Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Литературные вкусы наследуются так же, как внешность
Хотя на предпочтения в литературе влияют образование, круг общения и множество других факторов, частично они могут передаваться по наследству. Ученые из Дании провели исследование и выяснили, какая доля различий в литературных вкусах может зависеть от генетических особенностей.
Генетика влияет на многие характеристики человека. Это не только внешний вид, особенности здоровья, когнитивные способности, но и, например, чувство ритма, склонность рано засыпать и просыпаться, тревожность. Конкретный ген в организме не всегда определяет судьбу человека, например анализ ДНК композитора Людвига ван Бетховена показал отсутствие у него выдающихся музыкальных способностей. Однако в некоторых случаях информация о значении наследственности способна объяснить социальные явления, которые на первый взгляд кажутся нелогичными.
Исследователи из Копенгагенского университета в Дании изучили, как геном человека связан с его литературными предпочтениями. Для этого они проанализировали информацию о том, какие книги в 2021 году брали во всех публичных библиотеках страны (как в бумажном, так и в электронном, и в аудиоформате) 67 900 датских близнецов старше 18 лет. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PLOS One.
Реестр данных о книгах, которые близнецы брали в библиотеках, не содержал генетической информации. Поэтому ученые использовали метод, позволяющий оценить степень наследуемости признака, опираясь на пол близнецов. Они исходили из трех посылок:
1. Разнополые близнецы могут быть только разнояйцевыми.
2. Популяция однополых близнецов состоит из однояйцевых и разнояйцевых.
3. Предполагаемая генетическая корреляция у однополых близнецов корректируется по закону Вайнберга, чтобы учесть неоднородность популяции.
Анализируя предпочтения в литературе, исследователи учитывали жанры, количество выбранных книг в каждом из них, формат (печатный, электронный, аудио). Были важны также социально-демографические характеристики: пол, возраст, образование, доход.
Используя перечисленные сведения и методы статистического анализа, ученые разграничили литературные вкусы, которые могли быть обусловлены нахождением в общей для близнецов компании; общением с людьми, с которыми не общаются братья или сестры, и наследственностью. Оказалось, что генетика способна определить от 45% до 70% предпочтений в литературе, общее окружение на них никак не влияет, а типичное только для одного близнеца влияет умеренно. При этом наследуемость литературных вкусов выше у людей, которых можно считать социально и экономически неблагополучными.
По словам авторов научной статьи, в дальнейшем следует учитывать генетический аспект, анализируя такие характеристики, как литературные вкусы. Более того, полученные результаты с большой долей вероятности распространяются и на культурные предпочтения в целом.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Американские астронавты давно жалуются на систему ассенизации в скафандрах, которая представляет собой просто большой подгузник. Хватает его максимум на восемь часов, есть риск развития опрелостей и инфекций. К тому же в костюме мало запасов питьевой воды. Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили более эффективный способ утилизации продуктов метаболизма.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Открытая недавно планета LHS 1140 b заинтересовала ученых как потенциально обитаемая. В новой работе канадские исследователи подтвердили, что это, скорее всего, мир с теплым океаном, окутанным насыщенной азотом атмосферой.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках
Революции и войны. Тест по истории Нового времени от Naked Science
Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?
Маск раскрыл детали об электрофуре Tesla — и, похоже, она станет главным гвоздем, забитым в гроб дизельных грузовиков. Как именно это изменит мир?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии