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Экскурсия
16+
Экскурсия в Музей ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Экскурсанты узнают об истории и достижениях Красногорского завода: от фототехники и танковых прицелов до космических приборов и 3D-голограмм.

Курилка Гутенберга
25 июля, 11:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Московская область, Красногорск, ул. Речная, д.8, стр.2

О мероприятии

Музей Красногорского завода им. С.А. Зверева, основанный в 1965 году и обновленный в 2017-м, представляет собой уникальное собрание из 6 300 предметов оптического оборудования, отражающих 80-летнюю историю главного оптоэлектронного предприятия СССР. Экспозиция занимает 500 м² и включают 24 постоянных выставки, семь информационных стендов и пять временных проектов, где представлены как архивные документы, так и функциональные образцы техники. 

На первом этаже посетители знакомятся с военными достижениями завода, включая выпуск 400 тысяч оптических приборов в годы Великой Отечественной войны, а также с гражданскими разработками — от фотоаппаратов «Зенит» до космических аэрофотоаппаратов. Центральным экспонатом стал макет башни танка в отдельном павильоне. Второй этаж посвящен современным технологиям: здесь демонстрируются оптико-электронные системы для авиации и танков, гиперспектральная аппаратура для спутников, а также голографическая пирамида с 3D-проекциями приборов. Космическая тематика представлена макетом комплекса «ОКНО» и интерактивными инсталляциями, включая «Селфи-зеркало» и «Монетный аттракцион».

Расписание
25
Пятница
Июль 2025
Московская область, Красногорск, ул. Речная, д.8, стр.2 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московская область, Красногорск, ул. Речная, д.8, стр.2

22 июля, 03:00
Александр Речкин
1
# история
# Россия
# технологии
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
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Комментарии

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Х.Б.
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Имя Фамилия
4 часа назад
На самом деле мышка сейчас находится в состоянии эйфории. Она возомнила себя суперменом (супермаусом?) и думает, что обрела суперспособность

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Имя Фамилия
5 часов назад
polyna_, точно! Как хорошо, что остались разумные люди на этом(й) научпопе. :-)

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

polyna_ devi
5 часов назад
На самом деле, наш мозг дорисовывает испуг на мордочке полёвки, награждая её эмоциями, какие бы испытал сам человек в сложившейся ситуации.

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Михаил Силенков
5 часов назад
Видя ужас и обеченность в глазах мышонка, понимаешь, что с этим Миром что-то не так и что наш Мир придумал кто-то очень злой жестокий и беспощадный.

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Лена Орлова
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Приятного аппетита, Птичка😘 Умничка👍

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7 часов назад
Я в топе как всегда. Можете не благодарить. Глотайте пыль глупцы😘

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