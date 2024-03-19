Нейропсихологи выявили тип мышления, способствующий развитию мозга в подростковом возрасте

У подростков, которые систематически анализируют ситуации с точки зрения истории, гражданской значимости и других более широких категорий, мозг развивается быстрее, чем при другом типе мышления. Это выяснили специалисты из США.

Мышление тесно связано с другими когнитивными процессами и общим состоянием человека. Например, рефлексировать события прошедшего дня вместе с родителями полезно для детского речевого развития. А ведение дневника и анализ, кому или чему человек за что-то благодарен, — практики, которые позволяют «научиться» быть счастливым и поддерживать это ощущение в долгосрочной перспективе.

Исследователи из Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) провели эксперимент и обнаружили, что так называемый «трансцедентный» тип мышления улучшил координацию между мозговыми сетями у подростков. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Scientific Reports.

В мозге человека две основные сети, которые важны для психологического развития. Центральная исполнительная сеть участвует в управлении целенаправленным мышлением, а сеть пассивного режима работы активна во время всех видов мышления, выходящих за рамки «здесь и сейчас». К ним относятся, например, воспоминания о личном опыте, представление будущего, творческое мышление, а также эмоциональные реакции: сострадание, благодарность, восхищение.

Исследователи обсудили с 65 старшеклассниками 14-18 лет 40 реальных историй о подростках по всему миру. Участники эксперимента должны были объяснить, что заставила их почувствовать каждая история. В тот же день подростки прошли МРТ головного мозга. Обследование повторили два года спустя, а также еще два раза в течение следующих трех лет, когда участникам эксперимента в основном уже исполнилось 20 лет.

Ученые заметили, что к «транцедентному» мышлению, то есть к анализу ситуации без фокуса на конкретных фактах, а с обращением к истории, выявлением гражданской значимости и личной пользы, прибегали все подростки. Они хотя бы немного, но рассказывали об уроках, которые извлекли из истории, анализировали, почему те или иные события их тронули, как описанный опыт повлиял на их взгляды и может повлиять на будущее других людей. Тем не менее некоторые участники эксперимента использовали такой тип мышления заметно чаще, чем другие.

Регулярность «трансцедентного» анализа социальных ситуаций, как выяснили ученые, оказалась связана с развитием мозга подростков. Чем чаще участник эксперимента работал с историей таким образом, тем сильнее у него улучшалась координация между мозговыми сетями в течение следующих двух лет. С полом, национальностью, уровнем IQ и социально-экономическим статусом полученные результаты связаны не были.

Исследователи отдельно отметили, что изучали развитие мозга подростка не в сравнении с мозгом других участников эксперимента, а с более ранними результатами его собственного МРТ. При этом выявленный процесс позволил предсказать важные этапы в жизни школьников, например развитие идентичности в позднем подростковом возрасте и удовлетворенность жизнью в молодости.

По словам ученых, им удалось выявить новый параметр, который дает возможность прогнозировать, как будет развиваться мозг человека. Авторы исследования считают, что важность разговоров о социальной и личной значимости тех или иных ситуаций стоит учитывать при разработке образовательных программ в средней и старшей школе, а также при изучении психического здоровья подростков.

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