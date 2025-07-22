Экскурсанты узнают об истории и достижениях Красногорского завода: от фототехники и танковых прицелов до космических приборов и 3D-голограмм.

О мероприятии

Музей Красногорского завода им. С.А. Зверева, основанный в 1965 году и обновленный в 2017-м, представляет собой уникальное собрание из 6 300 предметов оптического оборудования, отражающих 80-летнюю историю главного оптоэлектронного предприятия СССР. Экспозиция занимает 500 м² и включают 24 постоянных выставки, семь информационных стендов и пять временных проектов, где представлены как архивные документы, так и функциональные образцы техники.

На первом этаже посетители знакомятся с военными достижениями завода, включая выпуск 400 тысяч оптических приборов в годы Великой Отечественной войны, а также с гражданскими разработками — от фотоаппаратов «Зенит» до космических аэрофотоаппаратов. Центральным экспонатом стал макет башни танка в отдельном павильоне. Второй этаж посвящен современным технологиям: здесь демонстрируются оптико-электронные системы для авиации и танков, гиперспектральная аппаратура для спутников, а также голографическая пирамида с 3D-проекциями приборов. Космическая тематика представлена макетом комплекса «ОКНО» и интерактивными инсталляциями, включая «Селфи-зеркало» и «Монетный аттракцион».

Расписание Московская область, Красногорск, ул. Речная, д.8, стр.2 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация