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Лекция
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Цифровое биоразнообразие

Слушатели узнают, как развитие технологий позволяет документировать биологическое разнообразие с невиданной ранее интенсивностью и эффективностью.

Курилка Гутенберга
24 июля, 19:00 Дата
Бесплатно Стоимость
Москва Миусская пл., 9 строение 12

О мероприятии

Будущее «превратит интернет в гигантскую глобальную информационную систему о биоразнообразии», — так в 2000 году охарактеризовал возможности информатики биоразнообразия один из авторов журнала «Science».

Стремительное развитие технологий позволяет документировать биологическое разнообразие с невиданной ранее интенсивностью и эффективностью. Общий мировой тренд — работа с большими данными. Но прежде чем начать с этими данными работать их нужно каким-то образом собрать. Данные о распространении отдельных видов собирает крупнейшая база данных по биоразнообразию GBIF. Данные из России в этой базе данных являются основой создания «Атласа флоры России». При этом большая часть данных из России попала туда благодаря проектам, о которых расскажет ведущий научный сотрудник биофака МГУ Серегин Алексей Петрович.

Расписание
24
Четверг
Июль 2025
Миусская пл., 9 строение 12 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Миусская пл., 9 строение 12

21 июля, 11:54
Александр Речкин
2
# биология
# природа
# технологии
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# крапива
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