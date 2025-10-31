Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг стран по объемам неразработанных запасов золота
В условиях, когда цена на золото превышает 4000 долларов США (более 318 тысяч рублей) за тройскую унцию, именно крупнейшие неразработанные запасы указывают на страны, которые определят следующую волну глобальной добычи.
Представленная выше инфографика ранжирует государства по оцененным экономически рентабельным запасам желтого металла, показывая, где может сосредоточиться будущее инвестирование в горнодобывающую отрасль.
За основу для инфографики взяты данные Геологической службы США. Учтены общие неразработанные резервы, выраженные в тоннах и оцененные по цене 4 362 долларов США (около 320 тысяч рублей) за тройскую унцию.
Россия и Австралия делят первое место в мире по объемам недобытого золота, располагая каждая примерно 12 000 тоннами. Совместно их резервы оцениваются в 1,7 триллиона долларов США для каждой страны.
Крупнейшие российские месторождения сосредоточены главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке, включая значительные залежи в Красноярском крае, Магаданской области, а также в Амурской области и Чукотском автономном округе.
В Австралии большая часть нетронутых запасов сконцентрирована в богатых ресурсами поясах Западной Австралии, в особенности в кратоне Илгарн, где находятся многие из крупнейших существующих и неосвоенных месторождений страны.
Среди стран с формирующейся экономикой выделяются Индонезия, Перу и Бразилия. Запасы Индонезии в 3800 тонн выводят ее на четвертое место в мире, в то время как Перу и Бразилия располагают каждая от 2400 до 2500 тонн.
Эти регионы могут стать ареной масштабных инвестиций, поскольку глобальный спрос смещается в сторону диверсифицированных цепочек поставок и возможностей для низкозатратной добычи.
Соединенные Штаты и Китай, будучи крупными производителями, по-прежнему обладают существенными неразработанными резервами — около 3000 тонн у каждой. Однако большая часть новой мировой разведки сегодня ведется в Африке — таких странах, как Гана, Мали и Танзания. На континенте же лидером рейтинга является ЮАР с запасами в 5000 метрических тонн.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Белок жизненно необходим любому организму. Многие ошибочно считают, что протеин требуется исключительно для роста мускулатуры, упуская из виду его ключевое значение для иммунной системы и поддержания жизненных сил. Распространенное заблуждение о невозможности усвоить больше 30 граммов за раз нередко приводит к ошибкам в составлении меню. Особенно важно это для тех, кто придерживается особого режима питания или не получает все необходимые вещества из пищи. Чем опасен дисбаланс этого нутриента — от дефицита до переизбытка, сколько на самом деле его нужно есть и безопасны ли альтернативные добавки — рассказала эксперт из Пермского Политеха.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
23 Апреля, 2013
Почему эволюция на островах идет быстрее?
1 Сентября, 2019
Опасны ли видеоигры?
1 Февраля, 2016
Зика: новая угроза
17 Декабря, 2021
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
28 Марта, 2019
Фундаментально ли время во Вселенной
29 Октября, 2020
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии