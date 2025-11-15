Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь самых «умных» городов мира 2025 года

Согласно Глобальному индексу инноваций 2025 года (Global Innovation Index), опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), лидерами технологического прогресса становятся страны и мегаполисы, активно инвестирующие в инновации и внедряющие их в повседневную жизнь.

Исследование охватывает сто крупнейших инновационных центров — от Сан-Франциско до Шэньчжэня, на долю которых приходится более 70% всех мировых патентов и венчурных инвестиций. Ниже представлены семь городов, признанных самыми «умными» в мире по состоянию на 2025 год.

1. Цюрих (Швейцария)

Успех Цюриха как «умного города» основан на продуманной стратегии Smart City Zürich, запущенной в 2018 году. Город применяет цифровые платформы для мониторинга и оптимизации трафика, управления отходами и улучшения работы общественных служб.

Проект Open Zurich обеспечивает прозрачность данных и способствует сотрудничеству между правительством, стартапами и городскими планировщиками.

Цифровая экосистема охватывает транспорт и энергетику: приложение ZVV объединяет автобусы, поезда и электросамокаты в единую систему, а тепло, выделяемое промышленными предприятиями, используется для отопления и охлаждения зданий. Современные инструменты — дополненная реальность и «цифровые двойники» — помогают проектировать более безопасные и устойчивые сооружения.

2. Осло (Норвегия)

С 2019 года Осло удерживает второе место в мировом рейтинге умных городов, получив наивысшую оценку AAA за лидерство в области экологичного и инклюзивного развития. Город, удостоенный звания «Зеленая столица Европы», продолжает ставить амбициозные экологические цели.

Электромобили составляют уже 40% всех частных автомобилей и 90% новых продаж (по состоянию на 2024 год). Программа FutureBuilt, включающая 50 проектов, способствует созданию архитектуры с низким углеродным следом рядом с транспортными узлами.

Около 60% всей энергии Осло получает из гидроисточников, а система Oslo Toll Ring стимулирует использование транспорта с нулевыми выбросами и направляет сборы на «зеленые» инфраструктурные проекты.

3. Женева (Швейцария)

Женева укрепила позиции в индексе Smart City, вновь получив рейтинг AAA, что подтверждает лидерство Швейцарии в сфере инноваций. В рамках программы Smart Canton город активно внедряет цифровые технологии в инфраструктуру.

Особое внимание уделяется устойчивому развитию. Проект TetraEner сочетает реновацию и новое строительство, увеличивая долю возобновляемой энергии. Программа Geneva Lac Nations соединяет здания с гидросетью, обеспечивающей отопление, охлаждение и полив.

Сеть LoRaWAN используется для мониторинга экологических параметров и оптимизации энергосистем. Женева также занимает высокие места по уровню образования, участию граждан в принятии решений и количеству зеленых зон.

4. Дубай (ОАЭ)

Дубай совершил впечатляющий рывок — поднявшись с 12-го на четвертое место в рейтинге Smart City Index 2025 года. Его амбиция — стать «самым счастливым и умным городом на Земле», опираясь на искусственный интеллект и цифровые технологии.

Стратегия города строится на шести столпах: экономика, жизнь, управление, экология, люди и мобильность. Интеллектуальные транспортные системы с тысячами сенсоров и камер сокращают пробки на 20%, а дорожное агентство регулирует движение в реальном времени.

Дубай активно внедряет «зеленые» инициативы: проекты DEWA Smart Grid и Dubai Silicon Oasis повышают энергоэффективность и поддерживают цель ОАЭ — достичь 75% чистой энергии к 2050 году.

5. Абу-Даби (ОАЭ)

Столица ОАЭ поднялась с десятого на пятое место, укрепив позиции региона на мировой арене. В 2024 году запущен проект Zayed Smart City — пятилетняя программа с применением искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT).

Пилотные зоны на Корнише уже тестируют «умные» системы освещения, парковки и управления движением. Цифровая платформа TAMM объединила сотни госуслуг в одном онлайн-портале, сократив использование бумаги более чем на 90%.

Город активно внедряет электромобили и гибриды, развивая сеть зарядных станций в рамках Стратегии устойчивой энергетики, направленной на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

6. Лондон (Великобритания)

Лондон стал пионером в создании устойчивого города, внедрив такие инициативы, как плата за въезд в центр (Congestion Charge), бесконтактные платежи и зона ультранизких выбросов (ULEZ).

К 2025 году в метро планируется завершить установку сети протяженностью 2000 километров, обеспечив бесперебойное покрытие 4G и 5G во всех поездах и тоннелях.

Платформы открытых данных дают возможность стартапам и разработчикам создавать сервисы на основе городской информации: от умных парковок до систем экологического мониторинга. Все это помогает сократить пробки и повысить качество городской среды.

7. Копенгаген (Дания)

Копенгаген занимает седьмое место в рейтинге Smart City Index 2025 года. Цель, поставленная еще в 2009 году, — стать первым в мире городом с нулевым углеродным следом к 2025 году — остаётся центральной в стратегии его развития.

Город сосредоточен на трех приоритетах: достижении углеродной нейтральности, устойчивом образе жизни и экономическом росте. 62% жителей ежедневно ездят на работу на велосипедах, пользуясь сетью из 400 километров велодорожек.

Инвестиции в инфраструктуру и программа Copenhagen Connecting принесут около 600 миллионов евро социально-экономических выгод, закрепив за городом статус лидера устойчивых инноваций.