  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 июля, 10:31
Игорь Байдов
40

Темная материя могла «‎подарить» звездам Галактики «вечную молодость»

❋ 4.9

В самом сердце Млечного Пути происходят необычные вещи. Там, где должны пульсировать древние, выгорающие светила, сверкают молодые, будто только что родившиеся звезды. Ученые долго ломали голову над этой загадкой. Теперь у них есть дерзкое объяснение.

Астрономия
# галактика
# звезды
# Млечный путь
# темная материя
центр Млечного Пути
В центре Млечного Пути звезды выглядят слишком молодыми для своих размеров / © NASA, Caltech, Susan Stolovy (SSC, Caltech)

Центральная часть Галактики расположена в 26 тысячах световых лет от Земли. Этот регион отличается экстремальной плотностью как видимого, так и невидимого вещества. Там скапливаются миллионы звезд, газовые облака, пыль и, по расчетам, темная материя.

Именно в центре Млечного Пути астрономы столкнулись сразу с двумя аномалиями. Первая получила название «парадокс юности». Многие звезды в этой области выглядят слишком молодыми для своих размеров. Свет, который они излучают, говорит об их юном возрасте, но масса указывает, что они должны быть гораздо старше. По законам физики, такие массивные светила должны были давно погаснуть.

Вторая аномалия — «парадокс старости». В центре Галактики ученые ожидали найти большое скопление очень старых звезд, одних из первых в Млечном Пути. Но их там подозрительно мало. Вместо этого преобладают яркие и горячие объекты, словно они только начали свой звездный путь.

Найти правдоподобное объяснение двум явлениям оказалось непросто. Это попыталась сделать международная команда астрономов под руководством Исабель Джон (Isabelle John) из Стокгольмского университета в Швеции. Ученые решили взглянуть на эту проблему с неожиданной стороны — через взаимодействие звезд с темной материей.

Темная материя — гипотетическая невидимая субстанция, на долю которой приходится примерно 26,8 процента от всей энергии-массы Вселенной. Темная материя не светится, не отражает свет и не взаимодействует с другими частицами напрямую. Ее можно обнаружить лишь по косвенным признакам: гравитационному влиянию на звезды, галактики и космический микроволновой фон.

Джон и ее коллеги построили компьютерную модель, которая показала, что темная материя может не просто существовать рядом со звездами — она может проникать внутрь и менять их судьбу.

Согласно расчетам, гипотетические частицы темной материи при столкновении с атомными ядрами внутри звезды теряют энергию и там остаются. Такие частицы постепенно накапливаются и начинают аннигилировать — взаимно уничтожаться. При каждой аннигиляции высвобождается энергия, которая становится дополнительным источником света и тепла для звезды.

В обычных условиях звезды сияют благодаря термоядерным реакциям. Они превращают водород в гелий, выделяя энергию. Но этот процесс конечен. Когда ядро звезды исчерпывает запас водорода, теряется устойчивый баланс между давлением излучения и гравитацией, и звезда покидает главную последовательность.

В ядре начинаются сжатие и разогрев, запускаются реак­ции горения водорода в оболочке вокруг ядра, из‑за чего звезда расширяется и охлаждается — становится красным гигантом. Дальнейшая эволюция зависит от массы: маломассивные светила сбрасывают внешние оболочки и превращаются в белые карлики, а более массивные взрываются сверхновыми и образуют нейтронные звезды или черные дыры.

Если же у звезды появляется второй источник энергии — например, темная материя, — «топливо» пополняется, что может замедлить старение светила или даже остановить его.

Джон полагает, что особенно эффективно этот процесс работает в центре нашей Галактики, где плотность темной материи чрезвычайно высока. Звезды там могут захватывать и «перерабатывать» темную материю в энергию настолько эффективно, что это полностью компенсирует расход их обычного ядерного топлива. В теории такие звезды могут получать энергию практически бесконечно. То есть, если расчеты верны, звезды там могут существовать практически вечно.

Модель, построенная учеными, основана на простых и широко принятых предположениях о свойствах темной материи. Ее результаты совпадают с предыдущими наблюдениями — в целом похожи на то, что ученые уже раньше видели. Однако для окончательного подтверждения гипотезы нужны новые данные.

Чтобы проверить, действительно ли звезды могут «не стареть» из-за темной материи, астрономам предстоит собрать больше данных с телескопов и скорректировать свои расчеты, учитывая новые открытия. Только объединив более точные астрономические наблюдения с углубленным пониманием свойств темной материи, можно будет определить, действительно ли звезды в сердце Млечного Пути обрели «вечную молодость».

Научная работа опубликована в журнале Physical Review D.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
364 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# галактика
# звезды
# Млечный путь
# темная материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Кинолекторий
23 Июл
Бесплатно
Шишкинские писаницы
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
23 Июл
1000
Что такое черная дыра на самом деле?
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Порода животных как биотехнологическое явление
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
24 Июл
Бесплатно
Что надеть космонавту
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Цифровое биоразнообразие
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
25 Июл
Бесплатно
Экскурсия в Музей ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
25 Июл
Бесплатно
Леди в скафандрах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Мьянма: сокровища древних королевств
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Поиски жизни: от SETI до экзопланет
Яблоко
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
21 июля, 11:14
Игорь Байдов

Галактики «‎маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли

Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.

