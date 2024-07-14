Литературные вкусы наследуются так же, как внешность

Хотя на предпочтения в литературе влияют образование, круг общения и множество других факторов, частично они могут передаваться по наследству. Ученые из Дании провели исследование и выяснили, какая доля различий в литературных вкусах может зависеть от генетических особенностей.

Генетика влияет на многие характеристики человека. Это не только внешний вид, особенности здоровья, когнитивные способности, но и, например, чувство ритма, склонность рано засыпать и просыпаться, тревожность. Конкретный ген в организме не всегда определяет судьбу человека, например анализ ДНК композитора Людвига ван Бетховена показал отсутствие у него выдающихся музыкальных способностей. Однако в некоторых случаях информация о значении наследственности способна объяснить социальные явления, которые на первый взгляд кажутся нелогичными.

Исследователи из Копенгагенского университета в Дании изучили, как геном человека связан с его литературными предпочтениями. Для этого они проанализировали информацию о том, какие книги в 2021 году брали во всех публичных библиотеках страны (как в бумажном, так и в электронном, и в аудиоформате) 67 900 датских близнецов старше 18 лет. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PLOS One.

Реестр данных о книгах, которые близнецы брали в библиотеках, не содержал генетической информации. Поэтому ученые использовали метод, позволяющий оценить степень наследуемости признака, опираясь на пол близнецов. Они исходили из трех посылок:

1. Разнополые близнецы могут быть только разнояйцевыми.

2. Популяция однополых близнецов состоит из однояйцевых и разнояйцевых.

3. Предполагаемая генетическая корреляция у однополых близнецов корректируется по закону Вайнберга, чтобы учесть неоднородность популяции.

Анализируя предпочтения в литературе, исследователи учитывали жанры, количество выбранных книг в каждом из них, формат (печатный, электронный, аудио). Были важны также социально-демографические характеристики: пол, возраст, образование, доход.

Используя перечисленные сведения и методы статистического анализа, ученые разграничили литературные вкусы, которые могли быть обусловлены нахождением в общей для близнецов компании; общением с людьми, с которыми не общаются братья или сестры, и наследственностью. Оказалось, что генетика способна определить от 45% до 70% предпочтений в литературе, общее окружение на них никак не влияет, а типичное только для одного близнеца влияет умеренно. При этом наследуемость литературных вкусов выше у людей, которых можно считать социально и экономически неблагополучными.

По словам авторов научной статьи, в дальнейшем следует учитывать генетический аспект, анализируя такие характеристики, как литературные вкусы. Более того, полученные результаты с большой долей вероятности распространяются и на культурные предпочтения в целом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.