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9 минут назад
НИУ ВШЭ
18

В НИУ ВШЭ узнали, как нужно мечтать

4.5

Исследователи из НИУ ВШЭ изучили функции мечты в русском культурном пространстве и пришли к выводу, что конструктивное мечтание помогает людям осознать свой жизненный путь, способствует развитию личности и обретению смысла жизни, повышает психологическое благополучие, а также развивает сбалансированное ощущение времени.

НИУ ВШЭ
# мечтание
# мечты
# мотивация
# психика
# фантазии
Кадр из к/ф «На дороге»
Кадр из к/ф «На дороге» / © Getty images

Результаты работы опубликованы в журнале «Культурно-историческая психология». Мечта — очень важное личное переживание для человека, но оно не всегда оценивается наукой позитивно. Так, в психологической практике мечта рассматривается как способ ухода от сложной действительности в бесплодные фантазии, педагоги видят в мечтании причину невнимательности и ошибок.

Эмпирическое изучение феномена мечты — непростая задача для исследователей. С одной стороны, мечта мимолетна и незначительна, с другой — скрыта от посторонних и связана с личными переживаниями. Исследователи выделяют несколько типов мечтания. Так, гедонистическая мечта связана с желанием получить удовольствие здесь и сейчас. Например, когда за окном пасмурно и промозгло, человек мечтает о том, как поедет к морю. Компенсаторная мечта призвана сократить разрыв между собственными ценностями и реальностью, снизить силу фрустрации.

Так, в юности многие мечтают о славе, справедливости, но при этом сомневаются в себе и остро переживают неудачи и несовершенство мира. В мечте-игре человек представляет себе беседу с выдающимися людьми прошлого: писателями, художниками, поэтами. И наконец, конструктивная мечта связана с образом желаемого будущего. Так, мечта о том, чтобы люди не болели и не умирали, может поддерживать человека в желании стать ученым или врачом.

Чтобы эмпирически изучить функции конструктивной мечты, группа российских исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ разработала «Опросник конструктивного мечтания» — инструмент, специально адаптированный для русского культурного пространства, который позволяет оценить общий показатель конструктивного мечтания и его характеристики: наличие мечты, поглощенность мечтами, польза мечты и вера в мечту. Исследование проводилось в форме анонимного онлайн-опроса среди пользователей социальных сетей и психологических веб-сайтов.

Всего в опросе приняли участие более 600 человек. Респондентам предлагалось оценить по шкале от одного до пяти, насколько правдивы для них различные утверждения, связанные с мечтой и мечтанием. Например: «Мечтать — пустое и бесполезное занятие», «Мне незачем мечтать: в мире и так много всего интересного», «Если верить в свою мечту, она обязательно сбудется» и другие. Также участников спрашивали, как часто они мечтают (много раз в день, раз в неделю, раз в месяц и так далее) и связаны ли их мечты с прошлым, настоящим или будущим.

Результаты опроса подтвердили гипотезу о важной роли конструктивной мечты в регуляции психической деятельности. Конструктивное мечтание связано с большей автономией личности, верой в свои возможности, переживанием осмысленности жизни и аутентичности выборов. Кроме того, конструктивное мечтание коррелирует со сбалансированной временной перспективой и эффективным использованием времени.

Человек, мечтающий конструктивно, способен интегрировать важные аспекты прошлого опыта, события настоящего и желаемого будущего, избегая фиксации на каком-то одном временном отрезке. При этом, как показало исследование, для людей, склонных к фатализму и фиксированных на негативном прошлом, характерны, с одной стороны, отсутствие мечты о будущем, веры в осуществимость и полезность мечтания и одновременно уход в фантазии.

Еще один важный результат — выраженность эвдемонических мотивов при конструктивном мечтании, то есть мотивов, связанных с личностным ростом и развитием, преодолением и поиском смысла. Эвдемоническая мотивация противопоставляется в психологии гедонистической, направленной на удовлетворение потребностей и стремление к удовольствиям. Эвдемония, в отличие от гедонии, связана с задачами, требующими напряжения и усилий.

«Эти результаты кажутся нам особенно значимыми, поскольку опровергают представление о мечте и мечтании лишь как о механизмах снижения напряжения и эмоциональной разрядки. Полученные данные говорят о том, что мечта и конструктивное мечтание, наоборот, усиливают напряжение, поскольку создают новые сложные задачи для человека, — объясняет Полина Егорова, один из авторов исследования, стажер-исследователь Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации.

Конструктивное мечтание направлено на будущее, дарит надежду и придает смысл жизни. Эти результаты отражают понимание мечты в русском культурном контексте. «Концепт мечты по-разному проявляется в различных культурах. Само слово “мечта” в английском языке омонимично слову “сон”, тогда как в славянских языках этимология восходит к глаголам “мерцать”, “сверкать”. Мечта в русском языковом поле — это что-то неясное, зыбкое, невозможное и одновременно очень желанное, направленное в будущее, — рассказывает Полина Егорова. — Поэтому при создании русскоязычной методики мы включили в опросник утверждения, отражающие особенности понимания мечты и мечтания в русской языковой среде: представление о пользе мечты и вере в ее позитивное влияние на судьбу человека».

Авторы также предполагают, что мечта и конструктивное мечтание могут быть критериями личностной зрелости, что предстоит проверить в ходе дальнейших исследований. 

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# мечтание
# мечты
# мотивация
# психика
# фантазии
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