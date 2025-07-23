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23 июля, 15:45
Президентская академия (РАНХиГС)
25

ИИ-технологии усилили экономическую пропасть между Москвой и регионами

❋ 4.7

В России существует цифровое неравенство между регионами: одни активно внедряют интернет и искусственный интеллект, а другие отстают. Это влияет на экономику — где больше интернета, там выше производительность. Такое положение вещей — тревожный сигнал, ведь в регионах, где доля пользователей интернетом ниже на один процент, отношение валового регионального продукта (ВРП) к рабочей силе ниже на 0,07%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Президентской академии.

Президентская академия (РАНХиГС)
# искусственный интелект
# москва
# регионы
# Россия
# экономика
Цифровое неравенство усугубит экономический разрыв между регионами России / © Maria Krasnova, unsplash.com

Научная статья опубликована в Журнале новой экономической ассоциации. Цель работы, выполненной на основе данных Росстата, – проследить тенденции цифровизации в регионах России во взаимосвязи с их экономическим развитием. Для оценки первого уровня цифрового неравенства взят показатель доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету. Для оценки второго уровня – доля пользователей, заказывавших товары и услуги онлайн.

Для понимания закономерностей третьего уровня — использование интернета для развития бизнеса — применены оценки доли онлайн-заказов в торговле. Для оценки четвертого уровня, порождаемого непрозрачными алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), предложен косвенный индикатор — доля использовавших ИИ среди применявших цифровые технологии организаций. Внедрение ИИ способно усиливать цифровой разрыв между регионами.

Как показал анализ, несмотря на ограничения импорта оборудования в 2022–2024 годах, среднерегиональный уровень проникновения ИКТ вырос, а уровень межрегионального неравенства снижался. Среднерегиональное отставание от региона-лидера в 2024 году было чуть больше 35%, тогда как в 2021 году оно составляло 45,4%, что заметно выше.

Распространение онлайн-торговли в лидирующих регионах (Москва, Санкт-Петербург) в 2023 году росло опережающими темпами благодаря растущим доходам жителей, удешевлению и ускорению доставки товаров в пункты выдачи маркетплейсов благодаря персонализации предложений и оптимизации логистики с помощью ИИ.

Общий рост применения ИИ организациями в 2022 году частично связан с расширением господдержки сектора ИКТ, в том числе при внедрении ИИ в бюджетных учреждениях. В 2023–2024 годах наблюдалось некоторое снижение применения ИИ организациями, что может объясняться падением интереса к «сырым» решениям, недостатком оборудования в регионах, нехваткой кадров и компетенций по мере оттока специалистов за рубеж и в столичные регионы. Соответственно росло и межрегиональное неравенство в применении ИИ.

Между тем, удаленность от границы цифровых возможностей региона связана с более низким уровнем производительности экономики. Согласно эконометрическим расчетам, в регионах, где доля активных пользователей интернетом выше на 1%, ВРП к рабочей силе выше на 0,07%. Так, уровень распространения цифровых технологий выше вблизи крупнейших развитых агломераций и в ряде высокодоходных центров нефтедобычи России. Но во многих поселениях Дальнего Востока, республик Северного Кавказа, в ряде старопромышленных регионов (Псковская, Пензенская области, Мордовия, Марий Эл и другие) необходимо расширить доступ к широкополосному интернету, что должно подстегнуть предпринимателей внедрять современные ИКТ и повышать производительность.

Итогом исследования стало несколько выводов и рекомендаций от экспертов Академии.

«В России с 2022 по 2024 годы наблюдалось снижение уровня межрегионального цифрового неравенства на фоне расширения онлайн-сектора и поддержки властями сектора ИКТ, распространения цифровых платформ. Влияние внешних ограничений снизилось благодаря параллельному импорту при высокой ориентации в сфере электроники на Китай. Но недостаток компонентой базы, видеокарт и высокая импортозависимость могут ограничить развитие ИИ в будущем. Четвертый уровень цифрового неравенства, связанный с внедрением ИИ, рос, причем в 2024 году уровень готовности использовать ИИ снизился, что может указывать на некоторое разочарование неотработанными технологиями, недостатком технических средств и компетенций. Наблюдалась устойчивая взаимосвязь между распространением цифровых технологий и региональным развитием в России», – комментирует Степан Земцов, автор исследования, директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии.

Господдержка, направленная на расширение доступа регионов к ИКТ, должна носить дифференцированный характер, подчеркивает автор исследования.

Так, в наиболее продвинутых центрах – Москва, Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области, Татарстан – необходимо поддерживать исследования и разработки собственных цифровых технологий и стартапы, включая сферу ИИ. Сосредоточение господдержки на регионах-лидерах позволит ускорить разработку и внедрение технологий.

В промышленно-диверсифицированных центрах (Красноярский край, Свердловская область, Пермский край, Ленинградская область и другие) потребуется поддержка автоматизации производств с решением проблем переобучения персонала.

В отстающих регионах необходимо повышать цифровую грамотность населения и физическую доступность ИКТ, включая труднодоступные и малонаселенные поселения, расширять доступ предпринимателей к цифровым платформам.

В целом потребуется международное и межрегиональное сотрудничество: совместные разработки на базе генеративного ИИ, доступ к вычислительным мощностям и данным, обмен специалистами и двойные программы обучения, обмен практиками регулирования, экспорт ИИ-услуг, подчеркивает эксперт Академии.

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Президентская академия (РАНХиГС)
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Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
# искусственный интелект
# москва
# регионы
# Россия
# экономика
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# борщевик
# крапива
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