Астрономия
# James Webb
# активные ядра галактик
# галактики
# Джеймс Уэбб
# Черные дыры
23 июля, 08:07
Юлия Тарасова

Принцип «Анны Карениной» распространили на оптимистов и пессимистов

Знаменитый роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается словами «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Этот же принцип применим к оптимистам с пессимистами, показало новое исследование. Японские ученые установили, что позитивно настроенным людям свойственны общие паттерны мозговой активности, тогда как у пессимистов они более индивидуальны.

Психология
# мозговая активность
# нейронные паттерны
# оптимизм
# пессимизм
# фМРТ
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
21 июля, 11:14
Игорь Байдов

Галактики «‎маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли

Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.

Астрономия
# James Webb
# активные ядра галактик
# галактики
# Джеймс Уэбб
# Черные дыры
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сужение позвоночной артерии оказалось одной из причин ишемии, инфаркта и инсульта

    23 июля, 10:52

  2. Темная материя могла «‎подарить» звездам Галактики «вечную молодость»

    23 июля, 10:31

  3. «Универсальная» мРНК-вакцина помогла животным бороться с раком

    23 июля, 09:26

  4. Математическая модель объяснила, почему младенцы хорошо спят не каждый день, а подростки ложатся поздно

    23 июля, 08:49
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Владимир Сергеевич
7 минут назад
Как многие далеки от реальности... Мышь им жалко. Спросите людей, кто с ними сталкивался, жалко ли им. Деревенских например. Или военных, которые

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Евгения Борисова
17 минут назад
Бедная полёвка. 😢

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Вадим Точёный
25 минут назад
Ну тоже мне капитаны очевидность. Всегда было понятно что оптимисты ровно всегда, люди с не очень глубоким знаниями и узким кругозором. Отсюда у

Принцип «Анны Карениной» распространили на оптимистов и пессимистов

Александр Каа
36 минут назад
Какая красота! Минус один грызун. А если это кормящая мать то и целый выводок под корень! 😍

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Елена Царикаева
51 минута назад
Алексей, пусть и вас сожрут живьем

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Елена Царикаева
52 минуты назад
Мария, согласна с вами100%

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Елена Царикаева
54 минуты назад
Умирать страшно всем, не только людям!!

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Александр Березин
1 час назад
Poul, https://naked-science.ru/article/physics/universe-phoenix?comment=139092

Гравитационный телескоп впервые зарегистрировал слияние черных дыр промежуточных масс

Константин Й
3 часа назад
Gama, сгнили уже до основания. В ставке уже рукоплещут.

Инфографика: 50 самых самодостаточных стран

Гриня Медведков
3 часа назад
Действительно, очень "простой" способ. Всего-то нужна отдельная закрытая модель ФизТеха, да ещё и натасканная на английский язык – очень полезно.

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Евгений Арефьев
6 часов назад
Я однажды глубокой осенью потревожил осинное гнездо. Оттуда выползла полусонная заторможеная оса. Причём эту заторможенность было видно в её

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Алексей Агаджанов
8 часов назад
Vladislav, тёмную материю видно в телескоп. Непонятна её природа. А сами гравитационные аномалии видны в телескопах. Никто её не придумывал.

Астрономы изучили особенности Млечного Пути по сравнению с другими галактиками

Алексей Агаджанов
8 часов назад
"Считается, что она оказывает гравитационное воздействие на космические объекты и влияет на структуру скопления галактик" Что значит, считается?

В древней галактике впервые сфотографировали рекордное количество звезд

Иван Колупаев
8 часов назад
Ну прям какие-то пчелы против меда. Студенты против сгенеренных ИИ курсовых 😁

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Roman Frolov
11 часов назад
"2. Для того, чтобы вносить вклад в гравитацию, недостаточно переносить энергию и импульс. Мне назвать соответствующие частицы, или вы и сами

Гравитационный телескоп впервые зарегистрировал слияние черных дыр промежуточных масс

Татьяна Никитина
11 часов назад
ВЕСЁЛЫЙ, именно что полëвка. Не полевая мышь. Полевки относятся к хомякам, и весить могут до 350гр.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Алексей Агаджанов
12 часов назад
Denis, "слишком яркие для такого красного смещения" Чего??? Вы сами то прочитали, что пишете?

Галактики «‎маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли

Ana Ko
13 часов назад
И давно нейросеть стала китайским фотографом )

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Maks Maks
13 часов назад
Россия рыба 108% от чего? Уверен все бы перешли на тунец, просто дорогой, потому и спроса нет. Итого потребность закрыта? Так считаем?

Инфографика: 50 самых самодостаточных стран

Poul Sam
13 часов назад
Александр, а где вы обьяснили, что проблем с гелием в его теории нет?

Гравитационный телескоп впервые зарегистрировал слияние черных дыр промежуточных масс

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно