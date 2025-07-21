О мероприятии

Будущее «превратит интернет в гигантскую глобальную информационную систему о биоразнообразии», — так в 2000 году охарактеризовал возможности информатики биоразнообразия один из авторов журнала «Science».

Стремительное развитие технологий позволяет документировать биологическое разнообразие с невиданной ранее интенсивностью и эффективностью. Общий мировой тренд — работа с большими данными. Но прежде чем начать с этими данными работать их нужно каким-то образом собрать. Данные о распространении отдельных видов собирает крупнейшая база данных по биоразнообразию GBIF. Данные из России в этой базе данных являются основой создания «Атласа флоры России». При этом большая часть данных из России попала туда благодаря проектам, о которых расскажет ведущий научный сотрудник биофака МГУ Серегин Алексей Петрович.

Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация