Рейтинг стран по объемам неразработанных запасов золота

В условиях, когда цена на золото превышает 4000 долларов США (более 318 тысяч рублей) за тройскую унцию, именно крупнейшие неразработанные запасы указывают на страны, которые определят следующую волну глобальной добычи.

Рейтинг стран по объемам неразработанных запасов золота / © Visualcapitalist

Представленная выше инфографика ранжирует государства по оцененным экономически рентабельным запасам желтого металла, показывая, где может сосредоточиться будущее инвестирование в горнодобывающую отрасль.

За основу для инфографики взяты данные Геологической службы США. Учтены общие неразработанные резервы, выраженные в тоннах и оцененные по цене 4 362 долларов США (около 320 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Россия и Австралия делят первое место в мире по объемам недобытого золота, располагая каждая примерно 12 000 тоннами. Совместно их резервы оцениваются в 1,7 триллиона долларов США для каждой страны.

Крупнейшие российские месторождения сосредоточены главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке, включая значительные залежи в Красноярском крае, Магаданской области, а также в Амурской области и Чукотском автономном округе.

В Австралии большая часть нетронутых запасов сконцентрирована в богатых ресурсами поясах Западной Австралии, в особенности в кратоне Илгарн, где находятся многие из крупнейших существующих и неосвоенных месторождений страны.

Среди стран с формирующейся экономикой выделяются Индонезия, Перу и Бразилия. Запасы Индонезии в 3800 тонн выводят ее на четвертое место в мире, в то время как Перу и Бразилия располагают каждая от 2400 до 2500 тонн.

Эти регионы могут стать ареной масштабных инвестиций, поскольку глобальный спрос смещается в сторону диверсифицированных цепочек поставок и возможностей для низкозатратной добычи.

Соединенные Штаты и Китай, будучи крупными производителями, по-прежнему обладают существенными неразработанными резервами — около 3000 тонн у каждой. Однако большая часть новой мировой разведки сегодня ведется в Африке — таких странах, как Гана, Мали и Танзания. На континенте же лидером рейтинга является ЮАР с запасами в 5000 метрических тонн.