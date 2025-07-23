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23 июля, 14:38
Юлия Тарасова
26

Изоляция в Антарктике уменьшила объем серого вещества мозга у полярников

❋ 4.8

Международная группа ученых подробно описала изменения в мозге полярников после длительной изоляции во время антарктических экспедиций. Сильнее всего пострадали области, отвечающие за память и обработку пространственной информации. Новые данные важны для понимания рисков для мозга людей во время долгих космических полетов и пребывания на других небесных телах, которые планируют в ближайшие десятилетия.

Медицина
# антарктида
# астронавты
# головной мозг
# изоляция
# нейрофизиология
# полярная станция
# серое вещество
полярник
Полярник на антарктической станции «Конкордия» / © Alexander Kumar

В дальних космических экспедициях астронавты будут длительно находиться в изолированных, ограниченных и экстремальных условиях. Чтобы лучше понять, как такая стрессовая обстановка влияет на нейроанатомию человека, коллектив исследователей из США, Германии, Новой Зеландии и Австралии обратился к подходящему наземному аналогу. Им стала французско-итальянская антарктическая станция «Конкордия», где полярники во время многомесячных зимовок постоянно сталкиваются с нарушениями сна, эмоциональным напряжением и разными физиологическими изменениями, включая снижение иммунитета и замедление когнитивных процессов.

В статье, вышедшей недавно в журнале npj Microgravity, ученые представили результаты наблюдений за двумя группами полярников из 13 и 12 человек, которые провели в зимовках на станции почти 13 месяцев в 2015 и 2016 годах. Нейрофизиологические последствия такой работы оценили с помощью серии МРТ-обследований — перед отправкой в экспедицию, сразу по возвращении из нее и еще примерно через пять месяцев.

Дополнительно к исследованию привлекли 25 контрольных испытуемых из числа сотрудников Немецкого аэрокосмического центра в Кельне. Они не ездили в Антарктиду и проходили МРТ-сканирование в Германии по тому же графику, что и полярники. Еще четыре человека не из состава экспедиции специально приезжали на МРТ-процедуры в Германию, Новую Зеландию и Австралию.

Результаты обследований показали, что за время экспедиции у полярников уменьшился объем серого вещества в височных и теменных долях, гиппокампе, бледном шаре (паллидуме) и таламусе, а также в целом сократился объем белого вещества. Кора височной доли совместно с гиппокампом участвует в образовании долговременной памяти, обрабатывает визуальную и слуховую информацию, способствует пониманию языка. Теменная доля играет важную роль в анализе пространства, а таламус — в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания.

Изменения в структурах головного мозга полярников после антарктических экспедиций / © Roalf, D., Basner, M., Beer, J.C. et al., npj Microgravity (2025)

Впрочем, через пять месяцев почти все отклонения сошли на нет. Показатели вернулись к исходному уровню, за исключением таламуса, где объем серого вещества остался сниженным.

Ученые отметили парадоксальную тенденцию: у некоторых участников более выраженные изменения в сером веществе сопровождались улучшением результатов когнитивных тестов по ряду параметров. Также выяснилось, что продолжительный и качественный сон устойчиво коррелировал с сохранением объема серого вещества. Схожий защитный эффект наблюдали при выполнении высокоинтенсивных упражнений в тренажерном зале.

С учетом результатов авторы исследования заключили, что большинство изменений в мозге, вызванных длительной изоляцией во время антарктических экспедиций, в течение нескольких месяцев проходят. В качестве мер профилактики могут служить гигиена сна и физические тренировки. Эти же рекомендации, вероятно, будут актуальны для участников длительных космических миссий и тех, кто в будущем отправится осваивать Луну и Марс.

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Юлия Тарасова
742 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Медицина
# антарктида
# астронавты
# головной мозг
# изоляция
# нейрофизиология
# полярная станция
# серое вещество
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