повысить качество городской среды.

7. Копенгаген (Дания)

Копенгаген занимает седьмое место в рейтинге Smart City Index 2025 года. Цель, поставленная еще в 2009 году, — стать первым в мире городом с нулевым углеродным следом к 2025 году — остаётся центральной в стратегии его развития.

Город сосредоточен на трех приоритетах: достижении углеродной нейтральности, устойчивом образе жизни и экономическом росте. 62% жителей ежедневно ездят на работу на велосипедах, пользуясь сетью из 400 километров велодорожек.

Инвестиции в инфраструктуру и программа Copenhagen Connecting принесут около 600 миллионов евро социально-экономических выгод, закрепив за городом статус лидера устойчивых инноваций.

