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Компьютерные видеоигры помогли улучшить психическое здоровье
Мы привыкли к новостям о негативном влиянии видеоигр на здоровье. Недаром ВОЗ несколько лет назад объявила игровую зависимость заболеванием. Ученые, напротив, не спешат с выводами. По их мнению, последствия для психики твердо не установлены. Новое исследование, охватившее данные о почти 100 тысячах геймеров из Японии, отчасти прояснило эту проблему.
Решение ВОЗ о включении игровой зависимости в Международную классификацию болезней усугубило негативное отношение к видеоиграм. Однако во время пандемии Covid-19 интерес к ним вырос, поскольку это помогало держать социальную дистанцию. Число геймеров достигло более трех миллиардов человек, за играми стали проводить больше времени. Есть ли доказательства их позитивного или негативного влияния на психику? Однозначно сказать нельзя — не из-за недостатка исследований, а просто направление и подход не те, пояснили ученые из Японии в новой статье, вышедшей в журнале Nature Human Behaviour.
Авторы многих научных работ искали негативные эффекты от видеоигр, например рост агрессии, жестокости. В то же время часть исследований посвящена включению видеоигр (казуальных и фитнес-) в терапевтические практики. Хромает и методология: в частности, сложно провести рандомизированные контролируемые испытания.
Японские ученые решили пойти другим путем и поставить естественный эксперимент, максимально приближенный к обычному поведению геймеров. В период 2019-2022 годов они наблюдали за лотереей, в которой пользователи могли выиграть право купить одну из двух популярных игровых консолей — Nintendo Switch и PlayStation 5. В то время устройства были в дефиците, поэтому продавцы их разыгрывали. Это способствовало случайному распределению консолей среди потребителей.
«Мы воспользовались этой уникальной ситуацией во время пандемии, проанализировали данные опросов и смогли выявить причинно-следственные связи», — отметили авторы статьи.
Всего эксперимент охватил 97 602 человека. Из них 8192 приняли участие в лотерее. Возраст — от 10 до 69 лет. Примерно 21% — студенты, 10,7% — безработные, 39% — работающие. Треть опрошенных оказались заядлыми геймерами, проводившими более полутора часов в день за игрой, 20% — «обычными».
Ученые применили алгоритмы машинного обучения, разработанные для поиска причинно-следственных связей в данных опросов. Предварительный анализ показал положительную корреляцию с негативными эффектами от видеоигр на здоровье, но эффект был столь мал, что им, по мнению авторов, можно пренебречь.
Напротив, позитивный эффект оказался значимым: владение консолью и ее использование улучшало психику. Последующее моделирование разными методами подтвердило это. Улучшение самочувствия наблюдали как от выигрыша консоли любой марки (что ожидаемо), так и от игры.
Приобретя консоль, человек начинал проводить больше времени за игрой. Он демонстрировал большую удовлетворенность жизнью и более низкий показатель психологического стресса. Однако игра более трех часов снижала положительный эффект.
Дополнительно исследователи применили алгоритм под названием «причинный случайный лес» (вариант «случайного леса») для выявления разнородных факторов, влияющих на эффект. Как выяснилось, играет роль марка консоли, из-за чего результат в разных возрастных группах и для разных полов меняется.
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