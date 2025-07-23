Психологи объяснили, почему человек не замечает предметы у себя под носом

Бывает, когда какая-то вещь лежит на самом видном месте, мы ее «в упор» не видим: например, ключи на тумбочке или очки рядом с лампой. Оказывается, такие ситуации вызваны вовсе не рассеянностью, как мы думаем, а обусловлены физиологическим механизмом человеческого внимания.

Бывает, когда какая-то вещь лежит на самом видном месте, мы ее «в упор» не видим: например, ключи на тумбочке или очки рядом с лампой. Оказывается, такие ситуации вызваны вовсе не рассеянностью, как мы думаем, а обусловлены физиологическим механизмом человеческого внимания.

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) сосредоточились на том, как внимание и восприятие разворачиваются с течением времени. Они предположили, что в процессе зрительного восприятия каких-либо объектов человек не находится в постоянном внимании. Иллюзия непрерывности создается за счет того, что мозг фиксирует снимки различных областей, переключаясь между ними очень быстро.

Ученые провели эксперимент. Его участникам показывали на мониторе разные визуальные объекты, пока «событие сброса» (например, появление четырех точек вокруг объекта) не привлекало их внимание к определенной области. Через некоторое время с разными промежутками психологи выводили на экран объекты по одному или два, чтобы измерить временную нейронную динамику внимания.

Затем ученые проанализировали тысячи проб с изменениями ритмических паттернов и выяснили, что внимание работает дискретно, а не непрерывно. Когда участники эксперимента фокусировались на одном объекте, точность распознавания изменений колебалась примерно с частотой восемь герц. Это означает, что мозг обрабатывал зрительную информацию не непрерывно, а лишь периодически, по восемь раз за секунду.

При отслеживании сразу двух объектов частота отслеживания событий падала до четырех раз в секунду, то есть внимание перескакивало с одного на другой. В статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences, исследователи отметили: если перед глазами появляются три объекта, показатель может снижаться до 2,6 герца, причем это изменение частоты проверки мозгом окружающей действительности происходило неосознанно.

Данные нового исследования говорят о том, что когда внимания требуют несколько объектов одновременно, популяции нейронов конкурируют в областях мозга, обрабатывающих полученные от зрительной системы сигналы. Колебания в восприятии — следствие этого взаимодействия популяций.

Результаты эксперимента объясняют, почему многозадачность кажется сложной для человека. В действительности мозг не выполняет их все сразу, а переключается между ними, «упуская» из виду какие-то вещи. Поскольку происходит это автоматически, мы не осознаем этих упущений.

Авторы работы сделали оговорку, что в большинстве исследований рассматривались только простые сценарии, с включением одного-трех объектов, поэтому пока доподлинно не известно, как ведет себя внимание в более сложных условиях, со множеством задач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Елена Авдеева 58 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.