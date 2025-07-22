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Спутники запечатлели скопление большого количества военной техники в районе Пекина

Платформа Google Earth недавно обновила свою библиотеку спутниковых изображений, включив в нее новый снимок военной базы Янфан в пригороде Пекина. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) регулярно использует этот объект для размещения техники и подготовки к масштабным парадам.

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth

В июне китайские власти объявили, что парад, посвященный 80-летию победы страны над Японией во Второй мировой войне, состоится 3 сентября и что на нем будут представлены как традиционные, так и новые типы вооружений.

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth

Около двух недель назад появилось видео, на котором были запечатлены замаскированные машины, скрытые под большими коробчатыми конструкциями. Это вызвало предположения о том, что на этом мероприятии будет представлена новая бронетехника.

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth

На новом спутниковом снимке видно большое скопление военной техники — от дронов и безэкипажных катеров до танков и ракетных комплексов.

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth

Скопление военной техники в районе Пекина / © Google Earth